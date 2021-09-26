Размышления об итогах выборов и обвинениях в их нечестности

В пылу предвыборной борьбы было некогда заниматься публицистикой, но сейчас пожалуй самое время!

Звучат отзвуки прошедших выборов, и я заметил интересную закономерность. Громче всего о «нечестности» этих самых выборов кричит КПРФ, чуть тише ЛДПР и далее по нисходящей. Навальнят я в расчет не беру, у них это в принципе на подкорке записано и оплачено, так что идем по тем, кто способен собрать более 0,5 процента населения на акции «протеста».

Итак, я всегда в своих статьях стараюсь отражать лишь то, что происходит в Сургуте. Так вот тут относительная тишина. Ну, еще бы, КПРФ в нашем городе снялась полным составом. Видна очевидная независимость от общей федеральной линии. Наши сургутские коммунисты вообще живут своей отдельной жизнью, что одни, что вторые.

ЛДПР тоже соблюдают относительную тишину, так как забрали больше мандатов, чем по факту ожидалось. На югорском уровне есть брожения, но это внутренние игры престолов, никак не влияющие на нашу с вами жизнь. Ох, я бы с радостью посмотрел, как победивший Барсов давай во всеуслышание кричать о нечестности выборов.

Так вот, к чему я это!

Почему все разговоры о нечестности и нелегитимности выборов затухают там, где победили другие партии?! Получается что где-то на участках единоросы и администрация все купили, а где-то нет? Из каждого утюга льется инфа про «подневольных» бюджетников и административный ресурс, и где же они? Проиграли два газпромовца и два действующих депутата. И что же, у них, по-вашему, не хватило денег, ресурса и бюджетников?

Про себя я не говорю, для меня это вообще первый серьезный политический опыт, да еще и против одного из самых опытных и богатых депутатов города. И даже тут, без денег и рычагов, я взял 30 процентов при явном протестном голосовании. Так может, стоит все-таки признать, что в Сургуте многие довольны своей жизнью?!

Не надо мне в комментариях рассказывать про «всю страну», «поезди, посмотри, как люди живут» и т.д. Я родился, вырос и живу в Сургуте. И на данном этапе своей общественной и политической жизни, я пытаюсь решить проблемы родного города. И, быть может, если перестать думать о ком-то там, где-то там, а оторвать свой организм от дивана и экрана и начать решать проблемы в своем дворе, квартале, и в целом городе. Тогда возможно жизнь станет лучше, а люди вокруг добрее!

Мы все медленно и верно превращаемся в старика с неводом, только вот золотая рыбка попадется не каждому. Да, есть люди, которым по жизни «фартит». А вот остальным давно пора принять правила игры, оторваться от своего «разбитого корыта» и начать действовать. Учиться, развиваться, и вместе с этим делать мир вокруг себя лучше.

Закончу, перевернув знаменитую фразу: «Это не время такое, это МЫ такими стали!»

Оригинал