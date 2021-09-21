В Сургуте пройдут публичные слушания о новом сквере и торговом центре

Внимание, публичные слушания! В очередной раз призываю сургутян высказываться по важным городским темам. Завтра, в среду, 22 сентября, в 18:00 состоятся публичные слушания по двум вопросам:

— изменение проекта межевания жилого квартала 30Б (улица Ивана Захарова);

— по корректировке проекта планировки и проекта межевания территории Ядра центра с целью образования двух земельных участков: 1. Для размещения зоны рекреации (сквера) 2. Объекта торговли (торгово-досугового комплекса) на улице Ленина (на месте снесенной «бани»).

(Картинка кликабельна)

Если говорить простым языком — будут уточнены границы земельных участки домов по ул. Ивана Захарова 2, 2/1 и 4. В центре города на пересечении улицы 30 лет Победы и проспекта Ленина планируется образовать два земельных участка — один под сквер, второй под торговый центр.

Приглашаю сургутян высказать свое мнение о представленных проектах, а также задать интересующие вопросы. Слушания состоятся в зале Думы города Сургута (ул. Восход, 4) в 18:00, вход свободный, при себе нужно иметь паспорт и маску.

Подробности по телефону: 52-82-32 или по электронной почте: dag@admsurgut.ru