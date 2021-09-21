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​Как себя ведут у нас иностранцы, и как на это реагируют власти

О проблеме иностранных граждан и их отношении к России

​Как себя ведут у нас иностранцы, и как на это реагируют власти
Фото siapress.ru

Закон природы. Действие рождает противодействие. И в человеческом обществе так же. До какого-то момента можно людей увлечь или напугать. Потом они перестают верить. И бояться тоже перестают. После чего обычно все меняется и качается к прямой противоположности прошлого.

Так с иностранными гражданами. Их сперва было немного. Мы верили, что им очень плохо и голодно на чужбине. Потом их стало больше, вести себя стали хуже. И стали надоедать. Шутка ли дело – в Сургуте примерно каждый седьмой иностранец. Если не больше их.

Все едут на заработки, ища лучшую долю. При этом власти считают их упорно «туристами». Кто честно скажет, что едет работать?! Сперва приезжает один, потом везет сюда семью и родственников. Коих всегда предостаточно.

Россияне, приехавшие из других регионов, не шибко волнуют. Они меняют родные места на наши холода. Чтобы прокормить семью. Найти хорошую работу. А кто и за романтикой. Хотя тоже ведут себя, мягко говоря... Но, какие ни есть, они россияне.

А вот те, кто приехали – иностранцы. Ближнее зарубежье, бывшие республики некогда единого Союза, ныне суверенные государства. Как они себя ведут в городе? Как смотрят на это местные власти, органы там разные, службы?

Детей мигрантов принимаем в школы, учим бесплатно. Причем сургутянину могут сказать: мест нет! Рядом с домом. Иностранцу – вэлком. То ли платят школам больше за них, то ли еще чего. Не пойму. Но как они учатся, с желанием или без, и как родители относятся к замечаниям со стороны учителей?

Там не всегда адекватные реакции со стороны родителей и нежелание учится – учеников. Не все конечно, отдельные индивидуумы. Начинается с того что: вы – школа, вот и учите! Оскорбляют и унижают наших учителей, как родители, так и учащиеся. Своих, российских хватает. Тех, с кем родители не могут совладать или не хотят заниматься. И они еще! Туда же. Отношение родителей к воспитанию своего чада, по остаточному принципу. Они работают, а дети… Школа есть для этого. Им все некогда.

Дети копируют поведение родителей и ведут себя вызывающе, грубят учителям. Нет никакого уважения к труду учительскому. Учатся кое-как. И все им должны. Ровно как их родителям. Почему родители самоустраняются от воспитания своих же детей?! Нет времени у них. Раз они не могут воспитывать детей, советую учителям обращаться в соответствующие структуры и не замалчивать ничего. Пусть привлекают их к административной ответственности. Не поможет – выдворять из страны. Зачем нужны те, кто не способен образумить своего ребенка? Приехали, и что, все можно?! Сами работать – а детей на кого?! На российское государство?

Вопросов много. Раз вам тут трудно, езжайте домой. Дома и стены помогают. Вас сюда силой ни кто не звал и не тащил! Сами приехали, так будьте любезны… Следовать законам страны пребывания, воспитывать своих детей, учить нормам поведения, в стране проживания.

А молодежь иностранная как себя ведет?! Почему не реагируем жестко? Кто мешает или что, депортировать за непристойное поведение, нарушение законов. Или что? Пусть ведут себя как хотят? Или надо их образумливать? Депортировать на родину. Многие тут от «армии» косят.

Нарушает иностранец – домой его на родину отправлять и запрещать въезд в Россию на определенное время. Разве так не можем?! Или не хотим?! Или жалко?! Или что?! Неужели своих мало, еще и чужие будут нарушать?

В городе много таксистов иностранцев. Живут они этим. Нарушают ПДД соответственно. Вот административное правонарушение – сколько там нарушить надо раз, что бы отправить из страны на родину? Или это не нарушение законов страны? Так, небольшая шалость. Не более.

Есть много тех, кто приезжает, работает, ведет себя подобающе. Получает гражданство и трудится на благо России. Таких достаточно. Они работают там, где зачастую россияне не горят желанием трудиться. Рабочие профессии. Дворники, дорожные рабочие… Без них никуда! Своих же не учим. Не ориентируем на это. Наши все вышку хотят или дизайнерами. Отучившись – работают кем?! Правильно, в магазинах продавцами.

Еще моду взяли иностранные граждане, как что, так писать в органы. А наши органы принимают заявления и рассматривают, расследуют.. Хотя не их компетенция. Но показатели – важнее. А как должно быть на самом деле? В посольство свое пишите и вот пусть и обращается. А там уже посмотрят в МИДе. Решат, что и как.

Есть резон – передавать куда следует или нет. Или просто заявление сделать. Мол, россияне имеют право высказывать свою точку зрения про жителей других государств. Своих, россиян, по этническим и религиозным принципам не разделяют. А то что, про другие страны – так это частное мнение отдельного гражданина, а не страны в целом. Свобода слова.

Еще раз, для особо рьяных почитателей морали. Описанное тут относится к иностранным гражданам, находящимся на территории нашей страны. Не к гражданам России.


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21 сентября в 14:48, просмотров: 960, комментариев: 9
Комментарии:
Dochimacho
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21 сентября в 16:53
А меня вот вопрос интересует: мигранты по большинству своему налоги не платят, но школу и медпомощь подай. Вот с чего ли? Почему мы, граждане России, должны содержать обслуживание мигрантов. К примеру, в этом году, семья из трещ мужчин мигрантов (отец и двое сыновей) работали у мамы, её соседа по даче, её подруги, у меня и моих двоих сестёр. Работа на сотни тысяч. Ни рубля вкащну не попало ессно. Почему, если что, в нашу больницу за бесплатно (а ситуация была)?
Iriska
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21 сентября в 18:19
Потому что вымирает Россия! Численность уменьшается с каждым годом. Не хотят рожать русские бабы. Правительство надеется, что мигранты, которые получат гражданство, станут россиянами, там, глядишь, смешанные браки и тп. А уже их детей можно в армию призывать. Служить в России кто будет через 20-30 лет? Налоги с кого сдирать будут? Армию пенсионеров кто кормить будет? Нация стареет!

Если не брать во внимание Чечню и Дагестан, кто ещё рожает ударными темпами?
Отдельная история с работой. Традиционные отрасли, куда идут работать мигранты и куда не очень-то хотят местные- стройка, общепит, агропром. Границы закрыли - стройки встали.

Надо не ксенофобскими настроениями тешиться, этот процесс не остановить, скажите спасибо, что мигранты из Африки Ближнего Востока едут во Европу пока.

Надо строить образовательные центры для детей мигрантов, чтобы они легче вливались в российское общество.

И объявить привлекательные условия для репатриации русских! Сколько тех, кто хотел бы вернуться на историческую Родину, но из-за сложностей с оформлением документов и, мягко говоря, неприветливых земляков, не возвращаются в Россию?
Дайте им "подъёмные" как в Израиле, который своих по всему миру собирает, оплачивает перелёт и гражданство оформляет прямо в аэропорту.
kosha
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21 сентября в 22:03
Нам нужна Россия как государство российских народов или как государство каких-то на месте России ? И прежде чем учить и лечить не мешало-бы посмотреть как в этих украине , молдавии и прочих относятся к нашим народам и к нашим языкам отношение .
Iriska kosha
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21 сентября в 23:54
Статистика фиксирует катастрофическую убыль населения. Где брать российский народ, если он не воспроизводится? Не хотят россияне рожать. Даже за деньги. Дали мат капитал, до 3 лет поддержали добрым словом (иначе эти пособия не назовёшь), а потом давайте сами, расхлёбывайте как сможете, 18 лет стукнет сыночку - увидимся в военкомате! И перестали рожать бабы...

А мужики жениться не спешат. Не вывозят они семью. Дорого, накладно, нецелесообразно...
Захотел поесть - еду готовую привозят, клин сервисы и прачечные не покладая рук работают, индивидуалки - не смыкая ног, не закрывая рта и не разгибая спины. И мозги никто при этом не клюёт! Зачем жениться? Какие дети? Кому они нужны? Не захочется в старости пить!

Каждый 5 ребенок в России живёт в бедной семье.
Бедные - это те, кому для того, чтобы в отпуск поехать, холодильник купить или свадьбу сыграть - надо взять 3 кредита. Дети - это дорого! Доходы падают, будущее туманно, люди принимают логичное решение - не рисковать, не рожать.
Так откуда ж брать население из российских народов?
Альберт Леонов
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22 сентября в 09:06
Программу переселения этнических русских надо обновить и облегчить. Об это все только говорят. На деле .. Как всегда.
Центры строить?!
Может больше молодым семьям и семьям с детьми помогать?!

444
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22 сентября в 10:39
Точно. Что еще может интересовать А.Леонова на следующий день после фальсификации итогов "выборОв"? Конечно же, "захватившие власть в России" мигранты. То, что узурпаторы власти собрались править страной вечно, ему до лампочки. У него кругом свободы. Свобода слова, собраний, печати, политических и профсоюзных объединений. Господи, как люди с таким мозгом вообще выживают-то? Или с такой совестью...
444 Альберт Леонов
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22 сентября в 10:46
Этнических русских вам целый ЛДНР да еще Осетию с Абхазией подвезли - всем паспорта раздали российские. Мало вам? А из стран Балтии, из Чехии, Франции, Германии их (особенно уважаемых российских телезрителей) на историческую родину метелкой не выгонишь. Кому ж охота вполне нормальную жизнь в ЕС (вашем "проклятом Западе") на непонятно что менять? Тут, сколько вашу программу переселения не обновляй, поедут только откровенные дебилы с вполне предсказуемыми результатами.
kosha Альберт Леонов
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22 сентября в 22:01
О переселении этнических русских - сплошная трепотня , Если Германия из прогнившей Европы переселила своих соотечественников в конце 80-х , то большинсво более менее обустроилось на новом месте , решились вопросы и с жильем и работой .Россия же своим не дала даже прописки , предлагали сначала купить за бабки , точнее доллары . И это людям у которых практически всё осталось в бывших республиках .Показывали по ТВ семью переселенцев - дети уже успели и школу закончить , а жить в вагончике с прибитой табличкой " улица ... " , так через 10 лет и остались .
kosha 444
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22 сентября в 22:09
Вообще эта раздача паспортов не понятна . Они что , становяться автоматически мигрантами на украинской территории , да к тому же нелегальными ?
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