В Сургуте началась застройка поймы Оби в исполнении «Сибпромстроя»

Несмотря на то, что уже сто лет слежу за социально-общественной повесткой, а иногда в ней участвую, никогда в жизни не подписывал ни каких коллективных писем и петиций. А тут, что называется, совпало.

Проезжая по объездной мимо «Тойоты-яхтклуба», я вдруг с изумлением обнаружил торчащий из поймы реки строящийся домик, которого еще месяц назад не было. Ведомый искренним любопытством, я остановился и предпринял разведку боем. Разведка показала, что эту масштабную стройку развернула компания «Сибпромстрой», воздвигающая жилой комплекс «Пойма-5».

В погоне за «красивыми» фотками я продвигался все ближе к реке, пока не остановился в недоумении. Целая протока шириной метров в сто была перегорожена дамбой.

Впрочем, может, это и нормально, но для меня, который на этом месте частенько отдыхал и помнил его другим, картина оказалась сюрреалистической. Придавленный такими своеобразными впечатлениями, я приехал домой, чтобы перекинуть фотки и смонтировать видео, и тут мне в социальных сетях попадается петиция на Change.org под названием «Против убогой застройки города «Сибпромстроем».

Нет, я категорически против такой постановки вопроса. Продукция вышеуказанной компании принципиально не чуть не хуже чем, а часто по обеспечению инфраструктурой лучше, чем у других застройщиков. Другое дело, что какая-нибудь «Северная Венеция», «Возрождение» или тот же модный «Новин» пускают пыль в глаза дешевеньким, но современным экстерьером, запирая доверчивых покупателей в каменные мешочки без стоянок, проездов с микроскопическими детскими площадками, зато с искусственным мрамором и консьержем в подъезде.

Однако я все равно подписал петицию, так как я считаю, что к градостроительной политике, вернее, к лицемерию в градостроительной политике надо привлекать внимание. Ну, ведь нагло врут! О, сколько, являясь членом совета по стратегии, я слышал высокопарных фраз о том, что: «Пойма это святое! Нельзя допустить хаотичной застройки! Построим лучшую набережную в мире!» Ну, и все такое подобное.

Да, и вот еще. Жилой комплекс «Пойма-5» будет соседствовать с образовательным центром мирового уровня. По крайней мере, так правительство округа позиционирует НТЦ (Кампус), который уже два года «возводит» Илья Кандаков. И типичные представители жильцов «Сибпромстроя» большими, но не организованными группами будут шататься по «коворкингам», «техноцентрам» и другим супер-пупер модным помещениям НТЦ, как сейчас это происходит в ТЦ «Аура». Где вышеуказанные господа, ведя себя по-детски непосредственно, резвятся, затевая возню то друг с другом, то с охранниками. Так себе соседство.

Так, что я предлагаю уже не кокетничать, а отдать всю пойму Оби под застройку гетто разных сортов, как, собственно, оно и будет. Но петицию все равно подпишите. Скандал – это дело полезное.