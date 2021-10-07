В Казани молодых людей уже заставили стереть свои художества на стенах, их лица установили с помощью камер. Чем мы хуже?

Сейчас все делается для безопасности. Читаю новость коллеги и диву даюсь — более 400 камер с системой «Безопасный город» подключены в Сургуте, но спокойнее от этого никак не становится.

Да, теперь все важные городские объекты находятся на виду, пишут денно и нощно проказы всяких дебоширов, вандалов, лихачей и прочих неприятных личностей, но стало ли от этого их меньше? Очень сомневаюсь.

Прошлым летом подростки разнесли остановку у храма. Вандалы пишут черными маркерами по белым кольцам в районе «Дворца торжеств». «Крылов парк» тоже начали разрушать. И на восстановление после этой вакханалии тратятся деньги, зачастую бюджетные.

Я понимаю, что таким, в основном, занимаются дети и подростки. Мне говорят – «они же маленькие, к ним нужно относиться проще». Но, как мне кажется, если родители не смогли воспитать бережное отношение, пусть воспитывают рублем, общественными работами (очистка территории от мусора и надписей тут вяжется более чем), чем угодно, вместо снисходительного «они же дети». В Казани молодых людей уже заставили стереть свои художества, их лица установили с помощью камер. Чем мы хуже?

Такая безнаказанность не заставляет задуматься. И пока мы это не осознаем, будем и дальше смотреть на надписи на заборах, разрушенные остановки и арт-объекты, только под прицелом объектива.