Что не так с нынешними системными оппозиционерами

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов высказался по поводу блога Дмитрия Щеглова об итогах выборов в Сургуте. Публикуем его мнение с редакторской правкой.

Вот относительно КПРФ «свои пять копеек» хочу внести. Ведь эта партия с огромнейшим, просто огромнейшим потенциалом левого электората была. А что получилось? А получилось, что весь этот электорат постоянно растаскивают всякие новые левые «партийки», созданные буквально «на коленке» «за день до выборов».

Объединяться никто не хочет. Каждый новый левый партийный «лидер», считает, что «лучше быть первым парнем на селе, чем последним в городе». Получается у этих «лидеров» хватает только на «минуту славы» и затем следует неотвратимый конец политической карьеры. О чем это говорит? А говорит это о том, что не умеют или не хотят они договариваться.

К примеру, в самой верхушке КПРФ сложилась если не партийная номенклатура, то партийная бюрократия. Ведь, что получается? Что реальную конкуренцию «ЕР» она не способна создать. Вот тов. Зюганов высказал удовлетворение цифрой КПРФ, появившейся в первые часы подсчета голосов – 24 процента. Это на 10 процентов больше, чем 2016 году. Плюс лидерство коммунистов в 14 одномандатных округах. Вот, мол, нас, наконец, услышали, нам поверили…

Но уже сегодня тон у него был другой. Недовольство электронным голосованием в Москве выразил. Голосовал не его электорат, и все скукужилось до 19 процентов по партийных спискам и до восьми лидеров в одномандатных округах. А это значит – будет у КПРФ в нынешней ГД максимум 60 мест. То есть о прорыве и успехе говорить не приходится. Ну, было 45 мест, стало 60 мест. Какая разница? Все решения все равно принимает «ЕР». Но партийные функционеры и бюрократия всех партий: КПРФ, «СР – За Правду», ЛДПР – себе места в ГД обеспечили. Дальше могут они, конечно, «заклеймить» «антинародные законы», выпустить пар, а затем спокойно сесть в мерседесы и укатить на свои госдачи.

Что касается локального уровня, то местные ячейки, как КПРФ, так и других партий решают свои местные внутрипартийные задачи на выборах в городские и региональные думы. Вроде все работают, все участвуют, но гражданам от их всех внутрипартийных выборных дел «ни жарко, не холодно». Поэтому правящую партию не любят. Не за что ее любить, на самом деле. А других нет, вот и не идет на выборы 2/3 избирателей в Сургуте.

Ну, не участвовала КПРФ Сургута в выборах в городскую думу, и никто особенно не огорчился. Видимо, нечем идти. Есть у местной КПРФ пять лет, можно подготовиться, накачать мускулы и через пять лет выстрелить. Тогда велкам.