Чем ближе 19 сентября, тем радужнее жизнь россиян

Вы тоже заметили, как улучшилась наша жизнь за каких-то несколько дней. Социальные выплаты – выплачены, бензин – подешевел! За ним, я уверена, и морковка станет доступней. Школьники в школах, а не на дистанционке, даже ресторанам можно работать по ночам – к черту ковид!

Все строится, ремонтируется, украшается. Студенты в Сургуте ликуют – общежитие открыли на полгода раньше. Во всех городах и поселках жизнь кипит – тут открывают детский сад, там школу, теннисные корты, фельдшерские пункты… Сюда приехал министр, а туда – сразу два! Уже не Москва – центр событий, а каждый город или поселочек страны. Чудеса – будто все мы выиграли в беспроигрышной лотерее. Знаете, даже клиенты алкоточки в моем доме перестали шуметь. Хотя, может, это и не связано – просто похолодало.

Все настолько хорошо, но тревожно – мы календарь перевернем и – 20 сентября. Ах, если бы эту предвыборную агонию можно было бы продлить и сделать выбор, когда на месте заложенных камней обещаний появятся конкретные результаты…