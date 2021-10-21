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​Кто успел, тот и благоустроил // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Глава Сургута Андрей Филатов подвел итоги благоустройства общественных территорий

​Кто успел, тот и благоустроил // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Среда комфорта, администрация Сургута

На минувшем заседании штаба по строительству подвели итоги благоустройства общественных пространств в этом году. О завершении работ, реакции жителей и проектах, перенесенных на следующий год, – в обзоре siapress.ru.

Крылов парк

Этой осенью в Сургуте открылась новая рекреационная зона «Крылов парк», созданная по тематике произведений Ивана Крылова. Сургутяне сами выбрали концепцию и название парка путем голосования. Территорию украшают скульптуры: известные герои басен, очки и сыр. В парке расположены спортивная и детская площадка.

Также были установлены камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный город». Они направлены на безопасность не только горожан, но и малых архитектурных форм от актов вандализма. Тем не менее, жители города стали жаловаться в социальных сетях на ухудшение вида скульптур – потертости, сломанные части и грязь от обуви.

«Если в ходе практикоприменения выявляется, что какие-то материалы, может быть, не подходят, или есть какие-то вандальные проявления, то давайте будем о них говорить, чтобы мы принимали решение на замену и рассматривали другие подходы на будущее по реализации таких объектов», – обратился к подрядчику глава города Андрей Филатов.

Помимо этого, ранее вандалы сломали два стенда для слабовидящих горожан. В скором времени их восстановит подрядная организация.

«Стараемся просветительскую работу с гражданами проводить. Вешаем предупреждения, что ведется видеонаблюдение, чтобы люди знали, что если они что-то сломают, то будут нести ответственность», – рассказал генеральный директор компании «Среда комфорта» Андрей Матыцин.

«Крылов парк» построили в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Всего на строительство было выделено 78 миллионов рублей. Площадь парка – около 2,5 гектара.

Зона парка «За Саймой»: детский игровой комплекс «Ботаника» и спортплощадка

В парке «За Саймой» построили детскую площадку «Ботаника», которая получила свое название из-за близости к ботаническому саду. Юные сургутяне могут заняться скалолазанием, потренироваться или скатиться по трубе высотой шесть метров.

«Две функциональные зоны на этой площадке для детей помладше и постарше. Дополнительно высажено 14 деревьев – сосны, лиственницы, береза, и более 200 кустарников для создания живой изгороди, чтобы площадка соответствовала своему названию», – сообщил на заседании гендиректор подрядной организации Андрей Матыцин.

Проект выполнен с экологической направленностью, и поэтому многие объекты изготовлены из дерева, покрытого специальным составом для защиты от внешней среды. Во время строительства ни одно насаждение не пострадало – их пересадили в другую часть парка.

Детская площадка была реализована в рамках программы «Комфортная городская среда». На проект было выделено 49 миллионов рублей. Торжественное открытие «Ботаники» пройдет завтра, 22 октября, с 11:00 до 13:00.

Также в парке «За Саймой» установили многофункциональную спортивную площадку. Она состоит из полей для футбола и баскетбола и зоны с тренажерами. Торжественное открытие проходило вместе со спортивным сообществом, чтобы объективно оценить новый участок для занятий. По словам подрядчика, спортсменам площадка понравилась.

В следующем году: городская набережная и «свадебный маршрут»

В сентябре стало известно, что администрация города не примет городскую набережную в районе СурГУ, пока ее не приведут в соответствии с необходимыми стандартами качества.

«Объем выполненных работ по благоустройству общественной территории – порядка 70 процентов. Однако уже сейчас есть существенные замечания к внешнему виду, качеству и безопасности отдельных элементов. Обнаружены нарушения, которые требуют незамедлительного и комплексного устранения. Передавать горожанам место общественного отдыха в таком виде недопустимо», – заявил в Инстаграме глава города Андрей Филатов.

Из-за внесенных изменений проект по городской набережной продлевается до конца следующего года. Цена контракта – 108 миллионов рублей.

«Свадебный маршрут» в парке «Кедровый лог» планировали открыть сначала осенью, а потом до наступления холодов. Подрядчик «ПолимедСоюзстрой» был уверен, что успеет выполнить работу в установленный срок. Однако на заседании оказалось, что готовность объекта на сегодня составляет 45 процентов.

На нынешний день выполнено шесть ограждений площадок для отдыха и песчаное основание под тротуары. Щебеночное основание готово на 60 процентов, а бортовые камни – на 88. Также установили одну малую архитектурную форму.

Цена контракта – 34 миллиона рублей. Проект «Свадебного маршрута» планируют закончить в следующем году.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 273, комментариев: 0

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