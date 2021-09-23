Как прошли публичные слушания пор поводу застройки ядра Сургута

Вчера после работы съездил на общественные слушания по поводу застройки Сургута. Ключевых вопросов там было два: 1) Планирование раздела земли в районе улицы Ивана Захарова; 2) Планирование раздела земли на перекрестке Ленина-Свободы-30 лет Победы.

Первый вопрос для меня был не особо интересен: я слабо представляю, где находится улица Ивана Захарова. Но он, конечно, важен для жителей того района, поэтому отрадно было наблюдать, что они пришли. Заинтересованность жителей в своем городе всегда начинается со своей лестничной площадки, своего подъезда, своего дома, своего двора — только потом она распространяется на свой район. На район, конечно, очень и очень редко, но не пройдя первых стадий дальше не разовьется никогда.

А вот второй вопрос для меня актуален. Не только потому, что в 2005-м году я въехал в на тот момент новостройку, у которой этот перекресток как раз под окнами находится. Но и потому, что это исторический центр города. Я ходил там в школу, на «старом кладбище» проходили уроки физкультуры. Потом учился в университете, каждый день проходил по этому перекрестку. Сегодня каждый день проезжаю этот перекресток, когда еду на работу. Я видел, как сносились бараки на улице Северной, еще до того, как ее переименовали в продолжение проспекта Ленина. Я видел, как строился дом по Ленина, 26 — и в душе поблагодарил строителей, которые смогли сохранить многолетние деревья вдоль дома по улице 30 лет Победы. Находившаяся на этом перекрестке баня, признаюсь, у меня особых ностальгических воспоминаний никогда не вызывала: я был в этом здании один раз, в кафе «Кунжут». Признаюсь, их идея использовать катушки от высоковольтных проводов в качестве столиков летней веранды у меня вызывала недоумение: мусор — он и есть мусор. Да и внешне, положа руку на сердце, это было чисто утилитарное строение, совершенно не радующее взор. Поэтому когда тогдашний руководитель строительного сектора в Сургуте рассказывал, что на этом месте напрашивается красивый общественный объект, что уже есть идеи развития этого места — лично мной эти планы воспринимались вполне позитивно.

Следующим шагом я видел снос стоящего за этим зданием уродливого обветшалого офисного здания, и затем — постройку чего-то реально красивого. Разумеется, не кафе фастфуда с автораздачей — да, таких объектов в Сургуте тоже не хватает, но никак не на этом месте. Даже не возникало мыслей о появлении торгового центра: в непосредственной близости уже расположено четыре таких объекта, в еще одном необходимости нет совсем, как мне кажется. Я предполагал что-то, перекликающееся по архитектуре с расположенным далее СИА-ПРЕСС центром или, если смотреть в другую сторону, зданием Газпрома.

Вообще, как обывателю, мне хочется гармоничного восприятия района в целом, а не «лоскутного одеяла». Чтобы здания гармонировали между собой.

Что в моих фантазиях должно было разместиться в этом здании? Школа танцев, школа программирования, курсы развития для детей — в настоящее время эти объекты обычно размещаются как раз таки в торговых центрах, полагаю, из-за доступной цены аренды. Но в глубине души мне это кажется неправильным. Личность формируется средой. С самых малых лет. Поэтому занятия танцами в здании «Камертона» или «Строителя» — это совсем не то же самое, что занятие танцами на втором этаже торгового центра или в подвале бывшего техникума. Но я могу ошибаться.

Но вернусь к слушаниям. Вопрос о строительстве торгового центра был поставлен достаточно иезуитски, он звучал как «о расширении сквера перед торговым центром». Ни сквера, ни центра пока нет, но логика подсказывает, что это тот самый классический вопрос «Вы перестали пить коньяк по утрам?» — любой ответ на него будет дурным. Общественность (Владимир Самборский, Сергей Глинских, Сергей Антонов) и депутаты Алексей Кучин и Эдуард Иваницкий выступили, что не нужно никаких торговых центров на этом месте. Администрация усиленно пыталась вывернуть вопрос в сторону: обсуждаем мол не торговый центр, а сквер, который победил на каком-то конкурсе проектов в 2017-м году. На территории, на которой согласно генерального плана в 2005-м году планировался торговый центр. От ответа на остроумное предложение — раз меняем границы участков, давайте уменьшим площадь торгового центра до десяти процентов, а остальное отведем под сквер, — администрация уклонилась. Но продолжала настаивать, что вопрос обязательно нужно решить прямо срочно, потому что «гипс снимают, клиент уезжает».

Наверное, у большинства обывателей уже выработался условный рефлекс: если вас торопят, значит, нужно сразу тормозить: вас хотят обмануть. Вдвойне это относится к городской администрации: те, кто сталкивался с ее работой, знают, что решение вопросов у них затягивается на месяцы и годы.

В итоге внятного окончательного консенсуса по вопросу я не понял. Администрация, так полагаю, попыталась скинуть вопрос на «общественников»: мол, придумывайте сами, как развивать эту территорию, раз такие умные, пишите — мы рассмотрим. Общественники логично возразили, что ожидают от администрации города профессиональной работы, иначе зачем она нужна — и если некий проект встречает несогласие жителей, то альтернативный вариант все же должен быть предложен администрацией. Насколько я понял, пока договорились на том, что в течение двух месяцев администрация ждет предложений по данной территории, и если повезет и вопрос забудется, попробует протащить этот вопрос на новых слушаниях, не допустив случившейся в этот раз промашки, что о ее планах узнали горожане. И — давайте смотреть в глаза реальности, — есть немалая вероятность, что у них получится.

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