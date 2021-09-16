«Умное голосование» приведет только к перераспределению мандатов среди парламентских партий

После того, как парламентская четверка мастерски разыграла свои роли в проекте по изменению Конституциии России (2020), казалось бы, каждому человеку, отслеживающему происходящее в стране, должно быть понятно, что вся четверка дискредитирована.

И правильная тактика – игнор парламентского квартета, даже, возможно, в пользу явного спойлера.

Но, проект «Умное голосование» просто перераспределяет голоса внутри квартета. Так, предложенный вариант голосования представляет собой потенциальную поддержку парламентских партий в 91 процента одномандатных округов. Среди остальных девяти процентов ярко выделяется Яблоко с десятью потенциальными мандатами (вероятно, это повод для торга, ради легитимации выборов, но непрохождения партийного списка через пятипроцентный барьер). Остальные партии, вероятно, представлены в списке ради расширения представительности «анализа».

Надо ли говорить, что поступившее предложение – абсолютно несерьезно и неприемлемо?