Наконец, раскрылся «великий» замысел, стоявший за сносом «бани» – воткнуть в центре Сургута очередной ТРЦ

Стало понятно, к чему была вся история вокруг сноса так называемой «бани», которую СИА-ПРЕСС долгие годы арендовал у администрации Сургута, а после переезда в собственное здание – сдавал небольшим предприятиям. Были прямые арендные платежи в бюджет города, были рабочие места (ни одной торговли табачком или алкоголем, ни одной шаурмы!), налоговые отчисления, и, как недавно подметил Сергей Глинских, эта территория жила своей особой жизнью и украшала небольшой пятачок центра Сургута.

Но на тот момент заместителю главы города Алексею Жердеву, про чьи креативные подходы к управлению городом мы активно писали, до невмоготы захотелось это здание снести. Чиновники администрации придумали тысячу причин, почему да, и не восприняли ни одной, почему нет. Били себя честной незапятнанной пяткой в грудь, мол, мы это место благоустроим, и будет там не старая морально устаревшая постройка, а красивое место для отдыха горожан. В итоге выгнали десяток отличных и симпатичных малых бизнесов, прервали поступление денег в бюджет города (более 2,5 млн рублей в год), снесли. Куча мусора благополучно лежит там все эти три года. В общем, оставили после себя мертвую пустоту.

Но это так кажется.

Уже тогда, когда чиновники вцепились мертвой хваткой в несчастную баню, в предпринимательской среде только и разговоров было: чистят место под личный бизнес. И вот, пока новая администрация занята выборами и поиском новых руководителей имущественных и строительных ведомств, «кроты» бывшей команды роют свои оборонительные блиндажи. Вернее, норы, с которых будут кормиться.

Алексея Жердева уж нет в администрации города, а дело его живет. Завтра в думе Сургута пройдут публичные слушания, на которые вынесено предложение – бОльшую части территории бывшей бани (за исключением какой-то случайной зеленой полоски) перевести в зону ОД.3 под «Многофункциональный торгово-досуговый комплекс» высотой до трех этажей и площадью 26.000 квадратных метров (это всего в пять раза меньше Сити-Молла). Нет, конечно, рядышком предполагается сквер – на месте бывшей насосной станции, где журналисты СИА-ПРЕСС и так давно предлагают разбить небольшую рекреационную зону, некоторые эскизы обустройства этой территории чиновники банально украли и представили за свои идеи. Но скверик, как вы понимаете, это – фиговый отвлекающий листочек, закрывающий собой главное.

А главное, ради чего все это было задумано тогда и последовательно реализуется бюрократической машиной – разбанковать землю и воткнуть очередной торговый центр в последнее свободное пятнышко, которое осталось в единственном свободном участке проспекта Ленина в центре Сургута – в ста метрах от будущей мэрии города. Прекрасное решение от команды, которая клялась в бесконечной любви к нашему городу.

Не новая уникальная школа или создание лучшего за Уралом музейного кластера на базе «Вершины», не театр «Петрушка» и не станция юннатов, а втюхивание очередного магазина в ядро центра города – вот чем занимается сохранившее свои позиции чиновничество среднего звена под вывеской уже новой администрации.

Можно только гадать, сколько еще подобных мин замедленного действия заложил в Сургуте Алексей Жердев. Все это, конечно же, нужно отменять, а конкретно ядром города, куда входит территория бывшей «бани», заниматься как большим комплексным проектом на десятилетия вперед. Алексей Жердев свою историю в Сургуте уже написал, а Андрею Филатову это еще предстоит. Надо только понять, с какими проектами он хочет туда попасть.