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Не ищите крайнего

Мы могли бы уменьшить число подростковых суицидов, но вместо этого обвиняем исполнителей песен

Не ищите крайнего
Фото: pixabay

Давеча копалась в памяти своего телефона и сделала очень необычную находку – тот самый трек белорусского исполнителя ЛСП, под который на протяжении нескольких недель прощаются с жизнью подростки. Скачала я его лет пять-шесть назад (точно не скажу, но помню, что и тогда администрация ВКонтакте его не сильно жаловала), я была ровно того же возраста, что и те несчастные молодые люди, но… Как можно легко догадаться, ничего со мной не произошло.

Причем это не единственный трек с описанием суицида или смерти в памяти моего смартфона. Не менее депрессивные Bones, Lil Peep, найтивыход (песни последнего, кстати, тоже блокировали) не вызвали у меня желания совершить [Роскомнадзор]. И таких, как я, не единицы. Наталкивает на мысли о том, что виноваты в возникшей проблеме далеко не песни с мрачным подтекстом.

Я не открою Америку, если скажу, что мы могли бы спасти часть этих подростков. Сделать запись к психотерапевтам и психологам доступнее, перестать стигматизировать депрессию, банально проводить с родителями беседы, чтобы они проявляли больше внимания и заботы, а не отмахиваться от, казалось бы, пустяковых подростковых проблем.

Но нам, как всегда, нужно найти крайнего, чтобы потом разводить руками и говорить о том, как рано ушедший из жизни условный Васечка был веселым и никогда ни на что не жаловался, только слушал тот самый «смертельный» трек.


нравится (10) не нравится (2)
Сегодня в 10:05, просмотров: 510, комментариев: 1
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 11:34
Более того. Знаменитые стихи Беллы Ахмадулиной - это ведь тоже о самоубийстве. И что?
А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.Как ты любил? Ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? Ты погубил,
но погубил так неумело.Жестокость промаха… О, нет
тебе прощенья. Живо тело,
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

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