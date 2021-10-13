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​Искусство объединяться

Россиянам нужно учиться отбрасывать разногласия для достижения общих интересов

​Искусство объединяться
Фото pixabay.com

Несколько гнетущее ощущение напало на меня, когда увидел реакцию части наших сограждан на присуждение Дмитрию Муратову Нобелевской премии мира. То, что многим всем равно – это понятно, все же вопрос специфический и далекий от жизни обычного человека, хотя порадоваться за соотечественника все равно приятно. То, что самоназванным и пытающимся приватизировать звание «патриота» было неприятно – это понятно, они живут в простом черно-белом мире, где есть плохие западные враги и хорошие «мы», и если враги наградили кого-то из наших – значит, он предатель и враг.

Удивило другое – как часть прогрессивной общественности и уважаемых людей набросились на Муратова, как будто он лично отобрал премию мира у Алексея Навального, и что он пьет вискарь с Венедиктовым, который лично сфальсифицировал все электронные выборы в Москве. Начали приводить какие-то старые цитаты, припомнили участие «Новой газеты» в популяризации (по факту – нагнетании истерики) по городской легенде об игре «Синий кит» и так далее. В общем, самоназванные «патриоты» на этот раз могли абсолютно обоснованно потешаться над глупенькими либералами, которые так увлеченно грызут друг друга.

Не буду сейчас обсуждать всю эту фактуру и обвинения в адрес Муратова, хочу поговорить о другом. О том, насколько мы пока не овладели искусством объединяться.

Создается впечатление, что немалая часть нашего общества (буду рад ошибиться) живет в состоянии какого-то специфического юношеского максимализма в плане отношения к окружающим. «Ой, этот вот человек сфотографировался на фоне портрета Сталина, я не хочу иметь с ним вообще ничего общего». «Ой, этот человек 15 лет назад сказал что-то плохое про _________ (вставить нужное имя или социальную группу), я с ним покакать не сяду в одном поле рядом». «Ой, этот человек анти-ваксер, как с ним можно вообще разговаривать» / «Ой, этот человек говорит, что нужно ставить прививки, он зомбированный и чипированный биоробот, с ним нельзя иметь дело».

Список можно продолжать до бесконечности.

Но политика как механизм принятия решений требует от участников процесса некоторой гибкости. Условно, когда на детской площадке в вашем дворе собираются построить многоэтажку, будете ли вы интересоваться политическими взглядами соседей или их отношением к арабо-израильскому или армяно-азербайджанскому конфликту? Можете, конечно, устроить соответствующее тестирование, но оно не будет иметь к вашему конкретному вопросу, по которому нужно срочно объединяться и действовать вместе, никакого отношения.

Или, например, когда в Сургуте обострился вопрос о возможной передаче в концессию теплосетей, против этого решения выступили: эксперты и некоторые авторы СИА-ПРЕСС, городские отделения ЛДПР и КПРФ, а также разношерстные городские активисты. Безотносительно отношения к Сталину, либерализму, капитализму или еще чему-то. Есть общий вопрос, есть общий интерес (в рамках закона) – действуем.

Есть более масштабные и при этом свежие примеры. В Израиле ВСЯ существующая оппозиция объединилась и собрала нужное количество голосов, чтобы свалить порядком надоевшего премьера Биньямина Нетаньяху. А в Венгрии, где политический режим очень похож на наш, в настоящий момент происходит похожий процесс сбора всех оппонентов власти, чтобы победить местного автократа Виктора Орбана. Аналогичных примеров в истории довольно много. Не надо много ума, чтобы понять: если бы оппозиционеры делили друг друга по принципу отношения к цвету штанов или вопросу, каким концом разбивать сваренное яйцо, то никакой коалиции бы в помине не было.

Итого. Давайте относиться друг к другу с пониманием и разумной гибкостью. Никто не идеален, и никто не обязан быть идеальным персонально для вас. Мы все разные, и интересы у нас разные, но иногда они совпадают – и тогда есть смысл отбрасывать некоторые разногласия и действовать вместе. Это пригодится практически во всем – от уровня разговора с соседями о цветах в подъезде до избрания правящей партии и президента. Быстро прийти к этому у нас не получится, но мы справимся.


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Сегодня в 13:20, просмотров: 442, комментариев: 0

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