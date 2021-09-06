16+
Логотип Сиапресс
USD  72,9538   EUR  86,5743  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Намёк понятен

Атака российского государства на «Умное голосование» ярко характеризует предвыборную тактику власти

​Намёк понятен
Фото siapress.ru

За последние недели Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования», потребовал от платформ Apple и Google удалить соответствующее мобильное приложение из своих систем. В одном из судов вынесли еще одно любопытное обязательство – чтобы поисковики по запросу «Умное голосование» выводили не на тот самый сайт (уже заблокированный), а вообще ничего не показывали, так как некая крымская конторка получила права на это словосочетание в качестве товарного знака. Думаю, скоро нам нужно будет добавлять к упоминанию «Умного голосования» какое-нибудь ритуальное проклятие, типа «сочетание слов, признанное экстремистским в Российской Федерации».

При этом уважаемое издание The Bell было взломано, некто с его адреса несколько раз разослал письма с призывами к бойкоту выборов. И, хотя мы не знаем, кто это сделал и с какой целью, предыдущая практика показывает, что хакерских методик придерживаются, как правило, отечественные силовики и связанные с ними товарищи.

Хотя не так давно группа экспертов, которых можно отнести к условно «либеральному» крылу высказалась за бойкот выборов, я сильно сомневаюсь, что они бы стали инициировать взлом популярного издания, чтобы продвинуть свою точку зрения. Потому что им слово и так дадут на любой площадке.

В общем, намек, я думаю, понятен. «Умное голосование» – это, фактически, призыв приходить на выборы и поддерживать там тех, у кого больше всего шансов обойти единороссов. Бойкот – отказ от участия в выборах вообще (хотя это понятие в принципе не относится к избирателям – бойкотировать могут только участники процесса, а если избиратели не приходят, это называется словом «абсентеизм», но не будем придираться).

Так что делаем вывод: наша расширенная властная машина не хочет, чтобы недовольные положением дел граждане приходили на выборы, и всячески старается им эту интенцию внушить.

А я считаю, что на выборы обязательно нужно идти и голосовать так, как вы считаете нужным. Это то немногое, что каждый реально может сделать.


нравится (10) не нравится (4)
Сегодня в 18:40, просмотров: 436, комментариев: 1
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 21:34
Ну, всё просто, приходим, голосуем против жуликов и воров.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Развязку на перекрестке Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе креативно осветят 924
  2. Чиновник из Югры стал лучшим куратором по строительству в УрФО 867
  3. ​Эксперты посчитали, сколько югорчан получают больше 100 тысяч рублей 816
  4. В Югре иномарка съехала с моста: водитель и пассажир получили травмы 784
  5. По Пермской в Нижневартовске не будут ходить автобусы из-за неисправной канализации 780
  6. ​Теперь не прогуляешь: об отсутствии ребенка в школе будут предупреждать через приложение 756
  7. На перекрестке улицы Университетская и Пролетарского проспекта столкнулись три автомобиля 743
  8. В августе 648 малышей родились в Сургуте 680
  9. ​Все образуется: реалии нового учебного года и перспективы школьного образования // Обзор СИА-ПРЕСС 667
  10. ​Под наблюдением из-за ковида находятся почти десять тысяч югорчан 606
  1. ​Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация 6880
  2. ​Нефтяникам в Югре предлагают зарплату ниже средней по стране 6169
  3. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 5788
  4. Праздника не будет, но салют прогремит 5314
  5. ​В Сургуте бизнесвумен задолжала государству 30 млн рублей. Ее ждет суд 4364
  6. В Сургуте в доме на Иосифа Каролинского затопило подземную парковку 4359
  7. Ольга Кочурова: «Мел и доска в школах останутся» 4342
  8. ​Чем гордиться? Глава Сургута отчитал подрядчика за некачественную работу 3950
  9. ​Правительство договорились с Сургутнефтегазом о сокращении экспорта бензина до нуля 3793
  10. ​Радикально и системно 3464
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 12270
  2. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 12210
  3. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 9821
  4. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 9223
  5. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8704
  6. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8247
  7. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8192
  8. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 8005
  9. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 7466
  10. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 7203

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика