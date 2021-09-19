Генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов: почему надо идти на выборы

Я проголосовал, отдал свой гражданский долг и думаю, что все сургутяне, жители Сургутского района отдадут свой гражданский долг, пойдут на выборы, несмотря на не очень хорошую зимне-осеннюю погоду и на закрытие дачного сезона.

Выбираются как законодательные собрания Сургута и Сургутского района, так и региональные — Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа, и Государственная дума. От этого очень многое будет зависеть — наше развитие в том числе.