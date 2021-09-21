16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2067   EUR  85,8568  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В центре Сургута могут появиться сквер и еще один торговый центр. Но это еще можно обсудить

В Сургуте пройдут публичные слушания о новом сквере и торговом центре

В центре Сургута могут появиться сквер и еще один торговый центр. Но это еще можно обсудить
Фото со страницы автора в Facebook

Внимание, публичные слушания! В очередной раз призываю сургутян высказываться по важным городским темам. Завтра, в среду, 22 сентября, в 18:00 состоятся публичные слушания по двум вопросам:

— изменение проекта межевания жилого квартала 30Б (улица Ивана Захарова);

Возможно, это изображение (карта и текст «пос. су-4 1 3 9/2 र 76A 3/1 квартал 30б 35 82 S 2/1 пролета пролетарский просп. 28 космонавтов ул. 64 магнит ул. фармана салмано восточный»)

— по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра с целью образования двух земельных участков: 1. Для размещения зоны рекреации (сквера) 2. Объекта торговли (торгово-досугового комплекса) на улице Ленина (на месте снесенной «бани»).

(Картинка кликабельна)

Если говорить простым языком — будут уточнены границы земельных участки домов по ул. Ивана Захарова 2, 2/1 и 4. В центре города на пересечении улицы 30 лет Победы и проспекта Ленина планируется образовать два земельных участка — один под сквер, второй под торговый центр.

Приглашаю сургутян высказать свое мнение о представленных проектах, а также задать интересующие вопросы. Слушания состоятся в зале Думы города Сургута (ул. Восход, 4) в 18:00, вход свободный, при себе нужно иметь паспорт и маску.

Подробности по телефону: 52-82-32 или по электронной почте: dag@admsurgut.ru


нравится (3) не нравится (7)
Сегодня в 13:06, просмотров: 430, комментариев: 6
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 14:05
Там же мало ТЦ, ага
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:28
Ну нужен ещё один торгово- развлекательный центре по проспекту Ленина. Там не места для парковки. Все что угодно только не ТРК.
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:34
Уверен, что новый ТЦ на месте бывшей бани (СИА-пресс) жизненно необходим городу. В этом районе всего лишь четыре ТЦ. Один прямо напротив, через дорогу - "Центральный". Тот, где Сургутнефтегаз банк место арендовал. Он стоит пустой. Другой, "Рандеву", чуть подальше. Там "Этажи" ключевой арендатор, все остальные площади пустые, можно сказать. Ближе к кольцу Ленина третий - не знаю название, там "магнит". В другую сторону, по 30 лет победы, ТЦ "Строитель", тоже полупустой.
Поэтому нужно не только построить новый ТЦ на месте бани, но и снести ДК "Строитель" и построить седьмой ТЦ на его месте.
Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 15:14
Точно. Лучше сразу три торговых центра туда влепить. Даёшь каждому жителю по торговому центру!
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:45
Торговыми центрами город и так обеспечен на 1000%. Пусть строят на окраинах, если кому-то так хочется. А в центре нужно построить то, что нужно жителям города. Это же самый центр города. «Центрее нет места». Неужели опять посадят на это место какого-то торгового «крокодила». Архитектуре города пора «включить голову»!
Citizen
не нравится
Сегодня в 16:53
А кто претендует на это место? Оголосите его ИМЯ!
Показать все комментарии (6)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Единая Россия» потеряла пять мандатов в думе Сургута – как теперь выглядит городской парламент 1933
  2. ​«Русские витязи» в Сургуте: что это было? 1449
  3. ​Голодюк «воскрес», помог район: сургутский нефтяник проходит в областную думу 1234
  4. ​Югорчан приглашают на онлайн-встречи, посвященные актуализации окружной стратегии развития 963
  5. ​Поствыборное 926
  6. ​Кто прошел в Думу Югры // СПИСОК 628
  7. ​«Россия переживает «органный бум» 568
  8. ​Назад к лосю: Сургутские чиновники поменяют Гагарина на Маяковского 524
  9. ​Всё подсчитано: кого югорчане отправили в Госдуму 519
  10. ​Не умеют наши объединяться и договариваться 487
  1. ​Сургутнефтегаз лишился одного представителя в Тюменской облдуме. У него выиграл адвокат 5109
  2. ​Когда «Русские витязи» выступят в Сургуте: точное время и схема перекрытия 4945
  3. ​Началось! «Русские витязи» показывают шоу вартовчанам, на очереди – Сургут // ПРЯМОЙ ЭФИР 4572
  4. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4558
  5. ​«Единая Россия» в думе Сургута может потерять шесть мест, Клишин проиграл Урванцевой и проблемы Голодюка 3937
  6. ​Люди стали умнее «Умного голосования», они разбираются в этих грязных политтехнологиях 3836
  7. ​Аэропорт Сургута принял два незапланированных рейса 3464
  8. ​Вартовчанку от ограбления спас случай и участковый // ВИДЕО 3444
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 сентября? // АФИША 3335
  10. ​Погода не позволила «Русским витязям» показать свою мощь в Сургуте 3312
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 10379
  2. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 10294
  3. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 10223
  4. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 10201
  5. Грузовик спровоцировал ДТП в Нефтеюганском районе 9248
  6. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 9084
  7. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 9059
  8. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 9041
  9. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8905
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8529

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика