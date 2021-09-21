16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2067   EUR  85,8568  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Команда разбежалась, но её игры продолжаются

Наконец, раскрылся «великий» замысел, стоявший за сносом «бани» – воткнуть в центре Сургута очередной ТРЦ

​Команда разбежалась, но её игры продолжаются
Газета «Новый Город»

Стало понятно, к чему была вся история вокруг сноса так называемой «бани», которую СИА-ПРЕСС долгие годы арендовал у администрации Сургута, а после переезда в собственное здание – сдавал небольшим предприятиям. Были прямые арендные платежи в бюджет города, были рабочие места (ни одной торговли табачком или алкоголем, ни одной шаурмы!), налоговые отчисления, и, как недавно подметил Сергей Глинских, эта территория жила своей особой жизнью и украшала небольшой пятачок центра Сургута.

Но на тот момент заместителю главы города Алексею Жердеву, про чьи креативные подходы к управлению городом мы активно писали, до невмоготы захотелось это здание снести. Чиновники администрации придумали тысячу причин, почему да, и не восприняли ни одной, почему нет. Били себя честной незапятнанной пяткой в грудь, мол, мы это место благоустроим, и будет там не старая морально устаревшая постройка, а красивое место для отдыха горожан. В итоге выгнали десяток отличных и симпатичных малых бизнесов, прервали поступление денег в бюджет города (более 2,5 млн рублей в год), снесли. Куча мусора благополучно лежит там все эти три года. В общем, оставили после себя мертвую пустоту.

Но это так кажется.

Уже тогда, когда чиновники вцепились мертвой хваткой в несчастную баню, в предпринимательской среде только и разговоров было: чистят место под личный бизнес. И вот, пока новая администрация занята выборами и поиском новых руководителей имущественных и строительных ведомств, «кроты» бывшей команды роют свои оборонительные блиндажи. Вернее, норы, с которых будут кормиться.

Алексея Жердева уж нет в администрации города, а дело его живет. Завтра в думе Сургута пройдут публичные слушания, на которые вынесено предложение – бОльшую части территории бывшей бани (за исключением какой-то случайной зеленой полоски) перевести в зону ОД.3 под «Многофункциональный торгово-досуговый комплекс» высотой до трех этажей и площадью 26.000 квадратных метров (это всего в пять раза меньше Сити-Молла). Нет, конечно, рядышком предполагается сквер – на месте бывшей насосной станции, где журналисты СИА-ПРЕСС и так давно предлагают разбить небольшую рекреационную зону, некоторые эскизы обустройства этой территории чиновники банально украли и представили за свои идеи. Но скверик, как вы понимаете, это – фиговый отвлекающий листочек, закрывающий собой главное.

А главное, ради чего все это было задумано тогда и последовательно реализуется бюрократической машиной – разбанковать землю и воткнуть очередной торговый центр в последнее свободное пятнышко, которое осталось в единственном свободном участке проспекта Ленина в центре Сургута – в ста метрах от будущей мэрии города. Прекрасное решение от команды, которая клялась в бесконечной любви к нашему городу.

Не новая уникальная школа или создание лучшего за Уралом музейного кластера на базе «Вершины», не театр «Петрушка» и не станция юннатов, а втюхивание очередного магазина в ядро центра города – вот чем занимается сохранившее свои позиции чиновничество среднего звена под вывеской уже новой администрации.

Можно только гадать, сколько еще подобных мин замедленного действия заложил в Сургуте Алексей Жердев. Все это, конечно же, нужно отменять, а конкретно ядром города, куда входит территория бывшей «бани», заниматься как большим комплексным проектом на десятилетия вперед. Алексей Жердев свою историю в Сургуте уже написал, а Андрею Филатову это еще предстоит. Надо только понять, с какими проектами он хочет туда попасть.


нравится (12) не нравится (0)
Сегодня в 16:11, просмотров: 247, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:32
“Давно такого не было и вот опять».
Районный критик
не нравится
Сегодня в 16:44
и главное опять бывшая администрация плохая, а вот новая! а с чего вы взяли, господа новгородцы, что это не флиатовские игрища? что это не егонные лангепасовцы, которым пофиг на ядро, музеи и прочее всё окромя своего кошелька? может потому что (это предположение) филатовские платят? из бюджета ли, из своего кошелька ли, но платят и потому филатов умничка, а жердев... ну там сами подберите из своих эпитетов что вам нравится.
Citizen
не нравится
Сегодня в 16:58
Слушания в ДУМЕ и СЕГОДНЯ, а причем тут Жердев которого уже нет давно и ВЧЕРА?!
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Единая Россия» потеряла пять мандатов в думе Сургута – как теперь выглядит городской парламент 1933
  2. ​«Русские витязи» в Сургуте: что это было? 1449
  3. ​Голодюк «воскрес», помог район: сургутский нефтяник проходит в областную думу 1234
  4. ​Югорчан приглашают на онлайн-встречи, посвященные актуализации окружной стратегии развития 963
  5. ​Поствыборное 926
  6. ​Кто прошел в Думу Югры // СПИСОК 628
  7. ​«Россия переживает «органный бум» 568
  8. ​Назад к лосю: Сургутские чиновники поменяют Гагарина на Маяковского 524
  9. ​Всё подсчитано: кого югорчане отправили в Госдуму 519
  10. ​Не умеют наши объединяться и договариваться 487
  1. ​Сургутнефтегаз лишился одного представителя в Тюменской облдуме. У него выиграл адвокат 5109
  2. ​Когда «Русские витязи» выступят в Сургуте: точное время и схема перекрытия 4945
  3. ​Началось! «Русские витязи» показывают шоу вартовчанам, на очереди – Сургут // ПРЯМОЙ ЭФИР 4572
  4. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4558
  5. ​«Единая Россия» в думе Сургута может потерять шесть мест, Клишин проиграл Урванцевой и проблемы Голодюка 3937
  6. ​Люди стали умнее «Умного голосования», они разбираются в этих грязных политтехнологиях 3836
  7. ​Аэропорт Сургута принял два незапланированных рейса 3464
  8. ​Вартовчанку от ограбления спас случай и участковый // ВИДЕО 3444
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 сентября? // АФИША 3335
  10. ​Погода не позволила «Русским витязям» показать свою мощь в Сургуте 3312
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 10379
  2. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 10294
  3. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 10223
  4. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 10201
  5. Грузовик спровоцировал ДТП в Нефтеюганском районе 9248
  6. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 9084
  7. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 9059
  8. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 9041
  9. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8905
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8529

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика