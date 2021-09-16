Соображения о плюсах и минусах «Умного голосования»

Российское государство и политизированная часть общества в последние дни слегка помешались на «Умном голосовании» (словосочетание, запрещенное в РФ). Власти делают все, чтобы никто про эту рекомендацию ничего не узнал, закономерно добиваясь ровно противоположного результата (подкиньте им уже кто-нибудь статью на википедии про «эффект Стрейзанд»). А политизированная часть общества яростно спорит, допустимо ли послушать рекомендацию того, кого нельзя называть, и голосовать, например, за коммунистов, сталинистов и прочих -истов.

Несколько соображений.

Первое. Я почти уверен, что ритуальные пляски некоторых партий и личностей с мумией Сталина – это такой своеобразный способ отгородиться от части электората. Было понятно, что рекомендации УмГ во многом коснутся коммунистов, на которых концентрируется протестная повестка и электорат. А там ведь не дураки сидят – у верхушки партии свои договоренности с Кремлем по поводу процента, который нужно получить, и если перестараться и хапнуть лишнего – могут возникнуть неприятности. Вот и берется на вооружение старый проверенный способ – если нужно вызвать отвращение у нежной и наивной либеральной публики, нужно схватить Сталина и везде с ним бегать.

С практической точки зрения я считаю, что отношение того или иного кандидата или партии к почившему тирану в данный момент имеет абсолютно нулевое значение. Потому что он умер, его система управления более не существует, и уж если кто и займется ее восстановлением – то, скорее, никем не ограничиваемая нынешняя власть, но уж точно не депутаты Госдумы.

Второе. Многим противно поддерживать действующую парламентскую оппозицию, так как почти все самые гадкие законы, а также изменение Конституции, она отголосовывала в унисон с партией власти. И возникает аргумент: вот, проголосуем мы за кого-то из них, но ведь в итоге все равно получится не конкурентный парламент, а Госдума с несколькими фракциями «партии Путина», не более того.

В принципе, да. Так оно и есть. Но есть и нюансы. Депутаты, избранные при помощи УмГ в Мосгордуму в 2019 году, хоть по большей части и представляют системные партии, ведут себя как настоящие заправские оппозиционеры. Что-то там неудобное спрашивают, протестуют, возражают, копаются в бумажках. Все потому, что они осознают – их сила не в партийной принадлежности, а в избирателях, которые их поддержали. Следовательно, чтобы переизбраться – нужно нравиться избирателю. Если подобный эффект сработает хоть с несколькими людьми в Госдуме, то это будет очень здорово. Правда, с высокой долей вероятности их постараются из парламента выдавить, но это – шум, скандал, напряжение каких-то сил, что нашей немолодеющей автократии не очень нравится.

Ну и в качестве бонуса – госдумовские мандаты задолго до выборов поделены совершенно определенным образом. Люди заплатили за них деньги – скорее всего, не только в виде инвестиций в кампанию, но еще и за само право сидеть в федеральном парламенте с неприкосновенностью в кармашке. Вы бы отказали себе в возможности планы этих людей порушить, причем совершенно легальным способом – обычным голосованием? Я бы не отказал.

В общем, самое главное – приходите и голосуйте. Как вам подскажет сердце, голова, убеждения или какие-то другие источники, взятые на аутсорсинг. Не так часто у нас есть шанс через бюллетень высказать власти то, что мы думаем о нынешнем положении вещей. Таким шансом надо пользоваться.