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​«Наказы будут исполняться»

Вадим Шувалов поблагодарил избирателей за поддержку

​«Наказы будут исполняться»
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Друзья! Очень важный этап остался позади: выборы завершились. Не буду говорить банальностей про поручения избирателей, важность общественной поддержки и так далее. Наказы будут исполняться, а мы с командой ценим вашу поддержку и сделаем всё ради блага Югры.

Важно другое. Я набрал 33,77% голосов. Если вы, как и десятки тысяч других югорчан, поставили галочку напротив моей фамилии, значит, наши взгляды на будущее совпадают. И вместе мы будем делать города комфортнее, современнее и привлекательнее. Благодарю каждого, кто выступил в поддержку нашей программы!

В добрый путь!

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Сегодня в 11:22, просмотров: 132, комментариев: 1
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 11:35
При том что шувалов не делал город комфортным, будучи его мэром.
Сейчас-то ему зачем это делать?

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