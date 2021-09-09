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Не попасть бы в пролёт

Тюмень отставала от Сургута в конкуренции аэропортов, а что сейчас?

Не попасть бы в пролёт
Фото aviation21.ru

Читаем новости: «Новапорт», который на 100 процентов владеет акциями тюменского «Рощино», вложит в модернизацию аэропорта 8 млрд рублей до 2025 года. Предполагается улучшение взлетно-посадочной полосы, что даст прирост пропускной способности на четверть, плюс новый терминал на 17 тысяч квадратных метров. Все это – инвестиции «Новапорта».

Мы с Тарасом Самборским в свежем выпуске «О чем говорят» как раз обсуждали вопрос конкуренции городов. Давайте прикинем конкуренцию Сургута и Тюмени с точки зрения аэропортов. По простому и наиболее социально важному показателю – пассажиропоток.

Наш аэропорт достиг одного миллиона пассажиров в год в 2008-м (может, и раньше, но в открытых данных в 2008 году через него пролетело чуть-чуть больше миллиона человек). За исключением коротких кризисных периодов этот показатель рос, и в доковидном 2019 году достиг почти 1,9 млн человек. Мы помним, что Сургут значительно меньше Тюмени, но является в определенном смысле точкой транспортного притяжения югорчан – с разных поселений и малых городов многие приезжают в наш аэропорт, чтобы дальше уже лететь, куда надо.

Тюмень. В 2008 году «Рощино» показывал 900 тысяч пассажиров – на сто тысяч меньше Сургута. Это при условии, что Тюмень не просто больше в два раза, так это еще и центр области, и у них там в принципе других аэропортов на расстоянии сотен километров нет, даже в Тобольске разговор о строительстве воздушной гавани начнется только через десять лет. В 2013 году показатели Тюмени и Сургута уже сравнялись на уровне 1,3 млн человек. В 2014 году «Новапорт» покупает «Рощино» и начинает свою программу модернизации и строительства нового терминала. За пять лет пассажиропоток пробил планку в 2 млн человек, а перспектива и план 2022 года – 2,2 млн человек. Стратегически они нацелены на 5 млн человек в год.

То есть – с «форы» в 100 тысяч человек Сургут спустя 13 лет проигрывает Тюмени почти 200 тысяч человек по пассажиропотоку аэропорта. И нет сомнений, что разрыв будет расти, потому что инвестиции в 8 млрд рублей точно дадут определенный эффект. Причем мультипликативный – в Тюмень будут больше летать, через Тюмень будут больше летать, и таким образом Тюмень будет становиться лучше, привлекательнее, интереснее для переезда, работы, бизнеса, инвестиций, туризма и так далее.

Я не имею в виду, что тюменцы лучше управляют своим аэропортом или в чем-то там еще лучше – пусть об этом судят специалисты по своим показателям. И ничего не хочу сказать плохого про сургутский аэропорт – для созданных там достаточно давно условий он держится хорошо, и без крупных инвестиций показывает рост пассажиропотока (хотя это явно не сможет продолжаться долго). Я веду к тому, что города конкурируют, и аэропорт – важная часть, одно из «бутылочных горлышек» этой конкуренции, от которого многое зависит. На него завязаны обильные транспортные потоки, комфорт приезжающих и уезжающих, первое впечатление от города для новоприбывших, деловая активность и многое-многое другое.

Опять же, я не предлагаю немедленно продать сургутский аэропорт какому-нибудь Вексельбергу и ждать чуда (хотя чисто технически это один из простых способов). Можно модернизировать нашу воздушную гавань за окружные деньги, на какие-нибудь привлеченные ресурсы, при помощи Сургутнефтегаза (вспомним Лукойл и его невообразимые инфраструктурные, хоть и отчасти предвыборные инвестиции в только в один Когалым), как угодно. Я уверен, что у нынешнего руководства аэропорта в папочках лежит масса просчитанных вариантов, выбор есть всегда.

Действовать пора. Потому что пока мы стоим, другие бегут. А мы помним, что в современном мире, чтобы стоять на месте, нужно довольно интенсивно бежать, а для движения вперед нужно бежать еще быстрее. А то окажемся в пролете.


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Сегодня в 17:02, просмотров: 228, комментариев: 1
Комментарии:
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Сегодня в 17:59
Я, кстати, несколько раз писал вам о том, что тему нужно поднимать.
Почему-то в Сургуте не привыкли мыслить стратегически: дождаться пока аэропорт докатится до состояния жд-вокзала, а потом неумело выбивать где-то деньги десятками лет - вот наш сценарий.
1. Реконструировать аэропорт и управлять им должны профессионалы: в России есть несколько уже сложившихся аэропортовых холдингов, один из которых давно стучится в закрытую сургутскую дверь. У них есть и деньги, и опыт.
Это как раз тот самый внешний инвестор, которого надо с распростертыми объятьями брать в оборот, пока он не ушел куда-то в соседний город и не начал там растить конкурента сургутскому аэропорту.
Никакой Сургутнефтегаз лучше не сделает(при всем уважении), ЮТэйр - тем более, там вообще свои интересы, да и основной-то бизнес не успешен.
Скорее всего, в Сургуте хотят опять разыграть какой-то междусобойчик, отдав этот пирог под проектирование, строительство и т.д. "местному истеблишменту"(как стало модно говорить в нашем городе). И будет 2я набережная СурГУ.

2. Тем временем, не только Тюмень обходит в таких ключевых моментах Сургут: уже даже в Новом Уренгое по очень крутому проекту строит аэровокзал один из крупных аэропортовых холдингов.

3. У нас правительство региона пытается зачем-то развивать 3(!!!) "хаба" в малюсеньком по населению регионе, дотируя различные маршруты. Есть сложившийся крупный узел - Сургут, его и надо развивать как авиахаб, зачем опять перетягивать одеяло на свой царскосельский Ханты-Мансийск? под этим нет экономики, но жителям-чиновникам удобно самим летать всюду напрямую - это да.
В Германии кто-то на государственном уровне тащит Берлин вместо Франкфурта-на-Майне, где были предпосылки и развился авиационный хаб?

P.S.
Почему ЛУКойловские проекты - предвыборные? я вижу как на протяжении многих лет они очень качественно развивают этот свой базовый город.

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