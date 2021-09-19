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​Чем лучше инфраструктура, тем выше явка

Почему Кузбасс голосует активнее, чем Сургут

​Чем лучше инфраструктура, тем выше явка
Фото siapress.ru

На злобу дня. Может это и некорректное сравнение, не знаю, но смотрите, явка на голосовании в Кемеровской области за два дня составила 46 процентов. Шахтеры Кузбасса «дают стране угля», пардон, дают стране «на гора» избирательные бюллетени. Почти миллион уже проголосовало за два дня, из двух миллионов избирателей. Когда это было видано! А еще недавно они бастовали и «касками» стучали перед домом правительства РФ. Неверов «знает». «Он все знает».

Но я этот парадокс объясняю развитой инфраструктурой городов Кемеровской области: и Новокузнецка, и Кемерово. Почему? Да людям там, как мне кажется, есть куда пойти, просто приятно выйти на улицы города с семьями, погулять, зайти на избирательный участок, проголосовать, ну дальше все на выбор – есть все для нормального отдыха. И общественный транспорт позволяет не садиться за руль (что для мужчины тоже плюс, ведь можно пить не только «газировку»), а прогуляться пешком по проспектам города. Какой же вывод отсюда напрашивается?

А вывод такой. Чем лучше развита инфраструктура города, чем выше его комфорт, тем выше явка на выборах. Это такой индикатор, такая «лакмусовая бумажка» настроения граждан города. Вот Сургут в течение всего постсоветского периода демонстрирует низкую явку избирателей среди муниципалитетов Югры. У властей постоянна головная боль: «Как там проголосует Сургут?». При низкой явке власти постоянно «отмазываются», мол, грубо говоря, «зажрались», или, мягко говоря, всем довольны и поэтому голосуют «ногами вверх». Это ошибочное мнение. В корне ошибочное.

В целом жители города активные граждане. Но для жителей города нет условий. Чтобы выйти из квартиры, нужно сесть за руль авто. А там начинаются проблемы. Где парковаться? Там пробки, здесь перекрыли, идет ремонт, там перекрыли улицы в связи праздничными торжествами. Город-то получился по факту автомобильный. Поэтому лишний раз вылазить с авто в свой выходной день особо желания у обывателей нет и даже ради поездки на голосование.

Или, к примеру, на просмотр того же авиашоу. Кстати, многих уже этим шоу не удивишь. Многие этого шоу насмотрелись. Будучи в Греции, под Салониками, в аквапарке наблюдал такое же авиашоу. Здесь над аквапарком, почему-то постоянно барражировали истребители ВВС Греции на низкой высоте и постоянно преодолевали звуковой барьер. Ну, понятно, у них напряженные отношения с Турцией и они постоянно начеку. Но и туристам развлечение. А что делать жителям Сургута в дни голосования? Кроме самого похода на избирательный участок? Или даже в обычные выходные или праздничные дни?

Город должен быть дружелюбен к его жителям, и они тогда предпочтут автомобиль пешей прогулке. И непременно заглянут на избирательный участок, как жители Новокузнецка и Кемеровской области. Вот такая информация к размышлению получилась по поводу высокой явки жителей Кемеровской области на нынешних выборах.


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