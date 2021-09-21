Почему в Сургуте категорически не стоит строить еще ТРЦ

Постоянная читательница siapress.ru под сетевым псевдонимом Iriska откликнулась на материал редакции «Нового Города» о том, что в Сургуте на месте бывшей «бани» на пересечении проспекта Ленина и улицы 30 лет Победы может возникнуть новый торговый центр. Приводим ее мнение с небольшой правкой.

Где они столько арендаторов возьмут, чтобы еще один ТРЦ заселить? «Аура» и «Сити Молл» – ладно, это крытые города в городе, но все, что меньше моллов, на фиг никому не нужно в Сургуте.

В моллы погулять приходят, потусоваться, нищеброды «глаза продают» – купить не могут, только пялятся. Крикливые кареглазые брюнеты на баб посмотреть приходят, сидят, как грачи, языками цокают. Странные родители приводят своих толстеющих детей на фуд-корты покормиться нездоровой пищей и посадить им поджелудочную.

В Сургуте на каждом шагу орущие баннеры «Сдаются площади», «Аренда». В 38-м доме на проспекте Ленина столовая ушла, все, что рядом с ней было (химчистка и тому подобное) тоже, «Сирень» цветочная ушла, художественная печать на чем попало ушла, все до СНГБ – пусто.

«Рандеву» полупустое, «Биг Тайм» на Энергетиков – стеклянно-пустующий, «Агора» и та не вся сдана. «Офис центр» на 50 лет ВЛКСМ – тоже хоть «ау» по этажам кричи, про «Вершину» вообще молчу.

Зачем еще один ТЦ? Торговля уходит в онлайн, люди на улицу выходят добежать до машины. А этим, которые на Олимпе, лишь бы строить у подножья – неважно что. Результаты строительства, как обычно, никому не интересны, главное – процесс, деньги, деньги, деньги...

Оптимистично-настроенные чиновники! Пандемия еще года до 2024 погуляет точно, с учетом бесконечной мутации вируса, пока международный коллективный иммунитет не выработается, пожалуйста, постройте поликлинику или вторую СОКБ.

НЕ НАДО ТРЦ-ов!