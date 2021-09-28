Мы могли бы уменьшить число подростковых суицидов, но вместо этого обвиняем исполнителей песен

Давеча копалась в памяти своего телефона и сделала очень необычную находку – тот самый трек белорусского исполнителя ЛСП, под который на протяжении нескольких недель прощаются с жизнью подростки. Скачала я его лет пять-шесть назад (точно не скажу, но помню, что и тогда администрация ВКонтакте его не сильно жаловала), я была ровно того же возраста, что и те несчастные молодые люди, но… Как можно легко догадаться, ничего со мной не произошло.

Причем это не единственный трек с описанием суицида или смерти в памяти моего смартфона. Не менее депрессивные Bones, Lil Peep, найтивыход (песни последнего, кстати, тоже блокировали) не вызвали у меня желания совершить [Роскомнадзор]. И таких, как я, не единицы. Наталкивает на мысли о том, что виноваты в возникшей проблеме далеко не песни с мрачным подтекстом.

Я не открою Америку, если скажу, что мы могли бы спасти часть этих подростков. Сделать запись к психотерапевтам и психологам доступнее, перестать стигматизировать депрессию, банально проводить с родителями беседы, чтобы они проявляли больше внимания и заботы, а не отмахиваться от, казалось бы, пустяковых подростковых проблем.

Но нам, как всегда, нужно найти крайнего, чтобы потом разводить руками и говорить о том, как рано ушедший из жизни условный Васечка был веселым и никогда ни на что не жаловался, только слушал тот самый «смертельный» трек.