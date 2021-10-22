Было понятно, что Россию отправят на выходные, но почему только с 30 октября?

Все в России вчера ждали новостей, что же Путин скажет. Конечно, было понятно, что он примет решение о выходных с 30 октября, но почему с 30? Мне кажется, полстраны нужно уже сейчас по домам сажать. Больных больше, смертей больше, нарушения масочного режима – на каждом шагу, стоит только в ТРЦ любой зайти. Люди не думают о себе, им все равно.

У меня под окнами поликлиника, переделанная под COVID госпиталь, и с каждым днем палат, где горит свет вечером, становилось все больше и больше. Позже заметил, что уже мебель из кабинетов начали вытаскивать, шкафы, столы. Людей стало еще больше, мест не хватает…

Многие почему-то считают, что вирус пройдет быстро. Но с первых дней в 2020 году все вирусологи и врачи говорили: чтобы вирус ушел, и стал менее агрессивным, должны переболеть ВСЕ, но тогда не верили, лучше верить в заговор мировой, и чипирование.

Нужно привыкать жить в новой реальности, носить маски, мыть руки, использовать антисептики. Главнее всего личная гигиена и прививка. Уже год как их ставят, но в стране, которая первая разработала вакцину, меньше привитых, чем должно быть. Люди боятся, сами не зная чего. Им что-то внушили, и теперь поверить логике и здравому смыслу стало непросто. При этом все еще ворчат, что маски надоели и сейчас QR-коды пойдут… Мы виноваты сами, из-за своей слабости, и своего пофигизма (который у русских мега развит). У нас нет гражданской ответственности, мы все делаем из-под палки, после угроз и штрафов.

Я прививку поставил еще в феврале 2021, потом ревакцинацию сделал. Мое мнение, что боятся каких-то осложнений из-за наших препаратов глупо, лично я медицине нашей верю, и прививки ставлю с самого рождения. Причины, что здоровье мое как-то пострадает, нужно искать точно не в прививках от короны, а в экологии и продуктах которые мы едим.

Будьте здоровы.

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