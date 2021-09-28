В Сургуте началась застройка поймы Оби в исполнении «Сибпромстроя»

Несмотря на то, что уже сто лет слежу за социально-общественной повесткой, а иногда в ней участвую, никогда в жизни не подписывал ни каких коллективных писем и петиций. А тут, что называется, совпало.
Проезжая по объездной мимо «Тойоты-яхтклуба», я вдруг с изумлением обнаружил торчащий из поймы реки строящийся домик, которого еще месяц назад не было. Ведомый искренним любопытством, я остановился и предпринял разведку боем. Разведка показала, что эту масштабную стройку развернула компания «Сибпромстрой», воздвигающая жилой комплекс «Пойма-5».
В погоне за «красивыми» фотками я продвигался все ближе к реке, пока не остановился в недоумении. Целая протока шириной метров в сто была перегорожена дамбой.
Впрочем, может, это и нормально, но для меня, который на этом месте частенько отдыхал и помнил его другим, картина оказалась сюрреалистической. Придавленный такими своеобразными впечатлениями, я приехал домой, чтобы перекинуть фотки и смонтировать видео, и тут мне в социальных сетях попадается петиция на Change.org под названием «Против убогой застройки города «Сибпромстроем».
Нет, я категорически против такой постановки вопроса. Продукция вышеуказанной компании принципиально не чуть не хуже чем, а часто по обеспечению инфраструктурой лучше, чем у других застройщиков. Другое дело, что какая-нибудь «Северная Венеция», «Возрождение» или тот же модный «Новин» пускают пыль в глаза дешевеньким, но современным экстерьером, запирая доверчивых покупателей в каменные мешочки без стоянок, проездов с микроскопическими детскими площадками, зато с искусственным мрамором и консьержем в подъезде.
Однако я все равно подписал петицию, так как я считаю, что к градостроительной политике, вернее, к лицемерию в градостроительной политике надо привлекать внимание. Ну, ведь нагло врут! О, сколько, являясь членом совета по стратегии, я слышал высокопарных фраз о том, что: «Пойма это святое! Нельзя допустить хаотичной застройки! Построим лучшую набережную в мире!» Ну, и все такое подобное.
Да, и вот еще. Жилой комплекс «Пойма-5» будет соседствовать с образовательным центром мирового уровня. По крайней мере, так правительство округа позиционирует НТЦ (Кампус), который уже два года «возводит» Илья Кандаков. И типичные представители жильцов «Сибпромстроя» большими, но не организованными группами будут шататься по «коворкингам», «техноцентрам» и другим супер-пупер модным помещениям НТЦ, как сейчас это происходит в ТЦ «Аура». Где вышеуказанные господа, ведя себя по-детски непосредственно, резвятся, затевая возню то друг с другом, то с охранниками. Так себе соседство.
Так, что я предлагаю уже не кокетничать, а отдать всю пойму Оби под застройку гетто разных сортов, как, собственно, оно и будет. Но петицию все равно подпишите. Скандал – это дело полезное.
Сейчас мы гонимся за каким-то спущенным из Ханты-Мансийска планом по квадратным метрам. Причем, я как-то не заметил, чтоб в самом этом "окружном центре" лепили однообразные и убогие по архитектуре муравейники.
В Сургуте же их суют уже всюду: и под боком у парка "За Саймой", и, вот, на берегу Оби. Смотрится это чудо весьма странно по своей архитектуре, мягко говоря. Высокопарно говорим, про какой-то "речной фасад города", а получаем вот что.
При том, что сам господин Сторожук и топ-менеджмент компании неоднократно озвучивал, что они стороят жилье эконом-класса, которое тоже необходимо рынку. ОК - эконом класс, хотя есть мнение, что не обязательно городить многоэтажки а ля "муравейник", а можно применяя квартальный тип застройки обеспечить оптимальную квадратуру. Плюс, многие города давно отказались от панельного домостроения, как от устаревшей технологии, даже в сегменте "эконом"(в пользу монолита). Но, повторюсь, ОК - это же жилье эконом класса, да? Тогда, господа знатоки, вопрос: зачем лепить его в центре города и в таких знаковых местах как пойма Оби?
Вы видели где-нибудь в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, далее везде, чтоб такие ЖК лепили там в центре города и знаковых местах?
Если же конкретно этот ЖК - не эконом-класс, то вопросы другие:
а) почему это панелька?
б) почему не наняли приличных архитекторов, чтоб не городить такой примитив?
в) почему проект ЖК в знаковом месте не выносился на обсуждение общественности?
P.S.
Если б еще тот самый "план" по квадратным метрам как-то решал проблемы людей: а то с регулярной частотой мы слышим про то, как администрация не может освоить средства на расселение жителей ветхого жилья. Получается, что "эконом" муравейники строят под предлогом необходимости насыщения рынка и расселения ветхого жилья, но реально схема не работает.
Но пойма это ведь всё-таки фасад города. Ну допустим НТЦ как «витрина города» ещё сойдёт. Но появление невыразительных муравейников на «фасаде города» с реки это уж слишком. Это большая ( причём очередная) градостроительная ошибка.
Сколько участков было выставлено под застройку?!
Какую цену просит за них администрация?!
Сколько стоит подвести воду, канализацию, электричество?!
Вот это кто нить считал?!
Потому строительные компании и возводят муравейники и всякий эконом класс, продавая его под видом хорошего..
Тут палка о двух концах: округу нужны квадратные метры. Городу они нужны. Под переселение. Пятен мало осталось. Скупают те, что не освоены. Строят, что бы выжить по максимуму.. Вот и получаем то, что получаем.
Дамбу обещали снести. Если не изменяет память - даже представление прокуратуры, не скажу точно какой. было. И чего?!
Забыли про инцидент в речпорту , когда нашли на корабле много чего браконьерского ... И чего было?! Начальник полиции поменялся и все..
Точно так и с дамбой... Знаете кто ее возвел ..