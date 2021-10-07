Как лучше бороться с разнообразными вандалами и вредителями

Коллега Алена Кожевова написала блог о том, что в Сургуте куча камер, но несознательные люди все равно вандалят, мусорят, рисуют непотребства на общественных пространствах, бьют стекла и всячески иначе ведут себя нехорошо. В то время как в Казани при помощи уличного видеонаблюдения таких «художников» ловят и заставляют свое неказистое творчество оттирать с неположенных мест.

На самом деле отлавливать вандалов при помощи камер – штука занятная, возможно, даже в чем-то полезная, но мне это видится примерно 150-м делом, которым неплохо было бы заняться полиции. Там есть что поделать, в первую очередь на фронте преступлений, связанных с физическим насилием против личности, по коему Россия находится на жутковато плохих местах мировых рейтингов.

А с вандалами нужно, как мне видится, бороться несколько иначе. В частности, устранить базу для практического применения «теории разбитых окон». То есть действовать по принципу «чисто там, где убирают» – для начала – максимально оперативно затирать все гадости, вставлять выбитые стекла и устранять «первичные» признаки вандализма. Дальше – больше и сложнее. Вовремя выносить урны с мусором, убирать валяющийся на земле хлам, отмывать обоссанные углы, оперативно подчищать снег и вовремя подстригать газоны – в общем, создавать среду исключительной красоты и порядка.

Конечно, найдутся вредители, которые постараются и это испоганить, но их будет немного (люди вообще преимущественно конформисты и ведут себя так, как ведут себя все вокруг – если все срут, то повышается моральный стимул и самооправдание тоже нагадить, если все приличны – есть повод вести себя хорошо).

В общем, строго говоря, в борьбе со всяческими вандалами первый и лучший шаг и для отдельного человека, и для городской власти – начать с себя. Выдавить из себя по капле того гада, который сам мусорит и ведет себя нехорошо, затем – того, кто равнодушно смотрит на происходящий вокруг бардак. И так пространство вокруг внезапно преобразится.

А тех, кто рисует всякое, лучше вылавливать не с целью повозить мордой по их творчеству, а направить энергию в мирное русло – пусть рисуют что-нибудь интересное в специально отведенных местах. Больше пользы будет.