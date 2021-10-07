Как вышло, что бабушки и дедушки перестали быть полноправными родственниками своим внукам

«Российская газета» намедни опубликовала новость: «Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства обратился в Верховный суд Российской Федерации с просьбой дать разъяснения по вопросу о том, изменяется ли правовой статус ребенка, временно пребывающего у бабушек, дедушек и иных родственников».

Зачем?

Сегодня сложилась неловкая ситуация: бабушка и дедушка перестали быть полноправной родней. В детском саду могут не отдать внука бабушке. В больнице не расскажут ей диагноз ребенка, так как она не допущена к врачебной тайне. А если внук гостит в деревне и вот уже месяц ходит с дедушкой то по грибы, то на рыбалку, органы опеки могут предъявить претензии родителям. Мол, оставили ребенка без попечения.

Есть те, кто даже предлагает включить «декрет для бабушек» в нацпроект «Демография» и внести поправки в законы. Мол, порой, бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для своих внуков.

Если родители временно отсутствуют (уехали в отпуск или работают вахтовым методом и пр.), формально ребенок считается чуть ли не брошенным, хотя живет у бабушки. Поэтому на практике родители стали оформлять нотариальные доверенности, что, мол, позволяют бабушке или дедушке находиться с внуками и защищать детские интересы. Так что в садик или больницу бабушка уже берет официальный документ с печатью.

Нет печати – нет внука.

Как считаете: это законы менять нужно или просто пару раз наказать тех наделенных властью «умников», которые их слишком вольно толкуют?

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