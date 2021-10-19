Ответ на интервью Владимира Болотова о проблемах бизнеса в очередную нерабочую неделю

Прочитал интервью гендиректора Сургутской ТПП Владимира Болотова. Интересно говорит, красиво. Слезу выбивает. Такой весь несчастный, бедный бизнес.

Не пробовали местные люди от бизнеса разъяснить своим сотрудникам, а они, соответственно, другим людям, о необходимости вакцинации?! Нет, в голову такое прийти не может само. Оно и понятно, что сотрудники – они же люди. Кто-то отказывается из суеверия или из боязни уколов, кто-то из религиозного фанатизма. Народная молва по этой части чертовски запутана и противоречива. Почему не прививается – у каждого не спросишь, а если и спросишь, так ответы будут путаные, как заячьи следы. Понять бесполезно эту логику.

Так сколько сотрудников из числа малого бизнеса привилось? Гораздо меньше, чем в большом. Малый – он не оплачивает больничные, да и налоги не всегда платит, правильно. На крупном предприятии понимают важность прививочной кампании – что дороже платить больничные и простои. А у МСП экономия на всем. Со всего по чуть-чуть, хозяину доход. А то, что работники заболеют – это их проблемы. Главное – забота о прибыли и поменьше ответственности.

Вот потому и мало привитых в городе. Привились: бюджетники и работники больших предприятий. МСП – самые демократичные. Свобода выбора важнее.

Вот и получайте, что заслужили. Уменьшение числа потенциальных покупателей и получателей услуг. Демократия. Она иногда по тебе самому и по самому больному месту бьет: кошельку.