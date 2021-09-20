Как выиграли и как будут выигрывать на выборах оппозиционеры и независимые кандидаты

Одно небольшое наблюдение по результатам выборов в думу Сургута. Посмотрите на цифры. Только в одном случае – у Евгения Барсова (ЛДПР) на его в течение долгих лет окучиваемом участке результат оказался на крохотулечку выше, чем 50 процентов. На еще десяти участках проценты победителей колебались между 40 и 49, то есть на остальных 14-ти победа была одержана примерно третью голосов или чуть больше.

Что это значит на практике. Побеждать можно, и пять человек это доказали на собственном опыте – никогда в думе Сургута не было столько не-единороссов. Как я и говорил ранее, мобилизация и привод на участки «своего» и протестного электората работает – на этих выборах при высокой конкуренции явка в Сургуте скакнула вверх более чем на 17 тысяч человек до почти 100 тысяч в абсолютных величинах. Это очень круто. Ну и есть большой потенциал для роста – более 200 тысяч имеющих право голоса сургутян по-прежнему на участки не пришли.

(Кстати, привет, КПРФ! Как бойкотируется? Поздравляю со званием единственной из «большой четверки» партии, не представленной в думе Сургута. Продолжайте в том же духе)

Но это значит и еще одно. На большом количестве округов сумма голосов второго и третьего места была больше, чем итог победителя. То есть – если бы люди считывали эту социологию и представляли свой актив избирателей, то могли бы понять – по одиночке им пролезть в думу точно не выйдет, но, объединив усилия, побеждать можно. Условно говоря, принимается решение, что один остается на выборах, а второй присоединяется к нему, они сливают штабы, выражают свой союз публично, договариваются о дальнейшей совместной работе в случае победы – и вперед.

Сейчас это кажется фантастикой, но в странах с укорененными демократическими традициями это вполне себе нормальная практика. Думаю, мы подобное увидим на будущих парламентских выборах, где будет идти битва за одномандатные округа. В завершение процитирую замечательного социолога Григория Юдина: «Периодически спрашивают, когда, наконец, все это закончится. Ответ очень простой: когда мы станем ненавидеть «Единую Россию» больше, чем друг друга, мы проснемся в другой стране. Для этого придется действовать согласованно».

Жаль, конечно, что для этого придется еще пять лет ждать, но, наверное, именно столько и нужно будет, чтобы осознать, как разумнее и правильнее всего работать дальше. Хотя, чем черт не шутит. В общем, с выборами вас.