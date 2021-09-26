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​Кто у нас будет разрабатывать искусственный интеллект, если мы так относимся к своим людям?

Небрежное отношение власти к своим соотечественникам ни к чему хорошему не приведет

​Кто у нас будет разрабатывать искусственный интеллект, если мы так относимся к своим людям?
Фото из архива автора

Все чаще стали русских детей избивать в ближнем зарубежье. Отличился Узбекистан. Местным, кто бил и издевался над мальчиком с криками «урус, урус», все сошло с рук. Местная узбекская милиция, дело не завела и не заведет видимо. Родителям мальчика – угрозы. Все как всегда.

На постсовестком пространстве – типичная ситуация. Они решили так избавляться от своего советского и русского имперского прошлого. И что там в законах у них написано? Наплевать! Гонения идут не только на русских и тех, кто говорит на русском, русскоязычным. Унижение инородцев напоказ. А чего хотели?! Клановое и племенное сознание никуда не делось и реализуется оно всегда. Это проявление национализма. Так для легитимности местной власти, нужны жертвы. Старики, женщины и дети. Вот объекты преследования. Достается им всегда первым.

Власти государств – молчат. Чего или кого им боятся?! Раньше – да! Советский Союз был, по башке прилететь могло. Тогда приходилось все расследовать, наказывать. Главное самим не попасть под жернова.

Программы переселения русскоязычных вроде бы есть, поддержка соотечественником тоже. А где переселение?! Как там дела с ним?! Или одна болтовня? Программ много, денег много выделяется, а результат? Где?! По большому счету бюрократия может провалить все, что можно. И ничего. Тишина. Другого начальства – факт, у нас не будет. Да и приоритеты не поменяет.

Качаем и продаем. Добываем и отгружаем. ИИ заинтересовал. А кто ИИ будет программировать?! Те, кто сдавал ЕГЭ? Кто все годы учился, как правильно на вопросы отвечать, не углубляясь в тематику?! Мода, альтернативная энергетика. Ага! Сейчас, в минус 40 на аккумуляторах сколько автобус проедет? При этом в нем тепло должно быть. Комфортно. Аккумуляторы как утилизировать?!

Если полигон не смогли построить за столько лет в Сургуте.
Только красиво говорить и не более можем. Но выборы прошли. А они не останавливаются. Все говорят и говорят красиво. А люди карту луж города решили создать. Чтобы знать, как идти, ноги не замочить.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 273, комментариев: 12
Комментарии:
Будулай Алмазов
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Сегодня в 15:26
У англосаксов кардинально обратный подход в таких случаях: не кормить и пороть. И ведь действует. Сколько Британская империя свои колонии ни грабила и их население ни угнетало, а они до сих пор гордятся, что входят в Британское содружество, что хоть и формально, но правит ими королева Лиза II. им до сих пор за счастье попасть в метрополию или хоть детей на учебу отправить. Вот и Остап Бендер говаривал: побольше цинизма, людям это нравится.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:46
Переселение русскоязычных из республик бывшего СССР -не нужно форсировать. Этого делать не нужно. Мне кажется, что наоборот нужно улучшать внутренний климат внутри этих стран в отношении русской диаспоры и принуждать национальных лидеров в бывших союзных республиках его создавать. А если не хотят этого делать, то принуждать. Для чего это надо делать? Это необходимо, чтобы поддерживать там наше присутствие и чтобы эта русскоязычная диаспора влияла на ее внешнюю политику. Как, к примеру, в Канаде, в Австралии украинская диаспора влияет на внешнюю политику и там с этой диаспорой считаются. Как и считаются с другими диаспорами в других странах мира. К примеру, взять тот же Израиль. Где бы он был в конфликте в с арабами, если бы не влияние еврейской диаспоры в США на протяжении всей истории противостояния. К сожалению в советский период роль русской диаспоры в других странах мира была деструктивной. Это касается и белая эмиграции, и диссидентов всех мастей , и другие репатриантов , которые были не лояльны к советскому режиму. Сегодня мы пожинаем плоды Горбачева, который не смог провести мягкую реформу СССР и Ельцина, который фактически дал старт жёсткой реформе СССР, в результате которой Россия фактически бросила на самотёк все процессы в бывших Республиках СССР, мол определяйтесь сами. Вот они и определились. А нужно было всего лишь дать национальным лидерам и национальной элите чуть больше прав путём децентрализации, и они были «в шоколаде». Но при этом нужно было бы сохранить общее экономическое пространство, общую валюту, общую пограничную службу и общую армию. Все. А получились, то что получилось, что среднюю Азию по Россия по сути вытолкали из Союза Беловежским соглашением. А сегодня они выталкивают российское граждан из этих стран. Но вакуум в природе не бывает. Наше место займут все, кто угодно. Китай и Турция прежде всего. Это наши конкуренты в Средней Азии и Закавказье. С Турцией у нас многовековая история противостояния. Тринадцать войн было на протяжении нескольких веков. Но они не унимаются. Вот опять возникли высказывания Эрдогана относительно Крыма. Это как понимать? Друг он или не друг? Если друг, то эти лезть в дела Крыма становятся неприличным для «друга» РФ.
Поэтому репатриация русских из стран Средней Азии должна быть, но в рамках естественной миграции. По принципу «рыба ищет где глубже, а человек где лучше». Не для того мы приходили в Среднюю Азию, чтобы сегодня бежать из неё в Россию потому как там якобы притесняют. Иначе нас могут понять неправильно в мире. А «лить крокодиловы слезы» тем более. Как-то так.
Швондер.
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Сегодня в 16:17
Албэ, это не МЫ так относимся, это ОНИ так относятся. А нормальные люди стремятся быть подальше от русского мира. Целее будешь. Пример - донбасс. Едь в русский мир, русскее некуда
Будулай Алмазов Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:36
Американцы на Японию пару атомных бомб сбросили, не считая общего разгрома, а после войны под тотальный экономический и политический контроль взяли. Потом дали вздохнуть, открыв свой рынок для их продукции, и потомки самураев от них в полном восторге. И никакой марксистско-ленинской философии и дружбы народов с последующим списанием долгов.
Alkonowa1ow Швондер.
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Сегодня в 16:40
В силе правда, кто сильнее тот и прав. Россия это это доказала в своё время, а Либералы все проср..ли. Кто будет относится с уважением к слабому? Уважение - это когда постоянно кулак под носом.
Alkonowa1ow Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:41
А у наших лидеров «масла» в голове не хватило.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:56
Американцы после Второй мировой войны провели денацификацию Западной Германии так, что теперь воинственного германского духа и в помине нет. Немцев от слова "война" трясти начинает. А мы со своим человеколюбием почти всю свою историю имели периодические нашествия, начиная с тевтонцев. Может, хватит уже уговаривать и одаривать?
Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:59
Президент Узбекистана недавно официально объявил лидеров басмаческого движения в 20-30 годы прошлого века борцами за независимость. А мы с Узбекистаном подписываем соглашение об открытии отделений ВУЗов с изучением русского языка. Нам плюют в глаза, а нам- божья роса.
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:16
Курбаши Ибрагим-бека и 114 его соратников реабилитировали. Басмачи в Узбекистане - национальные герои! Им надо само утверждаться. В интервью узбекского президента, в котором он заклеймил российскую и большевистскую "оккупацию Узбекистана" и восхвалил первый (времён хана Узбека) и второй (времён Тимура) ренессансы в истории этой страны, сообщив о нынешнем - третьем, говорят о многом. Что дальше будет? Рабство в стране восстановит и узаконит её президент? Его же большевики отменили. За данью и рабами в Россию походами ходить начнёт? Почему бы нет...
Будулай Алмазов
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Сегодня в 17:19
После нашествия Наполеона, в составе войск которого были и подразделения немцев, поляков, венгров, итальянцев, испанцев, хорватов. После этого мы имели полное право пройти огнем и мечом всю Европу. Французы и не скрывали, что ждали сожжения Парижа. Мы проявили великодушие по отношению к Европейскому сообществу тех времен, и получили через 30 лет от этого самого ЕС Крымскую войну. И Великая отечественная война была не что иное, как агрессия объединенной Европы, только под другим командованием. Рейхстаг в мае 45-го года защищали не немцы, а дивизия СС "Шарлемань" (Карл Великий), состоящая из французов. А мы все славим эскадрилью "Нормандия-Неман". Дивизия и эскадрилья- почувствуйте разницу. А вот о войне с Америкой больше никто даже и не заикается.
Будулай Алмазов
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Сегодня в 17:21
Сталину все припоминают репрессии народов. Американцы сразу после войны брали этнических японцев со всех должностей и согнали в гетто. Ничего, не требуют реабилитации.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:57
При подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии на церемонии присутствовали США и Франции. Передавая пописанный Акт Г.К. Жукову генерал-полковник Вильгельм Кейтель, указывая на них, иронично сказал: «А эти, что тоже нас победили?».
Относительно США ещё как-то можно было поспорить, хоть 350 тысяч «студебеккеов» поставили и десяток тысяч «аэрокобр», а Франция там «рядом не стояла» - за месяц войны выкинула перед немцами белый флаг. Был де Голль и другие - была дружба, пришёл Макрон «слово заимел».
Горбачев как «бестолочь» не одного договора о гарантиях перед сдачей Европы ни с кем не подписал. А «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». «Масла» в голове не было.

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