В последние месяцы, когда
шел предвыборный процесс, и сейчас, когда в думе Сургута происходят некоторые
изменения, довольно много разговоров и вопросов о том, чем в принципе
занимается наш муниципальный представительный орган. Чтобы максимально просто и
доступно объяснить это сургутянам, я записал небольшое видео. Надеюсь, оно
поможет вам оценить, насколько муниципальная дума важна для Сургута, и как
решения депутатов могут влиять на жизнь города.
Зачем нужна и чем занимается дума Сургута // ВИДЕО
Что может и чего не может делать для города сургутская дума
В последние месяцы, когда
шел предвыборный процесс, и сейчас, когда в думе Сургута происходят некоторые
изменения, довольно много разговоров и вопросов о том, чем в принципе
занимается наш муниципальный представительный орган. Чтобы максимально просто и
доступно объяснить это сургутянам, я записал небольшое видео. Надеюсь, оно
поможет вам оценить, насколько муниципальная дума важна для Сургута, и как
решения депутатов могут влиять на жизнь города.
Сегодня в 20:58, просмотров: 100, комментариев: 0