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​Цифровой след знаний

Новое приложение от студента СурГУ поможет незрячим людям ориентироваться на улицах

​Цифровой след знаний
Фото: visualrian.ru

Четверокурсник Политехнического института Савелий Сазонов начал обучение в Сургутском госуниверситете с грантовой победы на самом престижном всероссийском конкурсе молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ». Так сургутский студент отметил Год науки и техники, объявленный в России.

Напомним, сургутянин изобрел мобильное приложение, которое поможет слабовидящим и незрячим людям ориентироваться на городских улицах. Талантливый разработчик и в настоящее время продолжает детально исследовать данный вопрос и даже посвятить этому свой дипломный проект.

Савелий учится на направлении «информационные системы и технологии». История и предметы, связанные с проектированием и программированием, больше всего ему интересны. Ведь к выбору направления обучения он подошел серьезно. Еще в школьные годы юноша решил связать свою профессиональную деятельность с информационными процессами, технологиями, системами и сетями, их инструментальным (программным, техническим, организационным) обеспечением, способами и методами проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий и систем.

Студент СурГУ убежден, что для достижения будь то познавательных или же карьерных целей прежде всего важны трудолюбие, любопытство, огромная выносливость, подсознательное стремление приносить пользу делу и окружающим тебя людям: «Я выстроил алгоритм о том, как слабовидящему человеку направить смартфон в сторону светофора с учетом его расположения. И обучаю нейронную сеть определять, есть ли на фотографии светофор. Пожалуй, это самая кропотливая часть работы. Моя задача настроить нейросеть таким образом, чтобы процент ошибки был минимальным, ведь от ее точной и бесперебойной работы будет зависеть жизнь людей. Для того чтобы хорошо обучить нейросеть, необходима обширная галерея фотографий устройств оптической сигнализации, чем я сейчас и занят, – рассказывает будущий IT-специалист, подчеркивая, что провел ряд исследований по передаче информации людям с нарушениями зрения звуковым или вибрационным методом. И пришел к выводу, что совместить два канала связи – наиболее эффективный способ.

«Работа очень перспективная, емкая, и что немаловажно – должна улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой проект может включать в себя не только дипломную (выпускную квалификационную) работу, но и серьезную исследовательскую составляющую, которая может вылиться в магистерскую диссертацию», – комментирует научный руководитель студента СурГУ Павел Заикин.

После окончания обучения юноша планирует продолжить применять полученные в университете знания на практике.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 158, комментариев: 0
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