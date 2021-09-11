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​Пожизненная глупость

Закон о пожизненном заключении для рецидивистов-педофилов кажется разумным, но это глупость

​Пожизненная глупость
Фото pixabay.com

Поразительная новость из Госдумы – педофилов-рецидивистов планируют отправлять за решетку пожизненно. Понятно, что это реакция на несколько ужасных историй, которые случились в стране за последние недели / месяцы, и внесенный законопроект – вроде как реакция на полыхающий народный гнев.

Но если смотреть на это трезвым умом, то в переводе идея думцев звучит так: «Мы разрешим педофилу изнасиловать и, может быть, убить еще одного ребенка, прежде чем сделаем что-то для предотвращения новых случаев». Прекрасная логика, аплодисменты.

Задаем несколько вопросов. А что же с рецидивистами-убийцами, которые обычные? Рецидивистами-грабителями? Рецидивистами-ворами? Рецидивистами – крупными наркоторговцами? По их поводу у нас никаких идей и планов нет? Конечно, нет, потому что по их поводу у нас народного возмущения нет, а предвыборные очки набирать нужно прямо сейчас.

На самом деле, конечно, основная проблема у нас не в педофилах, которые, каков сюрприз, после выхода из тюрьмы возвращаются к той же модели поведения, которая привела их за решетку в первый раз. А в том, что наша пенитенциарная система занимается наказанием (читай, доставкой страданий), поэтому у нас не только педофилы творят гадости после отсидки, а примерно 70 процентов от всех, кто попал в систему ФСИН.

И опять же, может, в этом не было бы какой-то масштабной проблемы, если бы человек мог постучаться в двери колонии и попроситься обратно на годик-другой. Но так нельзя, а можно только у кого-то украсть, кому-то дать по голове, кого-то изнасиловать или убить. Поэтому меня передергивает от слов всяких праведных незамутненных людоедов, которые говорят: «Зачем их вообще исправлять?» Действительно, зачем.

Как поступает государство, у которого цель – не доставлять страдания, а максимально сохранять свой человеческий капитал. Оно занимается теми, кто нарушил закон. Не только ради них самих (что важно, так как они тоже члены общества и могут приносить пользу, если создать соответствующие условия), но и ради простых и ни в чем не повинных граждан, которые могут пострадать от рук отсидевшего и потерявшего всякие шансы на мирную самореализацию на свободе человека.

Что касается таких сложных случаев, как педофилы – ими по выходе на свободу должны заниматься сразу несколько служб (это не так сложно ввиду небольшой численности этой категории преступников), в том числе, психотерапевты. Повторюсь – в этом случае не столько для них самих, сколько для безопасности находящихся вокруг детей. Вообще в идеале вычислять педофилов еще до того, как они успеют совершить первое преступление, но это задача сложная даже для высокоорганизованных силовых ведомств, так что в России актуально хотя бы взять их под колпак после выхода на свободу. Внушить им четкое понимание – они, с одной стороны, находятся под наблюдением, но, с другой, государство хочет им помочь – избавиться от пагубных и преступных желаний, найти работу, жить своей жизнью, понимая, что и куда ему нельзя.

У нас же системе на них (и не только на них, на всех) плевать. Сделал человек какую-то ужасную вещь – одни его схватили и осудили, другие приняли в тюрьме и держали там какое-то время в максимально скотских условиях, потом отпустили, и что? Что ему помешает пойти на рецидив? Понимание того, что за второе подобное он сядет уже навсегда? Держите карман шире. В США за умышленное убийство в некоторых штатах дают от пожизненного до смертной казни — как вы думаете, помогает? Количество убийств на душу населения у них, конечно, примерно в два раза меньше нашего, но в пять раз больше, чем, например, в Германии.

То есть эти ваши пожизненные заключения и прочие супер-наказания как профилактика не работает. Это работает максимум как мера государства решить некую проблему максимально простым для себя способом. Но, повторюсь, в случае с законом «пожизненное за рецидив педофилии» – ценой сломанной жизни еще одного (а может, и не одного) ребенка.


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Сегодня в 13:51, просмотров: 82, комментариев: 0
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