Атака российского государства на «Умное голосование» ярко характеризует предвыборную тактику власти

За последние недели Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования», потребовал от платформ Apple и Google удалить соответствующее мобильное приложение из своих систем. В одном из судов вынесли еще одно любопытное обязательство – чтобы поисковики по запросу «Умное голосование» выводили не на тот самый сайт (уже заблокированный), а вообще ничего не показывали, так как некая крымская конторка получила права на это словосочетание в качестве товарного знака. Думаю, скоро нам нужно будет добавлять к упоминанию «Умного голосования» какое-нибудь ритуальное проклятие, типа «сочетание слов, признанное экстремистским в Российской Федерации».

При этом уважаемое издание The Bell было взломано, некто с его адреса несколько раз разослал письма с призывами к бойкоту выборов. И, хотя мы не знаем, кто это сделал и с какой целью, предыдущая практика показывает, что хакерских методик придерживаются, как правило, отечественные силовики и связанные с ними товарищи.

Хотя не так давно группа экспертов, которых можно отнести к условно «либеральному» крылу высказалась за бойкот выборов, я сильно сомневаюсь, что они бы стали инициировать взлом популярного издания, чтобы продвинуть свою точку зрения. Потому что им слово и так дадут на любой площадке.

В общем, намек, я думаю, понятен. «Умное голосование» – это, фактически, призыв приходить на выборы и поддерживать там тех, у кого больше всего шансов обойти единороссов. Бойкот – отказ от участия в выборах вообще (хотя это понятие в принципе не относится к избирателям – бойкотировать могут только участники процесса, а если избиратели не приходят, это называется словом «абсентеизм», но не будем придираться).

Так что делаем вывод: наша расширенная властная машина не хочет, чтобы недовольные положением дел граждане приходили на выборы, и всячески старается им эту интенцию внушить.

А я считаю, что на выборы обязательно нужно идти и голосовать так, как вы считаете нужным. Это то немногое, что каждый реально может сделать.