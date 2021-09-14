Сургутяне – не какие-то специфически пассивные люди, многие просто не знают, как сделать жизнь вокруг лучше

Во время одного из наших с Тарасом Самборским разговоров в проекте «О чем говорят» мой коллега рассуждал на тему активности сургутян. Он привел красочный пример – ремонт дворов. Существует программа, в которую может включиться любой дом – делаешь заявку, получаешь примерно 80-90 процентов софинансирования из бюджета города и округа, остальными деньгами скидываешься собственниками – и вуаля, тебе делают территорию по твоему заказу.

И вопрос – почему же в разные годы если не единицы, то максимум десяток-другой домов включаются в этот процесс. Где остальные сотни? Что же, наши земляки, выходит, хотят вот так жить, и даже пальцем пошевелить ради улучшения ситуации не желают?

Я в этой ситуации, конечно, хочу вступиться за сургутян. Потому что людям десятилетиями сверху долбят тезисы «от тебя ничего не зависит», «сиди и не высовывайся», «все люди вокруг плохие и никому ничего не надо». Естественной моделью поведения в этом случае будет сидеть, не высовываться, и полагать, что с соседями невозможно сварить никакую кашу, никому верить нельзя, и все, что располагается за пределами порога квартиры – не мое дело. Низкий уровень доверия что людям, что институтам, что власти, крайне слабые навыки горизонтального социального взаимодействия, полнейшая атомизация – наше наследство от СССР, которое с любовью и тщательностью взращивает в гражданах и нынешняя федеральная власть.

Но если задача городского руководства – помочь сургутянам решить проблемы их дворов (ну или хотя бы выбить из округа побольше денег, удачно их освоить и отчитаться – такая мотивация тоже сойдет), то нужно действовать соответствующим образом.

На сегодня, я уверен, о программе ремонта дворов если знает хотя бы один человек из ста – это будет прямо удивительно. Да, пресса много пишет о том, что ремонтируются дворы, что их в год столько-то, но наши земляки, я так думаю, воспринимают это так – вот, кого-то включили в какую-то программу ремонта, повезло же людям. О том, что можно поднапрячься и подать заявку и так же претендовать на это дело – знает очень небольшое количество граждан.

Но даже если кто узнает и сядет искать хоть какие-то подробности на эту тему – он получит несколько ментальных травм. Потому что доступно изложенная информация об этой программе лежит примерно нигде. И уж точно не лежит там, где она должна лежать в максимально разжеванном виде – на сайте администрации города.

Предположим, что наш неведомый сургутянин таки добрался до документации – далее у него начинается экзистенциальный ступор. Потому что для попадания в программу нужно, оказывается, провести общее собрание собственников (это уже страх и ужас для 99 процентов людей), решить, какие работы и в каком объеме предполагается сделать, заказать, получить и утвердить дизайн-проект ремонта и план проведения работ, который нужно согласовать со всякими разнообразными службами, подготовить проектно-сметную документацию и все это подать в администрацию города. Абсолютное большинство людей на предложение всем этим заняться, скорее всего, ответит: «Спасибо большое, но нет».

Я вообще поражаюсь тому факту, что кто-то пробивается сквозь ужас и действительно делает ремонты дворов по этой программе. Мне кажется, это люди нереальной энергии и организационных способностей – каждого можно смело брать в думу в качестве депутата, не прогадаете. Это, в том числе, означает, что все выполнимо, и, следовательно, если людям ПОМОЧЬ с реализацией всех этих вещей – у них все получится.

Сперва нужно провести приличную информационную кампанию, создать механизмы консультационной помощи, вплоть до того, чтобы за ручку проводить отдельные дома, где появились желающие вступить в эту историю, от начала и до конца процедуры. Эффект будет волшебным – вообще у нас, людей, имеется свойство взаимодействовать, и если это взаимодействие успешно – повторять и развивать оное. Если какой-то дом смог провести хотя бы без особых косяков ремонт своего двора, завтра это соседское сообщество сможет выдать еще какой-то социальный продукт, уже самостоятельно. В этом я вижу задачу власти – помочь людям раскрыть потенциал социальной активности хотя бы на уровне дома.

Это сложно, долго, будет стоить многие ведра пота и крови, но это – то, что нужно любой власти, которая хочет позитивных перемен, а не простого протирания штанов. Наличие активных и инициативных граждан оградит от принятия плохих решений (люди будут желать участвовать в их обсуждении) и значительно усилит созидательный потенциал города (если задача стоит созидать, а не воровать – воровству активные люди как раз помешают).

Да, скорее всего, придется подольше пообсуждать и пообкатывать какие-то проекты, которые хочется сделать уже сейчас, но эти проекты будут лучше, качественнее, и не вызовут бурю возмущения по факту их внезапной (как это часто бывает) реализации.

Сургутяне – не какие-то специфически пассивные или плохие люди. Абсолютное их большинство – нормальные граждане своего города и страны, желающие жить комфортно, создавать хорошие условия для себя и своих близких, но, зачастую, не имеющие представления, как это сделать. Более того – не имеющие представления, что это вообще можно сделать. Если им помочь – все изменится в лучшую сторону.