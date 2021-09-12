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​В Сургуте сложилась огромная диспропорция между развитием экономики и инфраструктурой. И она всех устраивает

Почему Сургут уступает Новокузнецку по массе параметров

​В Сургуте сложилась огромная диспропорция между развитием экономики и инфраструктурой. И она всех устраивает
Фото А.Леонова

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог еще одного сургутянина Альберта Леонова, сравнившего Сургут с Новокузнецком. Приводим этот комментарий с несущественной правкой.

По вкладу городских экономик в ВВП России Сургут занимает третью позицию после Москвы и Санкт-Петербурга, опережая при этом Екатеринбург, Красноярск, Самару, Нижний Новгород и другие города-миллионники, внося свои 1,1 триллион рублей в валовый продукт страны. Уникальный случай, когда город с менее чем 400 тысяч населением дает такой вклад в экономику страны.

Вот мы сравниваем два города: Сургут и Новокузнецк. Да, оба города, кто раньше, а кто позже, стали городами-драйверами развития экономики страны. Тот же Новокузнецк в 1926 году имел 4 тысячи жителей, в1931 – 45 тысяч, 1939 – 166 тысяч, 1970 – 500 тысяч жителей. В 1989 – достиг пика в 600 тысяч. Сейчас там проживает 544 тысячи жителей.

В Сургуте тоже аналогичная картина – в 20-е годы проживало 2 тысячи, в 1959 – 6 тысяч, 1967 – 19 тысяч, 1970 – 34 тысячи, 1979 – 107 тысяч и сейчас проживает – 384 тысячи жителей. Тоже бурный рост в течение полувека.

Казалось бы, что оба города имеют одинаковую многовековую историю. Оба пережили взрывную индустриализацию и связанный с ней бурный рост населения от 4-6 тысяч до полумиллиона человек.

В чем же разница между этими городами? Разница в гармоничности развития промышленного потенциала города и развития городской инфраструктуры. В большинстве сфер сегодня Новокузнецк впереди Сургута, Возьмем тот спорт и наличие спортсооружений.

В 1949 году в Новокузнецке был создан хоккейный клуб «Металлург». Блистал в 60-е годы, играл в Высшей лиге вместе с ЦСКА, Динамо, Спартаком. Был чемпионом РСФСР 1960 года. Имеет сейчас хоккейную арену на 7500 зрителей. Там и футбол развит, со знаменитым клубом «Кузбасс». В Сургуте футбол не культивируют. В Сургуте хоккейная арена на две тысячи и без права приема команд ВХЛ и КХЛ, а также футбольных клубов. Поэтому выбор у обывателя небольшой: «водку пить» или смотреть хоккей по ТВ. Это такой маленький «штрих».

В сфере транспорта. Опять же, Новокузнецк впереди: имеет девять трамвайных маршрутов, несколько троллейбусных и десятки автовбусных. По жд «бегают» электрички, а поезда на электрической тяге. В Сургуте о таком даже и не мечтают. Дальше можно не распространяться.

О сохранении исторического наследия. Опять же, не в нашу пользу. Ведь там архитектура сохранилась от острога до сталинского классицизма. У нас же один единственный жд вокзал, и тот хотят «облагородить» сайдингом. Далее можно не распространяться и не разоряться.

В чем же дело? Может дело в том, что Новокузнецк стартанул раньше Сургута на 30 лет? Может, мы нагоним? Нет, мне кажется, дело в другом.

В Сургуте, как мне кажется, существует и продолжает расти колоссальная диспропорция между достигнутым развитием экономики города и развитием городской инфраструктуры. Просто колоссальнейшая диспропорция! И всех это устраивает.

Поэтому власти Югры и не заморачиваются и не замечают или не хотят замечать, что город превратился в провинциальную по инфраструктуре агломерацию.
Или, к сожалению, не хотят замечать это.

На примере Новокузнецка, мы оглянувшись вокруг, увидели, как далеко мы отстали в развитии городской инфраструктуры по сравнению с другими городами, входящих в агломерации. Ведь иметь такую городскую инфраструктуру с третьей городской экономикой в РФ сегодня просто неприлично! И не перспективно.


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Сегодня в 19:44, просмотров: 88, комментариев: 0
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