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​Какая «зеленая» энергетика в Югре? Забыли про 50-градусные морозы?

Почему нашим северам лучше не увлекаться альтернативной энергетикой

​Какая «зеленая» энергетика в Югре? Забыли про 50-градусные морозы?
Фото siapress.ru

Заболело окружное начальство альтернативной энергетикой. То есть зелеными технологиями. Мода и до нас дошла. Фантазии насчет альтернативной энергетики хороши только когда в домах у населения тепло, предприятия работают, а топливо и электричество стоят нормальных денег. В противном случае можно не только выборах и пролететь, но и места лишится. Ну, а то, что «зеленая энергетика» оказалась полнейшим фуфлом, дорогим и неэкологичным, и вся та мафия, которая ее в мировых масштабах продвигает, просто конкурентов душит, врет на каждом шагу и занимается рэкетом (политическим и экономическим, но оттого не менее вредоносным) – это частности. Не стоит на них внимание заострять.

Климат-то меняется, только совсем не так, как эти жулики рассказывают. И это и по Америке, и по Евразии видно. У нас, наконец. Морозы этой зимой будут страшенные. Снега будет полно. Прогноз составили по оценкам льда в Антарктиде. Больше его стало. Раз больше снега, то полноводнее Обь. А там, гляди, и стройку затопит. Помните, какая вода была? По ул. Речной в районе 57 и далее домов. На дороге вода была. Забыли?

А что зимы холодают – так надо дома отапливать. Забыли, как стояли морозы в минус 50 градусов целый месяц? «Зеленые» заигрались и доигрались, но им то что? Избиратель верит, и не только им. Наши тоже верят всему в интернете. Очень уж столь любимые ими солнечные и ветровые электростанции их подвели. Оказывается, если солнца нет, и ветер стихает, они не работают. Надо же! Странно!

При этом не работают они на расчетную мощность или просто выходят из строя даже в обычных условиях. А уж в ситуации стихийных бедствий – наводнений и сильного ветра со снегом али градом, которые бывают иногда у нас – на них и вообще полагаться нельзя. И что теперь со всей этой техникой делать? Разве что сбыть ее нам, как уже делали в 90-е годы те же рачительные немцы с самым широким ассортиментом своего устаревшего оборудования.

Для этого у них есть готовность окружного начальства невесть с чего и срочнее срочного экспериментировать с очередным энергопереходом, о которой все СМИ трубят, словно заполошные гуси-лебеди в брачный период.

Так и хочется, чтоб они снялись со своих мест, собрались клином и полетели, покрикивая, в жаркие края... И остались там навсегда!


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06 октября в 21:14, просмотров: 290, комментариев: 0

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