Новый учебный год в Сургуте: о безопасности, дистанционке и детях-мигрантах

Муниципальная система образования полностью готова к началу учебного года. Это касается и обеспечения безопасности, и организации учебного плана, и укомплектованности штата педагогов. Директор департамента образования Ирина Замятина накануне Дня знаний заявила о новом рекорде: за парты сядут 6900 первоклассников. Откуда они взялись? Какие перспективы у проваливших ЕГЭ в 2021 году девятиклассников? Ждать ли новых школ сургутянам? Об этом — в обзоре «НГ».
«В зоне доступа»
Новости о рекордном количестве первоклассников стали уже традиционными для Сургута. 2021 год — не исключение. Наибольшее количество новоиспеченных школьников набрали в лицей имени генерал-майора Хисматулина — в двух блоках учреждения уже обучаются 18 первых классов. Так, образование стало ближе и доступнее для некоторых сургутян. Чего не скажешь о других районах.
Учитывая, что большое количество детей школьного возраста проживает в микрорайонах 38, 39, 40, 42 — возле Ауры — обеспечить шаговую доступность образовательных организаций для всех не получается. В этом районе есть пока единственная школа №9, рассчитанная на 820 мест. По факту количество обучающихся в ней превышает норму более чем в два раза. Поэтому администрация города организовала подвоз детей из тех микрорайонов к школам № 20, 15 и 32. Всего будут ходить 36 автобусов.
Мигранты наступают
Город является привлекательным для мигрантов — чиновники уже перестают этому удивляться. По первоначальным прогнозам в 2021 году ожидалось 6,5 тысяч первоклассников, потому что эта статистика складывается из числа бывших детсадовцев. Но темпы роста миграции превышают все ожидания властей в несколько раз. «Много людей приезжает из стран ближнего и дальнего зарубежья, отдельных республик. Некоторые дети при этом испытывают трудности в освоении программ и владении русским языком. В этом сложность. Благо, что на территории Сургута есть три ресурсных центра на базе школ, которые работают именно с детьми мигрантов. Это ни коим образом не ограничивает их зачисление в обычные классы. Но практика работы с такой категорией у нас есть — это факт», — пояснила руководитель Депобра Сургута.
Сейчас не известно, сколько таких детей обучаются в сургутских школах. Статистика в принципе не ведется — это некорректно. Но к 20 сентября станет известно количество учеников, зачисленных в эти ресурсные центры. Они расположены в 12, 7 и 22 школах. В последней обучается практически 90 % детей из этой категории, поэтому перед учителями там стоит непростая задача. У них учебный план строится иначе — упор делается на изучение русского языка, добавила Ирина Павловна: «Мы понимаем трудности в освоении программ: если ребенок даже не может прочитать текст задачи, осмыслить ее, для этого нужны интенсив-погружения в изучение языка».
Провал на ЕГЭ — что дальше?
Продолжить обучение в школе решили 60% выпускников девятых классов. Кто не поступил в учреждения профессионального образования, должны вернуться в 10-й класс.
Сложнее тем, кто не получил аттестат о среднем общем образовании, провалив экзамены. Таких в 2021 году было немало — проблемы возникли с математикой. Сегодня 12 % девятиклассников остались без документа об основном общем образовании. Кто не справился с экзаменом со второй попытки, тем еще предстоит пересдача в конце сентября. «С этими детьми занимались по индивидуальному плану на протяжении всего лета. Сегодня степень их готовности оценивается высоко: они теперь спокойнее воспринимают сам процесс экзамена», — отметила Замятина.
Если и в этот раз провал — остается только готовится к ЕГЭ на следующий год. Поступить в ссуз или продолжить обучение в школе без аттестата невозможно. Как только документ об образовании будет получен, ребят сразу же зачислят в 10-й класс, чтобы они не выпали из образовательного процесса.
Школьный бум
Больше 60 % школьников сегодня учатся в первую смену. К 2025 году этот показатель может достигнуть 80 % с учетом того, что к этому времени в Сургуте построят еще 14 образовательных учреждений. Сейчас в программе развития строительство семи школ уже запланировано: все — на разных стадиях готовности. Так, уже реализуется строительство школы в 33 микрорайоне, которая откроет свои двери уже в начале 2022 года; в 38, 39 микрорайонах. Планируется появление школ в 34 и 5а микрорайонах, говорит Замятина: «Семь чек-листов уже подготовлено, поэтому мы ждем, что это будет концессия».
Фото: декабрь 2020 года
Но не все идет так гладко, как хотелось бы. Возведение объекта в 38 микрорайоне сейчас приостановлено — подрядчик не справляется. Вероятно, властям города придется искать нового инвестора. А это уже отсрочит открытие долгожданной школы.
Дистант нельзя очно
Со 2 сентября обучение стартовало в очном формате. Нынешним первоклассникам повезло — в свой первый День знаний они все же сели за школьные парты. «Ситуация, которая сегодня сохраняется в городе и округе, позволяет нам перейти в очный формат. Единственное, в случае сезонного подъема заболеваемости — привычная схема — уход класса на карантин. Тогда будет предложен дистанционный формат обучения. За два года мы уже хорошо научились владеть техникой дистанционных образовательных технологий — все педагоги прошли курсовую подготовку», — добавила Ирина Замятина.
На страже безопасности
Все системы контроля безопасности сегодня прошли проверку. Это рамки металлодетектора, системы видеонаблюдения. Учитывая усиленные меры безопасности, на линейках смогли побывать не все желающие — доступ на территории школ был ограничен. Отвечая на вопрос журналиста siapress.ru Ирина Замятина подчеркнула, что «проведены специальные мероприятия со всеми педагогами, сотрудниками ЧОП, чтобы каждый был настолько бдительным, активным и неравнодушным во время пропускного режима — нужно обращать внимание на всех лиц, которые пребывают в образовательные учреждения».
Та же история и в дошкольных образовательных учреждениях. Калитки детсадов оборудованы домофонами, действует пропускная система. На постоянной основе проводятся обходы по всему периметру образовательных учреждений. Печальные события этого года в Казани и Тюмени заставили усилить контроль безопасности детей.
Возведение новых школ провале но.. Ни кто за это не посажен..
Учителей не хватает, причём заявляли громко, все ништяк! На деле позже признали что есть такое.. Опять ни кто не наказан. Учителя увольняюься, хорошие учителя. Им надоело быть рабами. Бесхребетными тваоями. Девочками для бития. Их все кошеряют. От директора до родителя. Ученики в глаза такое говорят.. И все ровно до того места.
Построить новые школы, наврятли смогут. Воздух сколько портили в предыдущие годы? И че?