Россиянам нужно учиться отбрасывать разногласия для достижения общих интересов

Несколько гнетущее ощущение напало на меня, когда увидел реакцию части наших сограждан на присуждение Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира. То, что многим всем равно – это понятно, все же вопрос специфический и далекий от жизни обычного человека, хотя порадоваться за соотечественника все равно приятно. То, что самоназванным и пытающимся приватизировать звание «патриота» было неприятно – это понятно, они живут в простом черно-белом мире, где есть плохие западные враги и хорошие «мы», и если враги наградили кого-то из наших – значит, он предатель и враг.

Удивило другое – как часть прогрессивной общественности и уважаемых людей набросились на Муратова, как будто он лично отобрал премию мира у Алексея Навального, и что он пьет вискарь с Венедиктовым, который лично сфальсифицировал все электронные выборы в Москве. Начали приводить какие-то старые цитаты, припомнили участие «Новой газеты» в популяризации (по факту – нагнетании истерики) по городской легенде об игре «Синий кит» и так далее. В общем, самоназванные «патриоты» на этот раз могли абсолютно обоснованно потешаться над глупенькими либералами, которые так увлеченно грызут друг друга.

Не буду сейчас обсуждать всю эту фактуру и обвинения в адрес Муратова, хочу поговорить о другом. О том, насколько мы пока не овладели искусством объединяться.

Создается впечатление, что немалая часть нашего общества (буду рад ошибиться) живет в состоянии какого-то специфического юношеского максимализма в плане отношения к окружающим. «Ой, этот вот человек сфотографировался на фоне портрета Сталина, я не хочу иметь с ним вообще ничего общего». «Ой, этот человек 15 лет назад сказал что-то плохое про _________ (вставить нужное имя или социальную группу), я с ним покакать не сяду в одном поле рядом». «Ой, этот человек анти-ваксер, как с ним можно вообще разговаривать» / «Ой, этот человек говорит, что нужно ставить прививки, он зомбированный и чипированный биоробот, с ним нельзя иметь дело».

Список можно продолжать до бесконечности.

Но политика как механизм принятия решений требует от участников процесса некоторой гибкости. Условно, когда на детской площадке в вашем дворе собираются построить многоэтажку, будете ли вы интересоваться политическими взглядами соседей или их отношением к арабо-израильскому или армяно-азербайджанскому конфликту? Можете, конечно, устроить соответствующее тестирование, но оно не будет иметь к вашему конкретному вопросу, по которому нужно срочно объединяться и действовать вместе, никакого отношения.

Или, например, когда в Сургуте обострился вопрос о возможной передаче в концессию теплосетей, против этого решения выступили: эксперты и некоторые авторы СИА-ПРЕСС, городские отделения ЛДПР и КПРФ, а также разношерстные городские активисты. Безотносительно отношения к Сталину, либерализму, капитализму или еще чему-то. Есть общий вопрос, есть общий интерес (в рамках закона) – действуем.

Есть более масштабные и при этом свежие примеры. В Израиле ВСЯ существующая оппозиция объединилась и собрала нужное количество голосов, чтобы свалить порядком надоевшего премьера Биньямина Нетаньяху. А в Венгрии, где политический режим очень похож на наш, в настоящий момент происходит похожий процесс сбора всех оппонентов власти, чтобы победить местного автократа Виктора Орбана. Аналогичных примеров в истории довольно много. Не надо много ума, чтобы понять: если бы оппозиционеры делили друг друга по принципу отношения к цвету штанов или вопросу, каким концом разбивать сваренное яйцо, то никакой коалиции бы в помине не было.

Итого. Давайте относиться друг к другу с пониманием и разумной гибкостью. Никто не идеален, и никто не обязан быть идеальным персонально для вас. Мы все разные, и интересы у нас разные, но иногда они совпадают – и тогда есть смысл отбрасывать некоторые разногласия и действовать вместе. Это пригодится практически во всем – от уровня разговора с соседями о цветах в подъезде до избрания правящей партии и президента. Быстро прийти к этому у нас не получится, но мы справимся.