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​Предвыборное

Соображения о плюсах и минусах «Умного голосования»

​Предвыборное
Фото siapress.ru

Российское государство и политизированная часть общества в последние дни слегка помешались на «Умном голосовании» (словосочетание, запрещенное в РФ). Власти делают все, чтобы никто про эту рекомендацию ничего не узнал, закономерно добиваясь ровно противоположного результата (подкиньте им уже кто-нибудь статью на википедии про «эффект Стрейзанд»). А политизированная часть общества яростно спорит, допустимо ли послушать рекомендацию того, кого нельзя называть, и голосовать, например, за коммунистов, сталинистов и прочих -истов.

Несколько соображений.

Первое. Я почти уверен, что ритуальные пляски некоторых партий и личностей с мумией Сталина – это такой своеобразный способ отгородиться от части электората. Было понятно, что рекомендации УмГ во многом коснутся коммунистов, на которых концентрируется протестная повестка и электорат. А там ведь не дураки сидят – у верхушки партии свои договоренности с Кремлем по поводу процента, который нужно получить, и если перестараться и хапнуть лишнего – могут возникнуть неприятности. Вот и берется на вооружение старый проверенный способ – если нужно вызвать отвращение у нежной и наивной либеральной публики, нужно схватить Сталина и везде с ним бегать.

С практической точки зрения я считаю, что отношение того или иного кандидата или партии к почившему тирану в данный момент имеет абсолютно нулевое значение. Потому что он умер, его система управления более не существует, и уж если кто и займется ее восстановлением – то, скорее, никем не ограничиваемая нынешняя власть, но уж точно не депутаты Госдумы.

Второе. Многим противно поддерживать действующую парламентскую оппозицию, так как почти все самые гадкие законы, а также изменение Конституции, она отголосовывала в унисон с партией власти. И возникает аргумент: вот, проголосуем мы за кого-то из них, но ведь в итоге все равно получится не конкурентный парламент, а Госдума с несколькими фракциями «партии Путина», не более того.

В принципе, да. Так оно и есть. Но есть и нюансы. Депутаты, избранные при помощи УмГ в Мосгордуму в 2019 году, хоть по большей части и представляют системные партии, ведут себя как настоящие заправские оппозиционеры. Что-то там неудобное спрашивают, протестуют, возражают, копаются в бумажках. Все потому, что они осознают – их сила не в партийной принадлежности, а в избирателях, которые их поддержали. Следовательно, чтобы переизбраться – нужно нравиться избирателю. Если подобный эффект сработает хоть с несколькими людьми в Госдуме, то это будет очень здорово. Правда, с высокой долей вероятности их постараются из парламента выдавить, но это – шум, скандал, напряжение каких-то сил, что нашей немолодеющей автократии не очень нравится.

Ну и в качестве бонуса – госдумовские мандаты задолго до выборов поделены совершенно определенным образом. Люди заплатили за них деньги – скорее всего, не только в виде инвестиций в кампанию, но еще и за само право сидеть в федеральном парламенте с неприкосновенностью в кармашке. Вы бы отказали себе в возможности планы этих людей порушить, причем совершенно легальным способом – обычным голосованием? Я бы не отказал.

В общем, самое главное – приходите и голосуйте. Как вам подскажет сердце, голова, убеждения или какие-то другие источники, взятые на аутсорсинг. Не так часто у нас есть шанс через бюллетень высказать власти то, что мы думаем о нынешнем положении вещей. Таким шансом надо пользоваться.


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16 сентября в 18:13, просмотров: 428, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
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16 сентября в 19:34
Раз меня тут некоторые записали в сторонники умного, тоже призову всех прийти на выборы и сделать свой выбор. За кого?! Кто за кого хочет - тот так и голосует! Важно прийти и сделать выбор!
Потом не было обидно что его сделали за тебя! Вот точно знаю за кого не буду голосовать: это за кандидата по 20 избирательному округу. Ну тот что заявлял что не пойдет на выборы. Еще хотел парк на знаковом месте города - Рыбокомбинате построить и не построил. Место это такое, святое. Рыбокомбинат во время войны, начале с города Героя Одессы эвакуировали.
Данный рыбзавод был первым промышленным предприятием в Сургуте. И ничего не сделал для жителей избирательного округа. И вот опять идет!
Какого, ему там делать? Решать свои интересы бизнеса? Если толку никакого жителям от него нет?!
Когда будете выбирать, подумайте, вспомните, что каждый из кандидатов в гордумы из бывших депутатов, которые опять хотят попасть. Сделал для жителей города, избирательного округа.
Если ничего не сделал, а просто просидел в думе, то на какой извините меня чёрт он там нужен?! И куда смотрели те, кто его вдвигал?!
По каким заслугам и деянием снова пихают?!!!!!!!
Вот сами для себя, не смотря на политические и иные убеждения решите: Нужен ли этот кандидат в думе города? Если считаете что нужен, то голосуйте за него.
Тоже самое и про депутатов окружной думы. Что каждый сделал по своему избирательному округу? Что для всех жителей сделал ?
Как сделал жизнь лучше, чем помог? Округу. городу, избирателям?
Вот Галина Резяпова - делает! Потому что она такая, как есть! Другой быть ее не может! И мне разницы нет, какой политической силе она принадлежит.
А вот Птицын ничего не сделал и снова идет! Разница есть?!
Приходите и выбирайте достойного, самого. По Вашему личному мнению!
Alkonowa1ow
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16 сентября в 23:06
«Умное голосование»- это гримаса «буржуазной демократии», говоря ленинскими терминами. А в данном случае, оно кроме того в русле того же «ленинского» тезиса о поражении России в империалистической войне. А то что идёт сегодня гибридная: санкционная и информационная и прочая война ЕС и США против России нет сомнений. И «умное голосование» один из элементов этой «гибридной войны». Тут обсуждать нечего. Нас призывают, идти на поводу у глобального капитала США и ЕС во имя их «шкурных интересов» в России?Типа граждане-обыватели всех «политических течений» и без оных! Давайте на три дня будем «дружить» вместе против ЕР. А после 20 сентября, разбежимся по своим углам, и какой-то «дядя» станет бенефициаром такой трёхдневной «дружбы». А фигуру из трёх пальцев или дырку от бублика, А обывателям какой с того резон? Что получит избиратель? дырку от бублика?Или как «карта ляжет»? Даже девушки с низкой социальной ответственностью требуют гарантии и «деньги вперёд!». Что ж это устроители УмГ считают граждан-избирателей хуже таких личностей с низкой социальной ответственностью? Нехорошо это. Или хуже того считают их за «болванов», которые все проглотят. И УМи Г тоже проглотят, как в своё время сказки о «капиталистическом рае» после свержения «коммуняк» когда-то
Нет. Это сегодня не пройдёт. Люди стали умнее «умного голосования» и стали разбираться в этих грязных политтехнологиях.
Они должны все придут и проголосовать сами без указок таких «умников».
И сделать свой собственный выбор. Все. Или большинство. А потому:
«Даёшь голосование по разуму и велению сердца!». А там будет видно.
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