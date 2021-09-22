Как преобразовать центр Сургута

Сегодняшние публичные слушания по изменению статуса земли в ядре центра Сургута (то ли для создания сквера, то ли для упрощения будущих манипуляций с прилегающей территорией владельца одного из зданий в первой линии улицы Ленина) вновь взбудоражили общественность. И понятно почему: о несчастном сургутском ядре говорильня длится 30 лет, а пустырь и ныне там.

Генплан вроде как есть (и в нем еще 25 лет назад нарисован пресловутый торгово-развлекательный центр), вроде как землю "держат" под потенциальный инвестиционный проект, но... Да, собственно, единственный вопрос: а сколько держать-то можно? За тридцать лет нельзя было придумать нормальную концепцию территории и реализовать ее? Конечно, можно. Почему же не реализовали?

Две причины.

Ядро центра Сургут - это самая вкуснятина из всей сургутской земли. Золотая миля. Тут таа-а-акие деньги могли бы быть у кого-то в кармане! Но - лишь в случае жилищной застройки (в чем мне признавались все знаменитые сургутские строители - и Николай Сторожук, и Сергей Кандаков, и Михаил Сердюк, и Богдан Нестор). Но, слава богам, администрация города от очередного микрорайона с непролазными дворами территорию спасла. А вот понимания того, что бы в ядре могло быть, у нее нет: беда с креативными чиновниками, беда. Поэтому выбрала единственную приемлемую тактику: держать землю и чего-то ждать. Это первая причина.

Вторая - в невероятном коррупционном давлении на власти (как внутреннем - со стороны собственных же чиновников, так и внешнем - со стороны предпринимателей всех мастей) с предложениями выделить землю под тот или иной коммерческий объект. Поддаться соблазну можно, но, все-таки, речь идет о самом центре Сургута, его главной точке притяжения людей. Даже местные чиновники понимают, что без комплексного развития эта территория осваиваться не должна.

В итоге. Раздираемая внутренними противоречиями, неспособностью генерировать идею, превращающую безобразный гигантский пустырь в одно из лучших городских пространств, администрация города десятки лет не предпринимает ничего. И до сих пор не знает, как же должна выглядеть эта территория. Отсюда - архаичные отсылы к морально устаревшей идее ТРЦ, как на сегодняшних публичных слушаниях, примитивные сооружения в рамках скоропалительного освоения местных и федеральных денег по программе "Комфортная среда" (например, так называемая центральная площадь или рекреационная площадка на заднем дворе ЗАГСа) и... Все то же отсутствие идей.

Но Сургут больше не может быть собакой на сене в вопросе ядра центра. Этот проект должен наконец реализоваться.

И одно из очевидных решений - территорию от бульвара Свободы до офиса Газпрома и будущей администрации города (недостроенная башня того же Газпрома) превратить в городской парк. Никаких строек, жилья, ТРЦ - только пешеходные дорожки, спортивные зоны, река, пруды, деревья, в общем, красивое свободное пространство, логично перетекающее из сквера Старожилов в парк За Саймой и стрелку полуострова перед университетом.

Поскольку администрация города становится владельцем здания здесь, то по закону всю территорию квартала 6 (это данная часть ядра) можно оформить как землю для нужд администрации. Что автоматически снимает вопрос о спорном коммерческом строительстве, а также о привлечении денег - и на расселение домов, и на благоустройство русла Саймы, и на создание парка именно в этом случае деньги могут быть привлечены по той же программе "Комфортная среда" (а деньги эти федеральное правительство раздает очень охотно, чем и объясняется кипучая деятельность с благоустройством прежней администрации Сургута).

Разумеется, в таком вопросе кулуарными и втихомолку организованными публичными слушаниями, на которых чиновники протаскивают свои решения, не отделаешься. Для реновации территории квартала 6 и всего ядра центра города (где должны быть сосредоточены многие значимые общественные объекты) необходим профессиональный архитектурный конкурс, в рамках которого проекты дискутируются специалистами и общественностью.

Возможно, с таким подходом сургутяне наконец обретут достойный их города центр.