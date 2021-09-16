«Умное голосование» – элемент гибридной войны Запада против России

Постоянный читатель siapress.ruАлександр Коновалов прокомментировал блог Дмитрия Щеглова о плюсах и минусах «Умного голосования». Приводим его мнение с незначительной редакторской правкой.

«Умное голосование» – это гримаса «буржуазной демократии», говоря ленинскими терминами. А в данном случае оно, кроме того, в русле того же ленинского тезиса о поражении России в империалистической войне. А то, что идет сегодня гибридная – санкционная, информационная и прочая – война ЕС и США против России, нет сомнений.

И «Умное голосование» – один из элементов этой «гибридной войны». Тут обсуждать нечего. Нас призывают, идти на поводу у глобального капитала США и ЕС во имя их «шкурных интересов» в России. Типа, граждане-обыватели всех «политических течений» и без оных! Давайте на три дня будем «дружить» вместе против «ЕР». А после 20 сентября, разбежимся по своим углам, и какой-то «дядя» станет бенефициаром такой трехдневной «дружбы». А фигуру из трех пальцев или дырку от бублика? Обывателям какой с того резон? Что получит избиратель? Дырку от бублика? Или как «карта ляжет»?

Даже девушки с низкой социальной ответственностью требуют гарантии и «деньги вперед!» Что ж это, устроители УмГ считают граждан-избирателей хуже таких личностей с низкой социальной ответственностью? Нехорошо это. Или, хуже того считают их за «болванов», которые все проглотят. И УмГ тоже проглотят, как в свое время сказки о «капиталистическом рае» после свержения «коммуняк» когда-то.

Нет. Это сегодня не пройдет. Люди стали умнее «Умного голосования», стали разбираться в этих грязных политтехнологиях.

Они должны все прийти и проголосовать сами, без указок таких «умников».

И сделать свой собственный выбор. Все. Или большинство. А потому:

«Даешь голосование по разуму и велению сердца!». А там будет видно.