Законодательный процесс — сложная, трудоемкая, часто неблагодарная деятельность

Друзья, коллеги!

Заканчивается моя пятилетка в Совете Федерации, надо давать дорогу молодым! Работа в верхней палате Парламента – это было очень ответственно, очень интересно, и хочется верить, что полезно для общества, для России.

Может быть, когда-нибудь в будущем, люди научатся решать все проблемы по щелчку пальцев, но пока законодательный процесс – это сложная, трудоемкая, часто неблагодарная, деятельность многих людей: политиков, юристов, ученых, экспертов, общественников, специалистов в самых различных отраслях. В чем мне довелось убедиться, поработав внутри системы.

Конечно, кто-то скажет: дай денег, и все решится само собой, но нет – не решится. Только выстраивание стройной отлаженной системы даст возможность не выбрасывать деньги на ветер, а наоборот получать прибыль и создавать условия для благополучия людей, страны в целом.

В законотворческом процессе не бывает простых решений, нужно учесть интересы различных сторон, найти оптимальный баланс между интересами человека, общества и государства. Только так можно эффективно решать конкретные проблемы конкретных людей.

Что касается ТЭК, сферы моей ответственности в комитете по экономической политике, то работу по выстраиванию эффективной системы в этой области я планирую продолжить на площадках общественных и экспертных сообществ. Это моя работа, мой долг, как бы это высокопарно не звучало.

Хочу пожелать коллегам в Совете Федерации и Государственной Думе, друзьям и соратникам сил и энергии для плодотворной работы на благо России, крепкого здоровья и благополучия.

«Работай постоянно, не почитай работу для себя бедствием или бременем и не желай себе за это похвалы и участия. Общее благо – вот чего ты должен желать» — Марк Аврелий

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