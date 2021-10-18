Актуальные цифры и факты о коронавирусе в Югре

Ковидное актуальное. К сожалению, продолжается ежедневный рост числа заболевших ковидом югорчан. Только на стационарном лечении находятся более 2000 больных со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, в реанимациях – более 100 пациентов дышат с помощью аппаратов ИВЛ.⠀

За последние десять дней мы открыли ковидные отделения в Радужном, Мегионе, Пойковском, а коечный фонд крупнейшего ковидного госпиталя в Сургуте (СОКБ) увеличен до 850 коек, на которых уже 774 больных. За субботу (за одни сутки) в ковидные отделения округа госпитализированы 213 югорчан. Всего в округе коек для лечения ковида 2486, заняты 2035. Прогнозируем неутешительный рост и коечного фонда, и числа больных.

Вызовов скорой помощи с каждым днем больше и уже в два раза выше обычного – за субботу их было 2125. Это не только ковид. Но причина значительного роста именно он. Бригады неотложной помощи поликлиник работают до 22:00-24:00. Нередко и дольше...

Что может сделать каждый из нас?

1. Сделать прививку от ковида.

Болеют ли вакцинированные? Да, болеют. Но тяжелые и смертельные осложнения ковида встречаются у привитых в десятки раз реже, чем у непривитых.

2. Соблюдать масочный режим.

Даже если уже болел, даже если уже сделал прививку. Это снижает риск передачи инфекции.

3. При первых симптомах ОРВИ не заниматься самолечением, а вызвать врача, обратиться за медицинской помощью.

И еще. Прошу беречь тех, кто работает сегодня со все возрастающей нагрузкой. Врачи, медицинские сестры всех специальностей будут и дальше в строю 24/7/365. Для нас важно обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь не только больным ковидом, но и пациентам с иными заболеваниями.