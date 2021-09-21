О проблеме иностранных граждан и их отношении к России

Закон природы. Действие рождает противодействие. И в человеческом обществе так же. До какого-то момента можно людей увлечь или напугать. Потом они перестают верить. И бояться тоже перестают. После чего обычно все меняется и качается к прямой противоположности прошлого.

Так с иностранными гражданами. Их сперва было немного. Мы верили, что им очень плохо и голодно на чужбине. Потом их стало больше, вести себя стали хуже. И стали надоедать. Шутка ли дело – в Сургуте примерно каждый седьмой иностранец. Если не больше их.

Все едут на заработки, ища лучшую долю. При этом власти считают их упорно «туристами». Кто честно скажет, что едет работать?! Сперва приезжает один, потом везет сюда семью и родственников. Коих всегда предостаточно.

Россияне, приехавшие из других регионов, не шибко волнуют. Они меняют родные места на наши холода. Чтобы прокормить семью. Найти хорошую работу. А кто и за романтикой. Хотя тоже ведут себя, мягко говоря... Но, какие ни есть, они россияне.

А вот те, кто приехали – иностранцы. Ближнее зарубежье, бывшие республики некогда единого Союза, ныне суверенные государства. Как они себя ведут в городе? Как смотрят на это местные власти, органы там разные, службы?

Детей мигрантов принимаем в школы, учим бесплатно. Причем сургутянину могут сказать: мест нет! Рядом с домом. Иностранцу – вэлком. То ли платят школам больше за них, то ли еще чего. Не пойму. Но как они учатся, с желанием или без, и как родители относятся к замечаниям со стороны учителей?

Там не всегда адекватные реакции со стороны родителей и нежелание учится – учеников. Не все конечно, отдельные индивидуумы. Начинается с того что: вы – школа, вот и учите! Оскорбляют и унижают наших учителей, как родители, так и учащиеся. Своих, российских хватает. Тех, с кем родители не могут совладать или не хотят заниматься. И они еще! Туда же. Отношение родителей к воспитанию своего чада, по остаточному принципу. Они работают, а дети… Школа есть для этого. Им все некогда.

Дети копируют поведение родителей и ведут себя вызывающе, грубят учителям. Нет никакого уважения к труду учительскому. Учатся кое-как. И все им должны. Ровно как их родителям. Почему родители самоустраняются от воспитания своих же детей?! Нет времени у них. Раз они не могут воспитывать детей, советую учителям обращаться в соответствующие структуры и не замалчивать ничего. Пусть привлекают их к административной ответственности. Не поможет – выдворять из страны. Зачем нужны те, кто не способен образумить своего ребенка? Приехали, и что, все можно?! Сами работать – а детей на кого?! На российское государство?

Вопросов много. Раз вам тут трудно, езжайте домой. Дома и стены помогают. Вас сюда силой ни кто не звал и не тащил! Сами приехали, так будьте любезны… Следовать законам страны пребывания, воспитывать своих детей, учить нормам поведения, в стране проживания.

А молодежь иностранная как себя ведет?! Почему не реагируем жестко? Кто мешает или что, депортировать за непристойное поведение, нарушение законов. Или что? Пусть ведут себя как хотят? Или надо их образумливать? Депортировать на родину. Многие тут от «армии» косят.

Нарушает иностранец – домой его на родину отправлять и запрещать въезд в Россию на определенное время. Разве так не можем?! Или не хотим?! Или жалко?! Или что?! Неужели своих мало, еще и чужие будут нарушать?

В городе много таксистов иностранцев. Живут они этим. Нарушают ПДД соответственно. Вот административное правонарушение – сколько там нарушить надо раз, что бы отправить из страны на родину? Или это не нарушение законов страны? Так, небольшая шалость. Не более.

Есть много тех, кто приезжает, работает, ведет себя подобающе. Получает гражданство и трудится на благо России. Таких достаточно. Они работают там, где зачастую россияне не горят желанием трудиться. Рабочие профессии. Дворники, дорожные рабочие… Без них никуда! Своих же не учим. Не ориентируем на это. Наши все вышку хотят или дизайнерами. Отучившись – работают кем?! Правильно, в магазинах продавцами.

Еще моду взяли иностранные граждане, как что, так писать в органы. А наши органы принимают заявления и рассматривают, расследуют.. Хотя не их компетенция. Но показатели – важнее. А как должно быть на самом деле? В посольство свое пишите и вот пусть и обращается. А там уже посмотрят в МИДе. Решат, что и как.

Есть резон – передавать куда следует или нет. Или просто заявление сделать. Мол, россияне имеют право высказывать свою точку зрения про жителей других государств. Своих, россиян, по этническим и религиозным принципам не разделяют. А то что, про другие страны – так это частное мнение отдельного гражданина, а не страны в целом. Свобода слова.

Еще раз, для особо рьяных почитателей морали. Описанное тут относится к иностранным гражданам, находящимся на территории нашей страны. Не к гражданам России.