Разговоры о запрете оружия не имеют отношения к нарушению прав человека

Пермская трагедия ожидаемо породила новую волну рассуждений: что делать, чтобы такого больше не повторилось. В очередной раз мы убедились, что необходимо бороться со стигмой психиатрических расстройств. Это бесспорная аксиома. Споры вызывает предложение полностью запретить оружие.

При этом противником обычно выступают, назову их условно, прогрессивные либералы. Они ставят в один ряд полный запрет оружия, например, с ограничениями распространения информации в Сети. Но так ли важно право человека на оружие? Разве это шаг к несвободе общества?

Мне кажется, наоборот. Запрет на оружие, ужесточение контроля за этим рынком – сделает общество пусть немного, но свободнее. Например, от страха быть убитым или раненым незрелым «колумбайнером» или спившимся бывшим охотником.

Если честно, то очень странно рассуждать о том, что психиатрическая экспертиза на получение оружия должна быть более тщательной. Зачем вам оружие, если вы нормальный человек? Разве нормальный человек захочет убивать? Так ли огромна пропасть между желанием подстрелить кабана на охоте и пострелять по людям из окна? Как было в Екатеринбурге, когда экс-полицейский напился и несколько часов палил по прохожим из окна своей квартиры из карабина «Сайга». Тогда были ранены 9-летняя девочка и росгвардеец.

В России принимаются законы о защите животных. Кошку нельзя пнуть (и это справедливо), бродячих собак нельзя усыплять (а это спорно). А покупать огнестрельное оружие, которое убивает, можно. Это необъяснимо. И это не об ограничении прав/свобод каждого человека и общества в целом.

Разговоры о запрете оружия остаются просто разговорами ровно по той же причине, по которой у нас до сих пор продается алкоголь и пиво в жилых домах. Слишком сильно лобби.