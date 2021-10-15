Урезая полномочия и самостоятельность думы, власти пилят сук, на котором сидят

В думе Сургута новый председатель – Максим Слепов. Работать он будет «без отрыва от производства», то есть на общественных началах – основное время руководить поликлиникой №1, а какие-то свободные моменты посвящать управлению городским парламентом. Его зам – бывший спикер Надежда Красноярова, которая, как и прежде, будет трудоустроена в думе, и, вероятно, станет фактическим куратором всех ее внутренних процессов, в том числе, работы аппарата.

Надо ли говорить, что это – существенное ослабление думы Сургута как политического и управленческого актора в городе. Странная структура, в которой полностью разломана внутренняя логика, зато преобразована логика внешняя – парламент должен стать менее полномочным и самостоятельным, чем был ранее. Особенно красочно это смотрится на фоне предлагаемых ныне поправок в Устав города, где у представительной власти частично отгрызаются возможности влиять на администрацию. Плюс готовящийся в думе Югры законопроект, который помешает муниципальным депутатам и горожанам влиять на вопросы, связанные с землей (читайте об этом скоро на siapress.ru, там все очень плохо). Все эти решения, кто бы их ни принимал – большая ошибка. И вот почему.

Дума – один из столпов легитимности власти. Кто бы что ни говорил про «нынешний состав был избран десятью процентами горожан, да и то благодаря тому, что они пришли на федеральные выборы и случайно проголосовали» – не вам, авторы сих строк и суждений, выносить приговор о легитимности или ее отсутствии. Это выражается ровно в одном – готовы ли горожане жить по правилам, которые местная дума устанавливает. Вот когда люди будут посылать депутатов подальше с криками «мы вас не выбирали» и громить магазины, построенные на согласованных думой участках – тогда поговорим о «нелегитимности», но пока поводов нет.

Так вот. Муниципальная дума – в первую очередь более-менее сторонняя экспертиза и фильтр для решений исполнительной власти. Это ее базовая функция, но не единственная.

Предположим, складывается какая-то сложная, даже критическая ситуация, в которой участвуют городская администрация и граждане. Власть хочет реализовать какое-то решение, в котором уверена, а жители не согласны, возмущаются, кричат и требуют, чтобы их услышали. Идеальные медиаторы в этом случае – депутаты. Они, пусть криво-косо и не очень многолюдно, но все же кем-то избраны. Они представляют кого-то из жителей, при этом являются частью городского истеблишмента. Они одновременно воспринимаются и гражданами, и чиновниками как «частично свои».

Поэтому именно они могут поговорить и с одними, с другими, свести позиции, собрать группу, организовать какие-то переговоры. В конце концов, они могут с трибуны высказать опасения своих избирателей, убедить коллег и применить полномочия думы, чтобы как-то заморозить ситуацию до выработки взвешенного решения.

Могли бы. Если у них на то останутся полномочия, возможности и желание. Когда у думы рубят полномочия, как хвост у хрестоматийной кошки – по частям. Когда лишают самостоятельности. Фактически, унижают – странным процессом назначения и переносов заседаний ввиду неких переговоров, консультаций и согласований, о предмете которых большую часть депутатов даже никто не ставил в известность. Так собирается «команда, цель которой – развитие Сургута»?

Нет.

Простите за грубые и резкие слова, но это больше похоже на формирование органа-прислуги, единственная задача которого – соглашаться с начальством. При условии, что вообще-то дума Сургута давненько не проявляла какой-то принципиальной строптивости. В последний раз это случилось в 2010 году – тогда депутаты в присутствии замгубернатора по внутренней политике Ильи Петрова проголосовали против внедрения в Сургуте системы сити-менеджмента, которую только-только пришедшая на свой пост Наталья Комарова вводила во всех муниципалитетах. После, конечно, сургутская дума множество раз отказывала городской администрации в различных вопросах, но, если вдуматься – и разворот «сити-менеджмента» (позже эта система была признана неэффективной), и каких-то решений городской исполнительной власти, по большому счету, были правильными. Один кейс с отказом передать теплосети в концессию перевешивает все развороты (может быть даже) позитивных предложений администрации.

Еще раз: дума города – фильтр. Превращать этот фильтр в прислужника, ну, или, как минимум, «не помеху» для администрации – значит лишить аппаратный организм части экспертизы и своеобразного иммунитета к плохим и непродуманным решениям чиновников.

Далее. Нельзя лишать думу города полномочий и самостоятельности даже в том случае, если «сейчас в администрации сидят хорошие ребята», и дискуссии с депутатами будут их отвлекать от позитивных дел, которых дума может «замотать». Нет никакой гарантии и страховки от того, что завтра в исполнительную власть не придут гнусные ворюги, перед которыми будет открыта вся поляна – гуляйте, делайте, что хотите, никакая дума или там общественники-активисты вам не помешают.

В конечном счете, это расшатывает саму структуру власти. Кому-то может показаться, что тотальная централизация полномочий – это логично и комфортно для эффективного управления территорией. В некоторой степени это так, но это существенно повышает шанс ошибки, в том числе – ошибки фатальной, способной привести к скандалам, социальным взрывам, протестам, и далее по цепочке, вплоть до разбора полетов в какой-нибудь администрации президента.

Поэтому продолжающийся разгром думы в Сургуте будет иметь долгосрочные, абсолютно непредсказуемые, но почти точно плачевые последствия для города.