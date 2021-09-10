Почему важно возвращение ДИЗО в сургутскую администрацию

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов высказался в комментариях к выпуску проекта «О чем говорят», посвященного восстановлению департамента имущественных и земельных отношений в администрации Сургута. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Такое решение Филатова о восстановлении ДИЗО правильно в разрезе необходимой структурной перестройки администрации. Несколько задержалось, что объяснимо, шел подбор кадров и оптимальной структуры под задачи новой команды. Почему это правильное решение? На первый план – это эффективность работы структуры, а коррупция и прочие нюансы – это второй вопрос. И еще – какие кадры будут в этой структуре. Помню, кто там работал еще до прихода в ДИЗО Артура Азнаурова. Это и Слащев, и Трофименко, и Шевченко. Помнится, приглашал Сидоров на должность руководителя ДИЗО специалиста по земельным вопросам из Тюмени, где уже вовсю шла земельная реформа. Однако он не задержался в администрации Сидорова. Причина – видимо, резко начал менять стиль работы департамента.

Так что поиск кадров для этого суперведомства в структуре администрации всегда был и есть для всех градоначальников сложный вопрос. Его решали по-разному. Кадры принимали, при этом один раз ошиблись – разделили структуру ради сокращения этого руководителя, и так далее.

Но кого это волнует, для обывателей важен результат. Кстати, для любого градоначальника руководитель ДИЗО – это его «правая рука». До настоящего времени у Филатова, образно говоря, в лице ДИЗО, была половина «правой руки» и половина «левой руки».

А из такой конфигурации понятно – не то, что мощного «кулака», а даже совсем «маленького такого кулачка» для проведении его глобальных имущественных и земельных реформ в городе, к сожалению не получился бы.

Поэтому в разные периоды времени для решения разных задач у градоначальников были свои «правые руки». К примеру, в лихие 90-е годы, были другие задачи у градоначальника – это массовое разгосударствление, создание муниципальной собственности из остатков госсобственности или ее приватизация. Сейчас, мне кажется, на первый план выходит эффективное управление городским имуществом и землей и снижение коррупции в этой сфере.