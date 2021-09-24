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​Шутинги и игры

Отстаньте от геймеров. Компьютерные игры не приводят к росту насилия — ровно наоборот

​Шутинги и игры
Фото pixabay.com

Знаете, в чем не совсем очевидный, но довольно приятный бонус любой сменяемости в органах власти, к коим относятся, в том числе, и силовые структуры? В том, что на руководящие посты приходят люди, которые обладают обновленным пулом знаний, приобретенных человечеством за последние годы. В то время как действующие начальники, судя по всему, настолько увлечены своей страшно важной работой, что познавать новое для них не представляется возможным.

Очередной яркий пример – сентенция главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что в «шутингах» виноват интернет и компьютерные игры, потому что дети якобы ассоциируют себя с персонажами, которые «решают проблемы, ликвидируя оппонента».

(Маленький оффтоп – во что, интересно, играли люди, которые сначала пытались отравить оппонента нашего президента, а потом ликвидировали его иным способом – при помощи своеобразного применения права и посадки оппонента в тюрьму. М?)

Мне, видимо, придется повторять это снова и снова, но таков путь. Поэтому, еще раз: никакой связи между компьютерными играми и склонности к насилию нет. Более того, компьютерные игры считают одним из существенных факторов, приведших к масштабному глобальному явлению, получившему в научном сообществе название The Great Crime Drop, или «Великое снижение насилия». Потому что огромное количество подростков, которые могли бы слоняться по улицам и выбрасывать свою энергию в употребление алкоголя с наркотиками и последующим мордобоем с грабежами и изнасилованиями, засели по домам или компьютерным клубам и катают в то, что им нравится.

Как бы это ни казалось странным людям, получившим стартовый жизненный опыт в подворотнях Питера в 60-х годах, насмотревшись на всякие кровавые сцены в компьютерных играх, обычный человек не стремится выйти на улицу и повторить увиденное.

(Я бы даже добавил, что мальчики, увидевшие радужный флаг, не побегут целоваться с другими мальчиками, но это будет уже слишком много открытий для одного дня)

А шутинги происходят в основном потому, что у молодых людей проблемы в семье, проблемы в школе, и иногда – просто психические сдвиги, которые, к сожалению, бывают.

Тем не менее, ограничивать сцены насилия на телевидении – то, что предложил Бастрыкин – инициатива замечательная. Это значит, наши бабушки и дедушки будут видеть меньше чернухи, что существенно улучшит их состояние, за них мы порадуемся. Хотя, конечно, я бы на месте главы СК попробовал понять, каким образом в стране с самым большим количеством полицейских и прочих силовиков на 100 тысяч человек в мире, человек, открыто идущий с оружием по улице, не встречает никаких преград и спокойно входит в учебное заведение для исполнения своих злых планов.

А вот то, что сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – «Ограничение демонстрации сцен жестокости на федеральных каналах и в компьютерных играх нужно серьезно обсуждать» – это уже интереснее.

Потому что если наши власти со своей традиционной изящностью слона в посудной лавке излишне набедокурят в той сфере, в которой НИЧЕГО не понимают – то есть компьютерных играх, то это может принести им долгосрочные печальные последствия. Миллионы молодых геймеров – это нынешние и будущие избиратели. Пока политика их не трогает – они не трогают политику. И я бы на месте тех, кто курирует идеологический блог, постарался как можно меньше привлекать их внимание, чтобы они сидели и дальше катали свои каточки. Если они внезапно заинтересуются, на каком это основании их многолетний статус-кво внезапно изменился в худшую сторону – в общем, стабильности и долговечности режима это точно не поспособствует.

На самом деле в руководстве нашей страны стоят достаточно умные люди, и консультанты там найдутся нормальные. Другое дело – воспримет ли «политбюро», чей опыт формировался в питерских подворотнях 60-х годов, а искренние интересы продвигаются вглубь веков и уже пролетели мимо эпохи Ивана Грозного, объективную реальность третьего десятилетия XXI века. Не знаю.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 165, комментариев: 1
Комментарии:
Районный критик
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Сегодня в 15:53
собянин (которого зажравшиеся москвичи, забывшие грязь и говно лужковщины, несправедливо называют оленеводом и бордюрычем) выделяет какие-то там деньги на киберспортивные турниры в москве. скорее всего не сам, а по совету тех, кто понимает, что молодежь это действительно будущее, избиратели, а популярность игр у этой категории явно выше, чем уровень популярности любого российского политика, включая (обожемой) Самого (!!!).

Это я к чему. Абсолютно согласен с Дмитрием. И есть ощущение, что отдельные персоналии там, наверху, во власти - понимают риски и пытаются заигрывать с молодняком. но не все. посмотрим что из этого выйдет. лишь бы не как в Китае (я про последние ограничения по играм), хотя движемся именно туда.......

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