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​Актуальный вопрос: а сколько сотрудников из числа малого бизнеса привилось от коронавируса?

Ответ на интервью Владимира Болотова о проблемах бизнеса в очередную нерабочую неделю

​Актуальный вопрос: а сколько сотрудников из числа малого бизнеса привилось от коронавируса?
Фото siapress.ru

Прочитал интервью гендиректора Сургутской ТПП Владимира Болотова. Интересно говорит, красиво. Слезу выбивает. Такой весь несчастный, бедный бизнес.

Не пробовали местные люди от бизнеса разъяснить своим сотрудникам, а они, соответственно, другим людям, о необходимости вакцинации?! Нет, в голову такое прийти не может само. Оно и понятно, что сотрудники – они же люди. Кто-то отказывается из суеверия или из боязни уколов, кто-то из религиозного фанатизма. Народная молва по этой части чертовски запутана и противоречива. Почему не прививается – у каждого не спросишь, а если и спросишь, так ответы будут путаные, как заячьи следы. Понять бесполезно эту логику.

Так сколько сотрудников из числа малого бизнеса привилось? Гораздо меньше, чем в большом. Малый – он не оплачивает больничные, да и налоги не всегда платит, правильно. На крупном предприятии понимают важность прививочной кампании – что дороже платить больничные и простои. А у МСП экономия на всем. Со всего по чуть-чуть, хозяину доход. А то, что работники заболеют – это их проблемы. Главное – забота о прибыли и поменьше ответственности.

Вот потому и мало привитых в городе. Привились: бюджетники и работники больших предприятий. МСП – самые демократичные. Свобода выбора важнее.
Вот и получайте, что заслужили. Уменьшение числа потенциальных покупателей и получателей услуг. Демократия. Она иногда по тебе самому и по самому больному месту бьет: кошельку.


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Сегодня в 21:11, просмотров: 90, комментариев: 0

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