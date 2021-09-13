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«Искусство как молитва» — глазами сургутян

В Сургутском художественном музее проходит выставка работ живописца Клавдия Лебедева

«Искусство как молитва» — глазами сургутян
Фото: vk.com/vadim.shuvalov, siapress.ru

Сургутский художественный музей представил жителям и гостям города выставку работ выдающегося живописца Клавдия Лебедева. «Искусство как молитва» – именно под таким названием люди могли увидеть работы мастера. В Церковно-археологическом кабинете при Московской духовной академии хранится более 100 эскизов и рисунков художника, более половины из этих работ показаны на этой выставке.

Как же всё начиналось, каким образом в Сургуте зародился этот проект? В Сургутском художественном музее хранится одна из работ Клавдия Лебедева — «Боярыня рассматривает узор для вышивки», ее художник написал в 1908 году. В конце 80-х годов картина выкупается с зарубежного аукциона и попадает в советский фонд культуры. В 2000 году был юбилей города Сургута, и министерство культуры дарит нашему городу коллекцию произведений, в составе которой присутствуют работы Клавдия Лебедева. «Сургутский художественный музей занимается научной деятельностью, изучением нашего культурного наследия. Мы очень рады что коллеги обратили внимание на творчество выдающегося художника. Данные работы не представлены музее в рамках постоянной выставки. Здесь же был воплощен в жизнь проект, задуманный работниками музея. Хочется отметить тот факт, что за каждым выставочным проектом стоит большая научная работа», – комментирует заведующий Церковно-археологическим кабинетом при Московской духовной академии Антон Новиков.

Так как в советском музееведении было принято считать, что эскизы не являются самодостаточными произведениями изобразительного искусства, они всегда выступали как вспомогательный материал. Время идет, тенденции меняются, и вот приходит время, когда эскизы становятся самостоятельными произведениями, что и можно наблюдать на вставке. «Благодаря усилиям специалистов художественного музея посетители получили возможность ознакомится c одними из лучших образцов культуры искусства. За много лет мы знакомились с многими подлинниками. Самое ценное что мы сегодня получаем это новый импульс интереса к родной истории через художественные образы», – сказала в своей речи заместитель главы города Анна Томазова.

Выставка «Искусство как молитва» пройдет в стенах Сургутского художественного музея с 10 сентября по 14 ноября.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 220, комментариев: 0
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