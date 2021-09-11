Второй город Кузбасса – красивый и ухоженный, а что с Сургутом не так

Занесло меня в Кузбасс. В их самый большой город Новокузнецк. В нем живет примерно столько же горожан что и в Сургуте. Или чуть больше. Не главный город региона с точки зрения вертикали власти. Как Сургут, промышленная, экономическая столица. Так бывает. Когда начальство сидит в одном городе, а экономическая и прочая активность в другом. Россия.

В городе чисто, дороги нормальные, раскинулся он в длину. На холмах. Одним словом, в размере гораздо больше Сургута. В нем несколько ледовых площадок, команда в первом эшелоне. Полные трибуны. Хоккейная школа. Странно, не столица, а имеет хоккейную команду, не самую захудалую. Все просто, разумно. Количество жителей и наполняемость трибун. Экономика. Не амбиции чиновников, как у нас.

Так вот. Город молодой, не старше нашего. Крепость свою имеет, старую. Музеи, театры. Цирк! Постройки старые, некоторые послевоенное время, другие от социалистической эпохи. Есть новые высотки. Везде зелено, чисто. Урны возле пешеходных переходов аж по две на каждой стороне дороги. Не чета Сургуту, где по одной, и то не на каждой стороне.

Город разбросан, но есть центр. Широкий, красивый. Все построено добротно, симпатично. Некоторые здания и заводы строили пленные немцы. А как они хотели? Порушили наши города, пожгли села. Отрабатывали. Гуляя по городу, смотря крепость, думал.

Вот Новокузнецк, понятно сразу, с вековой историей. А Сургут? Где у нас вся история, куда делась? Почему не восстановили, если это было... Хотя, чего говорить. Дом пионеров. Ни снести, ни воссоздать. Менталитет. Громко заявлять и не делать. Можно просто отнести к обстоятельствам.

Станция Юных техников. Задумка – масштабная. Реализация – сургутская. Денег вложено. И теперь вкладываем еще, консервируем. Охраняем. Но денег все стоит. Тратить больше некуда.

А все почему? Кто виноват и понес уголовную ответственность? За принятые и не реализованных решения? Вот и рассчитываемся дважды. Сперва начинаем масштабный проект. Через года тратим деньги на снос или охрану недостроя.

Может, руководство Новокузнецка мотивировано иначе? Или, может, что-то другое...

Мне кажется, что власть местную в Новокузнецке контролируют хорошо. Да через депутатов. Органы всякие защищают интересы горожан. И руководство бывшее региона заботилось о простых людях, шахтерах. Тулеев шибко защищал интересы. Все его вспоминают.

Мы тоже Александра Васильевича вспоминаем. Мост. Биатлон. А сейчас?! Ничего. Прожекты в стиле Узбекистана. До «узбекского дела». Хотя планы есть, как с новыми школами. Но в капитальном исполнении нет. Когда будут?

А посему сравнивать город Сургут надо с такими же городами по населению... Не летать в облаках. Делать улучшения жизни горожан сегодня, от слова сейчас. А не в неизвестной какой далекой перспективе 2025-2030 годов. Как говорили в 1960 году?! Построим коммунизм. И где коммунизм, и где мы сейчас.