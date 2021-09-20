Как выиграли и как будут выигрывать на выборах оппозиционеры и независимые кандидаты

Одно небольшое наблюдение по результатам выборов в думу Сургута. Посмотрите на цифры. Только в одном случае – у Евгения Барсова (ЛДПР) на его в течение долгих лет окучиваемом участке результат оказался на крохотулечку выше, чем 50 процентов. На еще десяти участках проценты победителей колебались между 40 и 49, то есть на остальных 14-ти победа была одержана примерно третью голосов или чуть больше.
Что это значит на практике. Побеждать можно, и пять человек это доказали на собственном опыте – никогда в думе Сургута не было столько не-единороссов. Как я и говорил ранее, мобилизация и привод на участки «своего» и протестного электората работает – на этих выборах при высокой конкуренции явка в Сургуте скакнула вверх более чем на 17 тысяч человек до почти 100 тысяч в абсолютных величинах. Это очень круто. Ну и есть большой потенциал для роста – более 200 тысяч имеющих право голоса сургутян по-прежнему на участки не пришли.
(Кстати, привет, КПРФ! Как бойкотируется? Поздравляю со званием единственной из «большой четверки» партии, не представленной в думе Сургута. Продолжайте в том же духе)
Но это значит и еще одно. На большом количестве округов сумма голосов второго и третьего места была больше, чем итог победителя. То есть – если бы люди считывали эту социологию и представляли свой актив избирателей, то могли бы понять – по одиночке им пролезть в думу точно не выйдет, но, объединив усилия, побеждать можно. Условно говоря, принимается решение, что один остается на выборах, а второй присоединяется к нему, они сливают штабы, выражают свой союз публично, договариваются о дальнейшей совместной работе в случае победы – и вперед.
Сейчас это кажется фантастикой, но в странах с укорененными демократическими традициями это вполне себе нормальная практика. Думаю, мы подобное увидим на будущих парламентских выборах, где будет идти битва за одномандатные округа. В завершение процитирую замечательного социолога Григория Юдина: «Периодически спрашивают, когда, наконец, все это закончится. Ответ очень простой: когда мы станем ненавидеть «Единую Россию» больше, чем друг друга, мы проснемся в другой стране. Для этого придется действовать согласованно».
Жаль, конечно, что для этого придется еще пять лет ждать, но, наверное, именно столько и нужно будет, чтобы осознать, как разумнее и правильнее всего работать дальше. Хотя, чем черт не шутит. В общем, с выборами вас.
Что касается на местном уровне, то местные ячейки, как КПРФ, так и других партий решают свои местные внутрипартийные задачи на выборах в городские и региональные Думы, Вроде все работают, все участвуют, но гражданам от их всех внутрипартийные выборных дел «ни жарко, не холодно». Поэтому, правящую партию не любят. Не за что ее любить, на самом деле. А других нет, вот и не идёт на выборы 2/3 избирателей в Сургуте. Ну, не участвовала КПРФ Сургуте в выборах в городскую Думу и никто особенно не огорчился. Видимо не чем идти. Есть у местной КПРФ пять лет, можно подготовится, накачать мускулы и через пять лет выстрелить. Тогда велкам.