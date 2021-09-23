Что нужно и что точно не нужно сделать на месте бывшей «бани» в Сургуте

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на блог Кирилла Акинцева о том, как администрация Сургута хитрым образом поставила вопрос о строительстве торгово-досугового центра на потенциально свободном пятнышке в ядре центра города. Публикуем его мнение полностью.

Что за зуд такой строительный объявился? Именно на этом месте объявился вдруг. «Если кому-то чешется, то почешите в другом месте». На Взлетном «почешите», на «Марьиной горе» «почешите», на улице Ивана Захарова «почешите», в 31-32 микрорайона и во всех других местах «не столь отдаленных» «почешите», где тупо одни муравейники и нет ни одного ТДЦ. Чего же лезть сюда и строить в центре еще одного «торгового крокодила»? Это место не для «базара» и не для торговой «забегаловки». Здесь место, которого нужна концепция чего-то более значительного для города, чем «забегаловка» для студентов.

Вот у нефтяников есть свой концептуальный центр с монументальным памятником в центре. Город же все не разродится с этой темой. То центральная площадь, опять же, с какими-то торговыми рядами. Если уж хочется торговли, то возьмите пример с Манежной площади в Москве, где тупо вырыли котлован под семь этажей торгового комплекса, а сверху вымостили плиткой и поставили скульптурный ансамбль Церетели. Зимой погуляли по площади, спустились в ТЦ, погрелись чашечкой кофе с круассаном. Как вариант.

Но городская администрация у себя под носом большое общественное пространство после сноса Ильича, оставила пустоту, заполненную стоянкой авто. Не может эта площадь принять какой-то концептуальный вид. Сейчас появилась «дикая» (потому как с неба свалилась «свечка») возможность переехать в новое здание администрации, и появилась просто отличнейшая возможность создать «правительственный квартал» в этом районе.

Как оформить пространство перед зданием исполнительной власти? Ну, возьмите ту же Тюмень с ее Цветным бульваром, со скульптурами артистов цирка напротив здания мэрии. Возьмите тот же Ханты-Мансийск. Там сподобились создать общественное пространство со скульптурами мамонтов. Просто создали целое стадо мамонтов. Огромное стадо мамонтов, огромных по размеру, бредущих неизвестно откуда и неизвестно куда. Креативно? Да. У нас тоже есть освободившееся общественное пространство для своих «мамонтов». Ну «мамонты» не «мамонты», а какие-то скульптурные ансамбли или отдельные скульптурные группы в единой концепции этого общественного пространства.

Поэтому видится, что здесь будет огромное общественное пространство перед зданием администрации, где жители будут приходить, прогуливаться, делать фотосессии, селфи, где будут гулять мамы с колясками и почтенные пенсионеры сидеть на лавочках. В новогодние дни здесь будет место для тех же ледяных скульптур, если еще будут не отлиты бронзовые скульптуры наших «мамонтов». Возможен даже вариант плагиата памятника от нефтяников в этом месте. Ведь город благодаря Александру Леонидовичу поставил памятник основателям города. А вот основателям современного индустриального Сургута городские градоначальники до сих пор не сподобились сваять.

Словом, простора для креативной мысли, что будет на месте снесенной «бани» огромное, просто уникальная возможность проявить креативную идею для этого общегородского пространства. И тут дело не за гражданами, а за специалистами и профессионалами. Пусть предложат варианты, «отцы города» объявят конкурс, а граждане рассмотрят. А про торгово-досуговый центр нужно забыть, как «дурной сон» после напряженной выборной компании.