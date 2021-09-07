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​Вот бы выборы были чаще!

Чем ближе 19 сентября, тем радужнее жизнь россиян

​Вот бы выборы были чаще!
Фото: pixabay.com

Вы тоже заметили, как улучшилась наша жизнь за каких-то несколько дней. Социальные выплаты – выплачены, бензин – подешевел! За ним, я уверена, и морковка станет доступней. Школьники в школах, а не на дистанционке, даже ресторанам можно работать по ночам – к черту ковид!

Все строится, ремонтируется, украшается. Студенты в Сургуте ликуют – общежитие открыли на полгода раньше. Во всех городах и поселках жизнь кипит – тут открывают детский сад, там школу, теннисные корты, фельдшерские пункты… Сюда приехал министр, а туда – сразу два! Уже не Москва – центр событий, а каждый город или поселочек страны. Чудеса – будто все мы выиграли в беспроигрышной лотерее. Знаете, даже клиенты алкоточки в моем доме перестали шуметь. Хотя, может, это и не связано – просто похолодало.

Все настолько хорошо, но тревожно – мы календарь перевернем и – 20 сентября. Ах, если бы эту предвыборную агонию можно было бы продлить и сделать выбор, когда на месте заложенных камней обещаний появятся конкретные результаты…


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Сегодня в 12:26, просмотров: 359, комментариев: 3
Комментарии:
Dochimacho
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Сегодня в 13:02
Да, активничать недолго. С учётом, что с октября СНГ снова открываем моногоспитали и работники туда вербубтся уже на 2022 год. Дома сидеть похоже скоро будем.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:03
«Медленно минуты уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди!
И хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди».
После 20 сентября начнутся сбываться все то, что сегодня нам говорят кандидаты в депутаты от всех партий.
И столицу перенесут, и города миллионники построят на пустом месте, и «космические корабли от Рогозина» будут бороздить просторы Вселенной!
А от нас, избирателей, для нашего же «лучшего будущего» требуется только одно. Придти на избирательный участок в Единый День Голосования и проголосовать за это наше будущее.
Просто придти и просто проголосовать. Чего проще?
Iriska Dochimacho
не нравится
Сегодня в 15:32
переведите на русский) у СНГ свои моногоспитали? кто туда вербуется?
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