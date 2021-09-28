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​Не каждый пенсионер может за один мах преодолеть расстояние от Югорской до поликлиники…

Почему так сложно установить лавочки в Сургуте

​Не каждый пенсионер может за один мах преодолеть расстояние от Югорской до поликлиники…
Фото «О! Сургут»

Все у нас хорошо. Слезы на глазах от благодарности начальству наворачиваются, что так хорошо! Море чиновников всех мастей. Современная техника везде. Компьютерные модели, красивые графики рисуют, загляденье. Опять же Греф искусственным интеллектом придет им в помощь, если еще не пришел, вообще будет капец, как здорово. Море денег на все это уйдет. У нас же любят, когда их много уходит, по-другому же никак.

Если мало, да еще по старинке работать — это неинтересно. Но чего вспоминать о старинных временах, отгремевших до того, как прогресс и эффективные менеджеры на горло стране наступили! Сейчас чем больше на них потратил, тем лучше. А результаты — черт с ними.

Вот и живем в иллюзии.

На картинках – красота, чисто, зелено, ухожено. Даже лавочки есть. Но в реальности – захотел поставить лавочки. Бабушки там али мамочки с колясками присели чтоб. Можно на штраф в лучшем случаи налететь. А нечего портить городское пространство. Оно тут не стояло!

И снесут! Еще и накажут. А людям дух перевести надо. По пути в поликлинику или просто с магазина. Дорога с Югорской до поликлиники не такая длинная. Однако осилить ее не каждый сможет. Разные люди живут. Возраст тоже разный. Про состояния здоровья и говорить не стоит. А посему нет лавочек вдоль городских улиц.

Задавал вопрос, и не раз. Мне отвечают: народ вороватый. Как что плохо стоит или лежит, сразу на дачу тащат. Причем сегодня поставит – завтра уже нет! Мистика! Безопасный город не помогает. Не может отследить момент хищения. Слабоват. Да и камеры старые. Память того и гляди закончится в хранилище. А его еще обслуживать надо. Вот если бы выделили денег – мильенов 200, а лучше 300. Вот тогда бы оснастили все по последнему слову. Интеллект искусственный подключили. Года два или три налаживали и тестировали… А потом уже… Возможно, ничего бы не замеченным не пропало. А если пропало – то сразу бы нашли.

Говорят это на голубом глазу. Свято веря. Одно только невдомек – почему раньше лавочки стояли? Простые такие, два бетонных основания и посередине три доски, не воровали. Бывало, конечно, дети, прыгая, ломали доску, но не беда. Дворник новую положит – и все.

Никаких высоких технологий не надо. Все просто, доступно и практично. Да, пусть нафталином попахивает. Пусть не так эстетично, как хотелось бы. Но практично. Люди, опять же, благодарны будут. И заказ разместить можно в городе. Благо, остались еще заводы ЖБИ. Ты им из бюджета заказ, они тебе «гешефт» обратно виде налогов вернут. И деньги работники в городе потратят.

Но так нельзя. Как же без компьютерных моделей и графиков. А ИИ куда применять?! Вот и живем… Не каждый пенсионер может за один мах преодолеть расстояние от Югорской до поликлиники.

P.S. Сейчас бюджет формируется на следующий год. Закупки готовят. Может, идея с лавочками найдет понимание? Если не администрация, так новые-старые депутаты поддержат.


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28 сентября в 08:35, просмотров: 1286, комментариев: 5
Комментарии:
Alkonowa1ow
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28 сентября в 10:27
Лавочки это дёшево, а вот «умные столбы» это то что нужно: здесь и «наварить» можно и (опять же в современном тренде) ИИ.
Может быт придумать «цифровые лавочки» за 1 миллион рублей скажем. Подтянуть к ней оптоволокно и зарядку смартфонов там сделать. И установить скажем триста лавочек на 300 млн рублей. Бюджет города потянет. А простые «копеечные лавочки, зачем? Сломают.
Швондер.
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28 сентября в 10:28
Зачем пенсионер с одним махом? Гордись цирконом, он тремя махами грозит ненавистным пнидосам
Альберт Леонов
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28 сентября в 17:05
с дивана служеьного Мерседеса не всем дано понять, зачем нужны жесткие неудобные лавочки
kosha Alkonowa1ow
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28 сентября в 20:59
А пиво с подогревом ?
Alkonowa1ow
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28 сентября в 22:41
«Вторую пили близ прилавка в закуточке. - Но это были ещё цветочки.- Потом в саду, где детские грибочки. - Потом не помню, дошёл до очки». Летом лавочки на детских площадках пристанище любителей пива «без охлаждения». Может тогда лавочки вне детских площадок и подъездов МКЖД не будут как магнит притягивать молодых любителей и любительниц пива. Кроме того полиция должна не только разыскивать преступников, но вести хоть какую-то работу в общественных местах.
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