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​Светлой памяти «Кунжута» посвящается

Уникальное место для отдыха сургутян обещали сделать сквером, а превратили в помойку

​Светлой памяти «Кунжута» посвящается
Фото автора

Думаю, что вы согласитесь со мной – власти в Сургуте не очень-то удается поддерживать малый бизнес, хотя об этом много говорится, и даже есть соответствующие административные структуры. Да и с культурой тоже с переменным успехом. Ну, а что касается молодежной политики – так это вообще отдельная и очень тоскливая песня.

Но что у нее получается просто здорово, так это уничтожать на корню все вышеперечисленное, когда все это по какой-то необъяснимой причине прорастает само собой, вопреки заасфальтированной властью реальности.

Вот вам наглядный пример.

Я уж не знаю, как так получилось, видимо, так сложились звезды, но старенькое здание по адресу Северная, 68, где раньше располагалась редакция СИА-ПРЕСС, в последующие годы стало настоящей точкой притяжения для современной творческой молодежи. Классным, современным местом проведения досуга. Молодые художники раскрасили домик, и, в общем, получилось милое местечко вдоль прогулочной зоны под сенью огромных тополей, которое приютило несколько точек малого бизнеса.

Летом же это место становилось просто особенным. Там проводились концерты, фестивали, танцевальные вечеринки. Собственно, то о чем так много в планах власти, но что она так и не может реализовать. Однако, как вы понимаете, в нашей суровой действительности настоящее и живое долго существовать не может, и под видом каких-то формальностей малый бизнес выкинули на улицу, а милый домик сравняли с землей.

Да нет, конечно, формальности здесь ни при чем, причина банальная, и в то же самое время гнусная, так как речь идет о тривиальной вендетте. Конфликте, который возник между некоторыми высокопоставленными представителями прошлой администрации и собственником здания. В общем прикопались к тому, что, мол, не там домик стоит, обещали на этом месте разбить сквер.

Прошло три года. Ну, ладно, сквер вам, бедолагам, не под силу, мы понимаем. Но, строительный мусор то вы могли за собой убрать, позорники! И теперь вместо уникального для Сургута места отдыха сейчас банальная мусорка.

Рассказанная мною история коротко, но точно характеризует подходы, мотивы и инструментарий прошлой администрации. В общем, то, что называется СИМВОЛИЧНО. Не правда ли?


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Сегодня в 19:52, просмотров: 108, комментариев: 1
Комментарии:
Мономах
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Сегодня в 20:33
Да какие там три года, скоро пять уже

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