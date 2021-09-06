Новый учебный год в Сургуте: о безопасности, дистанционке и детях-мигрантах

Муниципальная система образования полностью готова к началу учебного года. Это касается и обеспечения безопасности, и организации учебного плана, и укомплектованности штата педагогов. Директор департамента образования Ирина Замятина накануне Дня знаний заявила о новом рекорде: за парты сядут 6900 первоклассников. Откуда они взялись? Какие перспективы у проваливших ЕГЭ в 2021 году девятиклассников? Ждать ли новых школ сургутянам? Об этом — в обзоре «НГ».

«В зоне доступа»

Новости о рекордном количестве первоклассников стали уже традиционными для Сургута. 2021 год — не исключение. Наибольшее количество новоиспеченных школьников набрали в лицей имени генерал-майора Хисматулина — в двух блоках учреждения уже обучаются 18 первых классов. Так, образование стало ближе и доступнее для некоторых сургутян. Чего не скажешь о других районах.

Учитывая, что большое количество детей школьного возраста проживает в микрорайонах 38, 39, 40, 42 — возле Ауры — обеспечить шаговую доступность образовательных организаций для всех не получается. В этом районе есть пока единственная школа №9, рассчитанная на 820 мест. По факту количество обучающихся в ней превышает норму более чем в два раза. Поэтому администрация города организовала подвоз детей из тех микрорайонов к школам № 20, 15 и 32. Всего будут ходить 36 автобусов.

Мигранты наступают

Город является привлекательным для мигрантов — чиновники уже перестают этому удивляться. По первоначальным прогнозам в 2021 году ожидалось 6,5 тысяч первоклассников, потому что эта статистика складывается из числа бывших детсадовцев. Но темпы роста миграции превышают все ожидания властей в несколько раз. «Много людей приезжает из стран ближнего и дальнего зарубежья, отдельных республик. Некоторые дети при этом испытывают трудности в освоении программ и владении русским языком. В этом сложность. Благо, что на территории Сургута есть три ресурсных центра на базе школ, которые работают именно с детьми мигрантов. Это ни коим образом не ограничивает их зачисление в обычные классы. Но практика работы с такой категорией у нас есть — это факт», — пояснила руководитель Депобра Сургута.

Сейчас не известно, сколько таких детей обучаются в сургутских школах. Статистика в принципе не ведется — это некорректно. Но к 20 сентября станет известно количество учеников, зачисленных в эти ресурсные центры. Они расположены в 12, 7 и 22 школах. В последней обучается практически 90 % детей из этой категории, поэтому перед учителями там стоит непростая задача. У них учебный план строится иначе — упор делается на изучение русского языка, добавила Ирина Павловна: «Мы понимаем трудности в освоении программ: если ребенок даже не может прочитать текст задачи, осмыслить ее, для этого нужны интенсив-погружения в изучение языка».

Провал на ЕГЭ — что дальше?

Продолжить обучение в школе решили 60% выпускников девятых классов. Кто не поступил в учреждения профессионального образования, должны вернуться в 10-й класс.

Сложнее тем, кто не получил аттестат о среднем общем образовании, провалив экзамены. Таких в 2021 году было немало — проблемы возникли с математикой. Сегодня 12 % девятиклассников остались без документа об основном общем образовании. Кто не справился с экзаменом со второй попытки, тем еще предстоит пересдача в конце сентября. «С этими детьми занимались по индивидуальному плану на протяжении всего лета. Сегодня степень их готовности оценивается высоко: они теперь спокойнее воспринимают сам процесс экзамена», — отметила Замятина.

Если и в этот раз провал — остается только готовится к ЕГЭ на следующий год. Поступить в ссуз или продолжить обучение в школе без аттестата невозможно. Как только документ об образовании будет получен, ребят сразу же зачислят в 10-й класс, чтобы они не выпали из образовательного процесса.

Школьный бум

Больше 60 % школьников сегодня учатся в первую смену. К 2025 году этот показатель может достигнуть 80 % с учетом того, что к этому времени в Сургуте построят еще 14 образовательных учреждений. Сейчас в программе развития строительство семи школ уже запланировано: все — на разных стадиях готовности. Так, уже реализуется строительство школы в 33 микрорайоне, которая откроет свои двери уже в начале 2022 года; в 38, 39 микрорайонах. Планируется появление школ в 34 и 5а микрорайонах, говорит Замятина: «Семь чек-листов уже подготовлено, поэтому мы ждем, что это будет концессия».

Фото: декабрь 2020 года

Но не все идет так гладко, как хотелось бы. Возведение объекта в 38 микрорайоне сейчас приостановлено — подрядчик не справляется. Вероятно, властям города придется искать нового инвестора. А это уже отсрочит открытие долгожданной школы.

Дистант нельзя очно

Со 2 сентября обучение стартовало в очном формате. Нынешним первоклассникам повезло — в свой первый День знаний они все же сели за школьные парты. «Ситуация, которая сегодня сохраняется в городе и округе, позволяет нам перейти в очный формат. Единственное, в случае сезонного подъема заболеваемости — привычная схема — уход класса на карантин. Тогда будет предложен дистанционный формат обучения. За два года мы уже хорошо научились владеть техникой дистанционных образовательных технологий — все педагоги прошли курсовую подготовку», — добавила Ирина Замятина.

На страже безопасности

Все системы контроля безопасности сегодня прошли проверку. Это рамки металлодетектора, системы видеонаблюдения. Учитывая усиленные меры безопасности, на линейках смогли побывать не все желающие — доступ на территории школ был ограничен. Отвечая на вопрос журналиста siapress.ru Ирина Замятина подчеркнула, что «проведены специальные мероприятия со всеми педагогами, сотрудниками ЧОП, чтобы каждый был настолько бдительным, активным и неравнодушным во время пропускного режима — нужно обращать внимание на всех лиц, которые пребывают в образовательные учреждения».

Та же история и в дошкольных образовательных учреждениях. Калитки детсадов оборудованы домофонами, действует пропускная система. На постоянной основе проводятся обходы по всему периметру образовательных учреждений. Печальные события этого года в Казани и Тюмени заставили усилить контроль безопасности детей.