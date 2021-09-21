Вадим Шувалов поблагодарил избирателей за поддержку

Друзья! Очень важный этап остался позади: выборы завершились. Не буду говорить банальностей про поручения избирателей, важность общественной поддержки и так далее. Наказы будут исполняться, а мы с командой ценим вашу поддержку и сделаем всё ради блага Югры.

Важно другое. Я набрал 33,77% голосов. Если вы, как и десятки тысяч других югорчан, поставили галочку напротив моей фамилии, значит, наши взгляды на будущее совпадают. И вместе мы будем делать города комфортнее, современнее и привлекательнее. Благодарю каждого, кто выступил в поддержку нашей программы!

В добрый путь!

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