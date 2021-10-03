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​В Тюмени нереально получить разрешение на строительство здания, которое выше окружающих, в центре города. В Сургуте – легко

Как с позволения чиновников в Сургуте «задавили» некогда главную церковь города

​В Тюмени нереально получить разрешение на строительство здания, которое выше окружающих, в центре города. В Сургуте – легко
Фото yandex.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог Сергея Глинских о прошедших публичных слушаниях, посвященных высотной застройке микрорайона 27а. Публикуем его мнение.

Если уж исходить из высотности зданий, то ЖК «Возрождение» никак не должен быть точкой отсчета высотности в этом районе. По смыслу этот ЖК не должен быть выше рядом стоящей церкви, которую построил в 90-е годы отец Виктор (настоятель Свято-Никольской церкви Виктор Федорович Райш) и трест «Сургутгазстрой». И по православной традиции на Руси окружающие здания должны быть ниже по уровню, чем крест на церкви.

Но это архитектурное сооружение нарушило многовековую традицию – и возник этот 26-этажный гигант. Конечно это архитектурный ляп, но зачем же сейчас с него вести отсчет для других зданий в округе? Зачем брать его как критерий этажности в районе? Почему нельзя брать за отсчет те же стоящие рядом пяти- девятиэтажные дома в 24 и 28 мкр города? Поэтому логичнее бы вести отсчет при въезде в город от высоты ранее построенной церкви. Это уже наша история и это наш исторический духовный центр.

А сейчас это жилищный монстр нависает и над церковью, и над окружающими пятиэтажными домами, затеняя их и нарушая инсоляцию. По своему опыту знаю, как трудно (практически невозможно) получить разрешение соорудить здание выше, чем окружающие здания в историческом центре города. В той же Тюмени на улице Республики, 38, помнится, стоял долгие годы в аварийном состоянии памятник архитектуры начала XX века. Его не сносили и все пытались реставрировать. И только после многочисленных экспертиз и заключений о невозможности реанимации фундамента его разрешили снести и построить на его месте Тюменский филиал «Ростелеком».

А какие соблазны были соорудить здесь башню на 9-14 этажей (больше пожарники не разрешили бы)! Но Комитет по охране культурного и исторического наследия Тюмени (оказывается, такой был тогда) сказал: «Нельзя! Не выше стоящего рядом здания – памятника культуры по ул. Республике, д. 36». Пришлось ограничиться трехэтажным зданием с четвертым мансардным этажом и подземным паркингом.

Что касается этажности в Сургуте, то здесь исторических зданий нет ( «Дом Пионеров» построенный в 50-е годы не в счет, как и не в счет окружающие дома построенные Виктором Михайловичем Пархомовичем в 80-е годы, как и не в счет церковь, построенная в 90-х годах Виктором Райшем). Как нет и комитета по охране культурного и исторического наследия города Сургута, а потому можно все и можно творить историю на наших с вами глазах в виде таких жилищных монстров, как ЖК «Возрождение». Вот, оказывается отчего ведется сегодня отсчет высотности новых домов 27А по улице Мелик-Карамова. Спасибо! Спасибо, что просветили!


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03 октября в 22:51, просмотров: 573, комментариев: 0
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