16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3315   EUR  85,8785  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Не умеют наши объединяться и договариваться

Что не так с нынешними системными оппозиционерами

​Не умеют наши объединяться и договариваться
Фото duma.gov.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов высказался по поводу блога Дмитрия Щеглова об итогах выборов в Сургуте. Публикуем его мнение с редакторской правкой.

Вот относительно КПРФ «свои пять копеек» хочу внести. Ведь эта партия с огромнейшим, просто огромнейшим потенциалом левого электората была. А что получилось? А получилось, что весь этот электорат постоянно растаскивают всякие новые левые «партийки», созданные буквально «на коленке» «за день до выборов».

Объединяться никто не хочет. Каждый новый левый партийный «лидер», считает, что «лучше быть первым парнем на селе, чем последним в городе». Получается у этих «лидеров» хватает только на «минуту славы» и затем следует неотвратимый конец политической карьеры. О чем это говорит? А говорит это о том, что не умеют или не хотят они договариваться.

К примеру, в самой верхушке КПРФ сложилась если не партийная номенклатура, то партийная бюрократия. Ведь, что получается? Что реальную конкуренцию «ЕР» она не способна создать. Вот тов. Зюганов высказал удовлетворение цифрой КПРФ, появившейся в первые часы подсчета голосов – 24 процента. Это на 10 процентов больше, чем 2016 году. Плюс лидерство коммунистов в 14 одномандатных округах. Вот, мол, нас, наконец, услышали, нам поверили…

Но уже сегодня тон у него был другой. Недовольство электронным голосованием в Москве выразил. Голосовал не его электорат, и все скукужилось до 19 процентов по партийных спискам и до восьми лидеров в одномандатных округах. А это значит – будет у КПРФ в нынешней ГД максимум 60 мест. То есть о прорыве и успехе говорить не приходится. Ну, было 45 мест, стало 60 мест. Какая разница? Все решения все равно принимает «ЕР». Но партийные функционеры и бюрократия всех партий: КПРФ, «СР – За Правду», ЛДПР – себе места в ГД обеспечили. Дальше могут они, конечно, «заклеймить» «антинародные законы», выпустить пар, а затем спокойно сесть в мерседесы и укатить на свои госдачи.

Что касается локального уровня, то местные ячейки, как КПРФ, так и других партий решают свои местные внутрипартийные задачи на выборах в городские и региональные думы. Вроде все работают, все участвуют, но гражданам от их всех внутрипартийных выборных дел «ни жарко, не холодно». Поэтому правящую партию не любят. Не за что ее любить, на самом деле. А других нет, вот и не идет на выборы 2/3 избирателей в Сургуте.

Ну, не участвовала КПРФ Сургута в выборах в городскую думу, и никто особенно не огорчился. Видимо, нечем идти. Есть у местной КПРФ пять лет, можно подготовиться, накачать мускулы и через пять лет выстрелить. Тогда велкам.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 01:43, просмотров: 89, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Единая Россия» в думе Сургута может потерять шесть мест, Клишин проиграл Урванцевой и проблемы Голодюка 2844
  2. ​Сургутнефтегаз лишился одного представителя в Тюменской облдуме. У него выиграл адвокат 2638
  3. Вандализм или искусство? Максим Яровой и Ульяна Антропова // СТЕНОГРАММА 2521
  4. ​За кого отдали голос сургутяне: предварительные списки 1807
  5. ​В Сургуте действующий депутат выиграл выборы с отрывом в 40 голосов 1619
  6. ​Выборы на одном из округов думы Сургута закончились с разницей в 11 голосов между первым и вторым местом 1365
  7. ​Почти все голоса подсчитаны: кому отдали предпочтение югорчане 1300
  8. ​Андрей Копайгора дошел до суда 1291
  9. ​Стрельба в Пермском госуниверситете: шесть человек погибли 1281
  10. ​Предварительные данные: «Единая Россия» забирает все одномандатные округа в думу Югры 1258
  1. ​Когда «Русские витязи» выступят в Сургуте: точное время и схема перекрытия 4862
  2. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4522
  3. ​Началось! «Русские витязи» показывают шоу вартовчанам, на очереди – Сургут // ПРЯМОЙ ЭФИР 4490
  4. В Нижневартовске 18 сентября перекроют три улицы в связи с выступлением «Русских Витязей» 4082
  5. ​Люди стали умнее «Умного голосования», они разбираются в этих грязных политтехнологиях 3765
  6. ​Аэропорт Сургута принял два незапланированных рейса 3426
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 сентября? // АФИША 3188
  8. ​Вартовчанку от ограбления спас случай и участковый // ВИДЕО 3186
  9. ​Погода не позволила «Русским витязям» показать свою мощь в Сургуте 3157
  10. ​Из Нижневартовска запустят прямой рейс в Красноярск 3040
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 10195
  2. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 10112
  3. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 10009
  4. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 9949
  5. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 9069
  6. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 9045
  7. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 9032
  8. Грузовик спровоцировал ДТП в Нефтеюганском районе 8975
  9. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8865
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8515

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика