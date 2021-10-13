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​Как безответственно управляют городами

Об эффективности и ответственности российских чиновников

​Как безответственно управляют городами
Фото siapress.ru

Когда следишь за высказываниями политиков, так на душе становится кисло... Мы каждый день видим на телеэкране, но редко сталкиваемся с ними в реальной жизни. А вот сволочь мелкая, служащая муниципальная, цепкая и въедливая, которая гадит даже не по служебным обязанностям или по инструкции, а просто по привычке. Или из осторожности – как бы чего не вышло (чего?!), или из гнусности и мелочности характера, или чтобы свою власть хотя бы так проявить – это действительно проблема и головная боль горожан.

Что повыше начальство – оно вроде болеет всей своей широкой душой за простого жителя. Не спит и не ест, думает и сопереживает. Размышляет, чего бы такого сделать, что бы ничего не делать, а все думали, что им все сделали. И в тоже время счастливы были.

Вроде дороги делаются, что еще им надо?! Школы?! Так вот как можем, то и подписываем, докладываем. Ну а если ничего не строится – то не мы виноваты, а концессионеры. Сперва рвутся строить, а потом отказываются. Но мы все сделали, что могли! Вот вроде как на месте ничего не стоит, работа идет планово. Контрольный срок – 2025. Кто руководить будет – тот и будет нести ответственность… А с него взятки-гладки, раньше думать надо было, предшественникам.

Вот и получим то, что получим, и не более. Мелкая муниципальная – она тоже в накладе не остается. Раз – вопрос внесли среди многих прочих на слушания. И трах-тебетох! Вместо пятиэтажки вырастает 25-этажный дом. Никто не поймет и не заметит. А когда заселят и машиномест не хватит – то спроса с застройщика нет, город мало земли выделил, он и виновник всему.

Или другой мелкий – ходит рекламу выискивает, которая денег в казну не приносит. Мимо глаз ничего не проскочит. Все ему реклама. Тем временем забор на Геологической, 2, весь оклеен баннерами – ничего. Нормально. Это реклама мытарей. Хотя в чем разница? Что на заборе наклеено, будь то стрижки по 200 рублей или личный кабинет налогоплательщика. Все реклама. Вот и получается, одно не видим, по другому бумаги составляем.

Говорить красиво – особенность местного начальства. Но за душу не берут речи. В даль светлую не манят. Далеко им до Троцкого. Да и на Кастро не похоже.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 385, комментариев: 0

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