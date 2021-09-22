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​А зачем вам оружие?

Разговоры о запрете оружия не имеют отношения к нарушению прав человека

​А зачем вам оружие?
Фото: pixabay.com

Пермская трагедия ожидаемо породила новую волну рассуждений: что делать, чтобы такого больше не повторилось. В очередной раз мы убедились, что необходимо бороться со стигмой психиатрических расстройств. Это бесспорная аксиома. Споры вызывает предложение полностью запретить оружие.

При этом противником обычно выступают, назову их условно, прогрессивные либералы. Они ставят в один ряд полный запрет оружия, например, с ограничениями распространения информации в Сети. Но так ли важно право человека на оружие? Разве это шаг к несвободе общества?

Мне кажется, наоборот. Запрет на оружие, ужесточение контроля за этим рынком – сделает общество пусть немного, но свободнее. Например, от страха быть убитым или раненым незрелым «колумбайнером» или спившимся бывшим охотником.

Если честно, то очень странно рассуждать о том, что психиатрическая экспертиза на получение оружия должна быть более тщательной. Зачем вам оружие, если вы нормальный человек? Разве нормальный человек захочет убивать? Так ли огромна пропасть между желанием подстрелить кабана на охоте и пострелять по людям из окна? Как было в Екатеринбурге, когда экс-полицейский напился и несколько часов палил по прохожим из окна своей квартиры из карабина «Сайга». Тогда были ранены 9-летняя девочка и росгвардеец.

В России принимаются законы о защите животных. Кошку нельзя пнуть (и это справедливо), бродячих собак нельзя усыплять (а это спорно). А покупать огнестрельное оружие, которое убивает, можно. Это необъяснимо. И это не об ограничении прав/свобод каждого человека и общества в целом.

Разговоры о запрете оружия остаются просто разговорами ровно по той же причине, по которой у нас до сих пор продается алкоголь и пиво в жилых домах. Слишком сильно лобби.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 315, комментариев: 5
Комментарии:
tdn
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Сегодня в 12:03
Чушь какая то. Евсюков типа пистолет нашел.. А типа стволы с доМбаса и Чечни по стране не ходят. А давайте еще авто запретим и ножи, ведь ими тоже, о майн гот, можно убить.
Iriska
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Сегодня в 13:05
Бог создал сильного и слабого, полковник Кольт уравнял их шансы...

Зачем вам оружие, если вы нормальный человек? Разве нормальный человек захочет убивать? - а много ли нормальных людей Вы, Анечка, видели? И разве оружием только убивают? Им чаще защищаются.
Анна Богдевич Iriska
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Сегодня в 13:26
Ирисочка, много ли вы знаете примеров, когда оружием, купленным для самозащиты, оборонялись? Часто ли вы читаете новости о том, что злоумышленник напал с топором, а потерпевший отстреливался от него из травмата? Я не помню ни одного такого случая, что не значит, конечно, что так не бывает. Наверное, бывает, но очень редко.
Чаще оружие для самозащиты покупают те, кто потом сами же выступают агрессорами. Например, пытаются решить дорожный конфликт размахивая пистолетом, или, повторюсь, напиваются и стреляют из окон. То есть «самозащита» - только повод. Условно нормального человека на покупку оружия может толкнуть только страх, что придется защищаться. И этот страх обоснован в обществе, где низок контроль за этим рынком.
Черный рынок оружия – тоже проблема. Но, tdn, открытая продажа все-таки делает оружие доступнее. Согласна с вами, убить можно ножом, табуретом, вилкой и даже ложкой. Чайной. Но от человека с топором можно убежать, от пули – сложнее.
Что касается автомобилей, вот тут, конечно, должна быть гораздо более жесткая психиатрическая экспертиза – права нельзя выдавать всем желающим.
йося
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Сегодня в 14:34
Разговоры о запрете оружия НЕ УМЕСТНЫ!
тоже мимо проходил
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Сегодня в 14:41
Пермский стрелок написал в своей записке, что ему было всё равно чем убивать и что он, в случае, если оружие не удастся приобрести, планировал выучить на права (и давить людей). Так что - запретить авто или сделать его доступным после армии, 21 года или чего-то там еще?
Бред.
Оружия на руках много, но в N раз больше, чем случается, когда оно достается психам.
Цинично, но это трагичная сторона нашей жизни. Так было, есть и будет.
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