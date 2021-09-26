Небрежное отношение власти к своим соотечественникам ни к чему хорошему не приведет

Все чаще стали русских детей избивать в ближнем зарубежье. Отличился Узбекистан. Местным, кто бил и издевался над мальчиком с криками «урус, урус», все сошло с рук. Местная узбекская милиция, дело не завела и не заведет видимо. Родителям мальчика – угрозы. Все как всегда.

На постсовестком пространстве – типичная ситуация. Они решили так избавляться от своего советского и русского имперского прошлого. И что там в законах у них написано? Наплевать! Гонения идут не только на русских и тех, кто говорит на русском, русскоязычным. Унижение инородцев напоказ. А чего хотели?! Клановое и племенное сознание никуда не делось и реализуется оно всегда. Это проявление национализма. Так для легитимности местной власти, нужны жертвы. Старики, женщины и дети. Вот объекты преследования. Достается им всегда первым.

Власти государств – молчат. Чего или кого им боятся?! Раньше – да! Советский Союз был, по башке прилететь могло. Тогда приходилось все расследовать, наказывать. Главное самим не попасть под жернова.

Программы переселения русскоязычных вроде бы есть, поддержка соотечественником тоже. А где переселение?! Как там дела с ним?! Или одна болтовня? Программ много, денег много выделяется, а результат? Где?! По большому счету бюрократия может провалить все, что можно. И ничего. Тишина. Другого начальства – факт, у нас не будет. Да и приоритеты не поменяет.

Качаем и продаем. Добываем и отгружаем. ИИ заинтересовал. А кто ИИ будет программировать?! Те, кто сдавал ЕГЭ? Кто все годы учился, как правильно на вопросы отвечать, не углубляясь в тематику?! Мода, альтернативная энергетика. Ага! Сейчас, в минус 40 на аккумуляторах сколько автобус проедет? При этом в нем тепло должно быть. Комфортно. Аккумуляторы как утилизировать?!

Если полигон не смогли построить за столько лет в Сургуте.

Только красиво говорить и не более можем. Но выборы прошли. А они не останавливаются. Все говорят и говорят красиво. А люди карту луж города решили создать. Чтобы знать, как идти, ноги не замочить.