16+
Логотип Сиапресс
USD  73,1909   EUR  86,8922  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Все образуется: реалии нового учебного года и перспективы школьного образования // Обзор СИА-ПРЕСС

Новый учебный год в Сургуте: о безопасности, дистанционке и детях-мигрантах

​Все образуется: реалии нового учебного года и перспективы школьного образования // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

Муниципальная система образования полностью готова к началу учебного года. Это касается и обеспечения безопасности, и организации учебного плана, и укомплектованности штата педагогов. Директор департамента образования Ирина Замятина накануне Дня знаний заявила о новом рекорде: за парты сядут 6900 первоклассников. Откуда они взялись? Какие перспективы у проваливших ЕГЭ в 2021 году девятиклассников? Ждать ли новых школ сургутянам? Об этом — в обзоре «НГ».

«В зоне доступа»

Новости о рекордном количестве первоклассников стали уже традиционными для Сургута. 2021 год — не исключение. Наибольшее количество новоиспеченных школьников набрали в лицей имени генерал-майора Хисматулина — в двух блоках учреждения уже обучаются 18 первых классов. Так, образование стало ближе и доступнее для некоторых сургутян. Чего не скажешь о других районах.

Учитывая, что большое количество детей школьного возраста проживает в микрорайонах 38, 39, 40, 42 — возле Ауры — обеспечить шаговую доступность образовательных организаций для всех не получается. В этом районе есть пока единственная школа №9, рассчитанная на 820 мест. По факту количество обучающихся в ней превышает норму более чем в два раза. Поэтому администрация города организовала подвоз детей из тех микрорайонов к школам № 20, 15 и 32. Всего будут ходить 36 автобусов.

Мигранты наступают

Город является привлекательным для мигрантов — чиновники уже перестают этому удивляться. По первоначальным прогнозам в 2021 году ожидалось 6,5 тысяч первоклассников, потому что эта статистика складывается из числа бывших детсадовцев. Но темпы роста миграции превышают все ожидания властей в несколько раз. «Много людей приезжает из стран ближнего и дальнего зарубежья, отдельных республик. Некоторые дети при этом испытывают трудности в освоении программ и владении русским языком. В этом сложность. Благо, что на территории Сургута есть три ресурсных центра на базе школ, которые работают именно с детьми мигрантов. Это ни коим образом не ограничивает их зачисление в обычные классы. Но практика работы с такой категорией у нас есть — это факт», — пояснила руководитель Депобра Сургута.

Сейчас не известно, сколько таких детей обучаются в сургутских школах. Статистика в принципе не ведется — это некорректно. Но к 20 сентября станет известно количество учеников, зачисленных в эти ресурсные центры. Они расположены в 12, 7 и 22 школах. В последней обучается практически 90 % детей из этой категории, поэтому перед учителями там стоит непростая задача. У них учебный план строится иначе — упор делается на изучение русского языка, добавила Ирина Павловна: «Мы понимаем трудности в освоении программ: если ребенок даже не может прочитать текст задачи, осмыслить ее, для этого нужны интенсив-погружения в изучение языка».

Провал на ЕГЭ — что дальше?

Продолжить обучение в школе решили 60% выпускников девятых классов. Кто не поступил в учреждения профессионального образования, должны вернуться в 10-й класс.

Сложнее тем, кто не получил аттестат о среднем общем образовании, провалив экзамены. Таких в 2021 году было немало — проблемы возникли с математикой. Сегодня 12 % девятиклассников остались без документа об основном общем образовании. Кто не справился с экзаменом со второй попытки, тем еще предстоит пересдача в конце сентября. «С этими детьми занимались по индивидуальному плану на протяжении всего лета. Сегодня степень их готовности оценивается высоко: они теперь спокойнее воспринимают сам процесс экзамена», — отметила Замятина.

Если и в этот раз провал — остается только готовится к ЕГЭ на следующий год. Поступить в ссуз или продолжить обучение в школе без аттестата невозможно. Как только документ об образовании будет получен, ребят сразу же зачислят в 10-й класс, чтобы они не выпали из образовательного процесса.

Школьный бум

Больше 60 % школьников сегодня учатся в первую смену. К 2025 году этот показатель может достигнуть 80 % с учетом того, что к этому времени в Сургуте построят еще 14 образовательных учреждений. Сейчас в программе развития строительство семи школ уже запланировано: все — на разных стадиях готовности. Так, уже реализуется строительство школы в 33 микрорайоне, которая откроет свои двери уже в начале 2022 года; в 38, 39 микрорайонах. Планируется появление школ в 34 и 5а микрорайонах, говорит Замятина: «Семь чек-листов уже подготовлено, поэтому мы ждем, что это будет концессия».

Фото: декабрь 2020 года

Но не все идет так гладко, как хотелось бы. Возведение объекта в 38 микрорайоне сейчас приостановлено — подрядчик не справляется. Вероятно, властям города придется искать нового инвестора. А это уже отсрочит открытие долгожданной школы.

Дистант нельзя очно

Со 2 сентября обучение стартовало в очном формате. Нынешним первоклассникам повезло — в свой первый День знаний они все же сели за школьные парты. «Ситуация, которая сегодня сохраняется в городе и округе, позволяет нам перейти в очный формат. Единственное, в случае сезонного подъема заболеваемости — привычная схема — уход класса на карантин. Тогда будет предложен дистанционный формат обучения. За два года мы уже хорошо научились владеть техникой дистанционных образовательных технологий — все педагоги прошли курсовую подготовку», — добавила Ирина Замятина.

На страже безопасности

Все системы контроля безопасности сегодня прошли проверку. Это рамки металлодетектора, системы видеонаблюдения. Учитывая усиленные меры безопасности, на линейках смогли побывать не все желающие — доступ на территории школ был ограничен. Отвечая на вопрос журналиста siapress.ru Ирина Замятина подчеркнула, что «проведены специальные мероприятия со всеми педагогами, сотрудниками ЧОП, чтобы каждый был настолько бдительным, активным и неравнодушным во время пропускного режима — нужно обращать внимание на всех лиц, которые пребывают в образовательные учреждения».

Та же история и в дошкольных образовательных учреждениях. Калитки детсадов оборудованы домофонами, действует пропускная система. На постоянной основе проводятся обходы по всему периметру образовательных учреждений. Печальные события этого года в Казани и Тюмени заставили усилить контроль безопасности детей.


нравится (5) не нравится (7)
05 сентября в 18:05, просмотров: 1221, комментариев: 7
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
06 сентября в 12:11
Это только часть проблем. В толлерантной форме затронут автором. Реальность ещё хуже.
Возведение новых школ провале но.. Ни кто за это не посажен..
Учителей не хватает, причём заявляли громко, все ништяк! На деле позже признали что есть такое.. Опять ни кто не наказан. Учителя увольняюься, хорошие учителя. Им надоело быть рабами. Бесхребетными тваоями. Девочками для бития. Их все кошеряют. От директора до родителя. Ученики в глаза такое говорят.. И все ровно до того места.
Построить новые школы, наврятли смогут. Воздух сколько портили в предыдущие годы? И че?
Румпельштильцхен Альберт Леонов
не нравится
06 сентября в 14:43
Хех, в призрачных школах будут работать призрачные учителя. Все гладко только на бумаге-по факту п.ц. Старые учителя уходят, а молодым оно либо сразу неинтересно, либо годик работают и уходят. Учителя в положении рабов, кроме основной работы еще неведомая туча бюрократических отчетов, перепись, мониторинг соцсетей, бесконечные чаты с родителями, чаты с учениками, курсы повышения для галочки. И все это удовольствие за какие-то 50 000 в месяц...
Румпельштильцхен
не нравится
06 сентября в 14:47
50 000 это почти за 1,5 ставки +классное руководство. В школе с 8 до 18 и дома до 12 ночи. Вот такая вот романтика... Ну-с ребята, кто в учителя хочет? )))
6xz34e
не нравится
06 сентября в 14:59
Уважаемая Ирина Павловна!Вам-зачет за Ваш отчет...Кадры решают все!..Не забывайте,про главную проблему,когда чек-листы заполнятся финансами.Только чек-лист на жилье привлечет в профессию профессионалов.
kosha
не нравится
06 сентября в 23:35
А зачем нам мигранты с детьми и зачем кого-то обучать , что бы потом претендовали на место в России да ещё потребуют гражданство как народившиеся здесь , по каким-то нашим законам ? Отработали , получили бабки и - go home .
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 02:31
Образование это прерогатива государства. И каким же образом туда влез рынок? Непонятно. Всему же есть предел! Это я к теме строительства школ. Ну какой интерес бизнесу строить школы? Никакого. Нужна социальная ответственность строительного бизнеса. Если у руководителя фирмы есть такое чувство социальной ответственности перед детьми, перед городом он выкрутится и построит школу, уложившись в смету. Если же он подойдёт формально, типа «утром деньги, а вечером стулья», то любая не предусмотренная концессией ситуация разрушит шаткую конструкцию концессионного соглашения. И сроки сдачи очередной школы будут перенесены на новый срок.
Поэтому и нужна сейчас параллельная рыночной - государственная регулируемая экономика.
Какие проблемы, скажем Департаменту имущества Югры, создать сегодня в Югре государственную строительную компанию для строительства: школ, детсадов, поликлиник, больниц и так далее. Маленький такой кусочек сегмента взять под себя, взять на себя ответственность за строительство школ.
Почему это нужно именно сегодня? Потому что сейчас стало понятно, что рынок не волшебник и ему присущи системные недостатки, этакие язвы капитализма, где правит бал «бабло», то бишь прибыль. Для госкомпании важен срок сдачи и качество строительства. Здесь более прозрачны все и финансовые процессы.
Неплохой пример в Югре в этом плане является создание и работа Югорского лесопромышленного холдинга, созданного Департаментом имущества Югры. Вложив в компанию 4,2 млр рублей в Югре началась реанимация лесной отрасли промышленности и началось производство экспортной продукции в десятки стран мира. Не нефтью единой же существовать региону?!
Если решать проблемы сиюминутные, то конечно, можно строить школы по методу концессии. С их издержками и срывами сроков.
Если смотреть в перспективу, то с частниками в строительстве школ в Сургуте «каши не сваришь».
Ведь задачу разгрузить школы Сургута и обеспечить шаговой доступностью ребятишек школьных учреждений - это задача стоит давно, и это задача именно региональных властей.
Задача государственная по сути. А получается все пущено на самотёк под концессионное соглашения. Конечно все зависит от концессионеров и от ситуации на строительном рынке. Как повезёт.
Но мы не должны полагаться на жребий, в деле образования.
Если уж региональные власти ставят стратегические задачи по вводу жилья в Сургуте, не знаю там 200-300 м3 жилья, то будьте любезны поставить задачи по опережающие сроки сдачи школ и детсадов.
При этом не трудно подсчитать сколько нужно на каждые 100 тысяч и2 жилья ввести школ и детсадов. «Это же элементарно, Ватсон!». То есть к вопросу строительства школ и детских дошкольных учреждений нужно подходить с позиций регулируемой-плановой экономики, и не стихийного рынке и надеясь на «невидимую руку рынка», которая скорее всего может «задушить школьное образование», чем ввести тех же 6900 первоклашки Сургута в новые ещё пахнущие свежей краской новые школьные здания в Сургуте.
Поэтому я предлагаю
- внести в Карту развития Югры создание государственной строительного компании Югры для строительства школ, детских дошкольных учреждений и объектов социально-культурного функционирующей на принципах регулируемой плановой экономики, его Величество План - это закон. Как-то так.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 02:34
Поправка. Конечно, 200-300 тысяч м2 жилья.
Показать все комментарии (7)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // СТЕНОГРАММА 4425
  2. Конфликт в сургутском отделении ПФР пришлось решать гвардейцам 1684
  3. ​Жесткое ДТП в Нефтеюганске. Есть пострадавшие 1024
  4. ​«Мы в шоке»: родители детей-спортсменов из Югры возмущены условиями в оздоровительном лагере 1003
  5. ​Почти даром: стоимость автомобильного топлива в Сургуте снизилась на два рубля 857
  6. ​ВАЗ всмятку: югорчанин выжил в массовом ДТП 835
  7. ​Старую на новую: Брусника предлагает уникальные условия по обмену квартир 771
  8. ​Вот бы выборы были чаще! 738
  9. ​Парк Победы в Нижневартовске отдадут концессионеру 663
  10. ​«Санитарный щит» страны обойдется в два миллиарда 625
  1. ​Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация 6954
  2. ​Нефтяникам в Югре предлагают зарплату ниже средней по стране 6236
  3. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 6134
  4. Праздника не будет, но салют прогремит 5388
  5. В Сургуте в доме на Иосифа Каролинского затопило подземную парковку 4432
  6. Урал, Югра, Сургут. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев беседует с Дмитрием Щегловым // СТЕНОГРАММА 4425
  7. ​Чем гордиться? Глава Сургута отчитал подрядчика за некачественную работу 4070
  8. ​Правительство договорились с Сургутнефтегазом о сокращении экспорта бензина до нуля 3911
  9. ​Радикально и системно 3800
  10. ​В ДТП напротив «Росича» пострадала женщина 3432
  1. ​«Вершина» должна быть наша! 12296
  2. ​«Неравные условия»: в Нефтеюганске бастует кандидат-самовыдвиженец в Госдуму 12237
  3. Адвокат-наркоторговец со Среднего Урала пойдет под суд в Нефтеюганске 9993
  4. ​Выбежала под колеса: собака спровоцировала смертельное ДТП в Югре 9410
  5. ​Работал в милиции, был бизнесменом, вырастил дочь 8734
  6. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 8283
  7. ​Как отметят День нефтяника в Сургуте: утвержденная программа Сургутнефтегаза 8231
  8. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 8026
  9. ​В думу Нефтеюганска стремится Люцифер 7659
  10. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 7485

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика