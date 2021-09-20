16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3315   EUR  85,8785  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Поствыборное

Как выиграли и как будут выигрывать на выборах оппозиционеры и независимые кандидаты

​Поствыборное
Фото siapress.ru

Одно небольшое наблюдение по результатам выборов в думу Сургута. Посмотрите на цифры. Только в одном случае – у Евгения Барсова (ЛДПР) на его в течение долгих лет окучиваемом участке результат оказался на крохотулечку выше, чем 50 процентов. На еще десяти участках проценты победителей колебались между 40 и 49, то есть на остальных 14-ти победа была одержана примерно третью голосов или чуть больше.

Что это значит на практике. Побеждать можно, и пять человек это доказали на собственном опыте – никогда в думе Сургута не было столько не-единороссов. Как я и говорил ранее, мобилизация и привод на участки «своего» и протестного электората работает – на этих выборах при высокой конкуренции явка в Сургуте скакнула вверх более чем на 17 тысяч человек до почти 100 тысяч в абсолютных величинах. Это очень круто. Ну и есть большой потенциал для роста – более 200 тысяч имеющих право голоса сургутян по-прежнему на участки не пришли.

(Кстати, привет, КПРФ! Как бойкотируется? Поздравляю со званием единственной из «большой четверки» партии, не представленной в думе Сургута. Продолжайте в том же духе)

Но это значит и еще одно. На большом количестве округов сумма голосов второго и третьего места была больше, чем итог победителя. То есть – если бы люди считывали эту социологию и представляли свой актив избирателей, то могли бы понять – по одиночке им пролезть в думу точно не выйдет, но, объединив усилия, побеждать можно. Условно говоря, принимается решение, что один остается на выборах, а второй присоединяется к нему, они сливают штабы, выражают свой союз публично, договариваются о дальнейшей совместной работе в случае победы – и вперед.

Сейчас это кажется фантастикой, но в странах с укорененными демократическими традициями это вполне себе нормальная практика. Думаю, мы подобное увидим на будущих парламентских выборах, где будет идти битва за одномандатные округа. В завершение процитирую замечательного социолога Григория Юдина: «Периодически спрашивают, когда, наконец, все это закончится. Ответ очень простой: когда мы станем ненавидеть «Единую Россию» больше, чем друг друга, мы проснемся в другой стране. Для этого придется действовать согласованно».

Жаль, конечно, что для этого придется еще пять лет ждать, но, наверное, именно столько и нужно будет, чтобы осознать, как разумнее и правильнее всего работать дальше. Хотя, чем черт не шутит. В общем, с выборами вас.


нравится (3) не нравится (0)
20 сентября в 22:38, просмотров: 320, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 00:24
Вот относительно КПРФ «свои пять копеек» хочу внести. Ведь эта партия с огромнейшим, просто огромнейшим потенциалом левого электората была. А что получилось? А получилось, что весь этот электорат постоянно растаскивают всякие новые левые «партийки», созданные буквально «на коленке» «за день до выборов». Объединяться никто не хочет. Каждый новый левый партийный «лидер», считает, что «лучше быть первым парнем на селе, чем последним в городе». Получается у этих «лидеров» хватает только на «минуту славы» и затем следует неотвратимый конец политической карьеры, О чем это говорит? А говорит, это о том, что не умеют или не хотят они договариваться. К примеру, в самой верхушке КПРФ сложилась если не партийная номенклатура, то партийная бюрократия. Ведь, что получается? А получается, что конкуренцию ЕР она реальную не способна создать. Вот тов. Зюганов высказал удовлетворение цифрой КПРФ, появившейся в первые часы подсчета голосов - 24%. Это на 10% больше, чем 2016 году. Плюс лидерство коммунистов в 14 одномандатных округах. Вот, мол, нас наконец услышали , нам поверили…. Но уже сегодня, тон у него был другой. Недовольство ДЭГ в Москве выразил. Голосовал не его электорат и все скукужилось до 19% по партийных спискам и до 8 лидера в одномандатных округах. А это значит будет у КПРФ в нынешней ГД максимум 60 мест. То есть о прорыве и успехе говорить не приходится. Ну было 45 мест, стало 60 мест. Какая разница? Все решения все равно принимает ЕР. Но партийные функционеры и бюрократия всех партий: КПРФ, СР- За правду, ЛДПР себе места в ГД обеспечили. Дальше могут они, конечно, «заклеймить» «антинародные законы», выпустить пар, а затем спокойно сесть в «Мерседесы» и укатить на свои госдачи.
Что касается на местном уровне, то местные ячейки, как КПРФ, так и других партий решают свои местные внутрипартийные задачи на выборах в городские и региональные Думы, Вроде все работают, все участвуют, но гражданам от их всех внутрипартийные выборных дел «ни жарко, не холодно». Поэтому, правящую партию не любят. Не за что ее любить, на самом деле. А других нет, вот и не идёт на выборы 2/3 избирателей в Сургуте. Ну, не участвовала КПРФ Сургуте в выборах в городскую Думу и никто особенно не огорчился. Видимо не чем идти. Есть у местной КПРФ пять лет, можно подготовится, накачать мускулы и через пять лет выстрелить. Тогда велкам.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Единая Россия» в думе Сургута может потерять шесть мест, Клишин проиграл Урванцевой и проблемы Голодюка 2844
  2. ​Сургутнефтегаз лишился одного представителя в Тюменской облдуме. У него выиграл адвокат 2638
  3. Вандализм или искусство? Максим Яровой и Ульяна Антропова // СТЕНОГРАММА 2521
  4. ​За кого отдали голос сургутяне: предварительные списки 1807
  5. ​В Сургуте действующий депутат выиграл выборы с отрывом в 40 голосов 1619
  6. ​Выборы на одном из округов думы Сургута закончились с разницей в 11 голосов между первым и вторым местом 1365
  7. ​Почти все голоса подсчитаны: кому отдали предпочтение югорчане 1300
  8. ​Андрей Копайгора дошел до суда 1291
  9. ​Стрельба в Пермском госуниверситете: шесть человек погибли 1281
  10. ​Предварительные данные: «Единая Россия» забирает все одномандатные округа в думу Югры 1258
  1. ​Когда «Русские витязи» выступят в Сургуте: точное время и схема перекрытия 4862
  2. ​«Русские витязи» – в Сургуте // ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО 4522
  3. ​Началось! «Русские витязи» показывают шоу вартовчанам, на очереди – Сургут // ПРЯМОЙ ЭФИР 4490
  4. В Нижневартовске 18 сентября перекроют три улицы в связи с выступлением «Русских Витязей» 4082
  5. ​Люди стали умнее «Умного голосования», они разбираются в этих грязных политтехнологиях 3765
  6. ​Аэропорт Сургута принял два незапланированных рейса 3426
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 сентября? // АФИША 3188
  8. ​Вартовчанку от ограбления спас случай и участковый // ВИДЕО 3186
  9. ​Погода не позволила «Русским витязям» показать свою мощь в Сургуте 3157
  10. ​Из Нижневартовска запустят прямой рейс в Красноярск 3040
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 10195
  2. Нефтеюганец скрывался от правосудия в Марокко 10112
  3. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 10009
  4. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 9949
  5. Одно из югорских лесничеств пострадало от незаконной вырубки: ущерб оценивается миллионами 9069
  6. В Нефтеюганске продолжается борьба с автохламом 9045
  7. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 9032
  8. Грузовик спровоцировал ДТП в Нефтеюганском районе 8975
  9. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8865
  10. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8515

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика