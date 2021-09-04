Что останется от нынешнего здания сургутского ж/д вокзала?..

…И все-таки. Что же останется от исторического архитектурного памятника советского постмодернизма — сургутского ж/д вокзала после реновации? Ничего. Прежнего фасада нынешнего ж/д вокзала однозначно не будет. Это большая ошибка реновации. Что будет? А будет фасад в стиле «теремок» на хантыйские мотивы (то есть никакого стиля не будет).

Рус-сайдинг стиль.

Мозаику «Нефть, тайга и вода» на фасаде вроде как перенесут внутрь. И только. Пешеходный переход на третий-четвертый пути оборудуют лифтами? Так и так обязаны оборудовать лифтами для маломобильных граждан и инвалидов.

Где же фишка реновации для остальных граждан? Для тех граждан-пассажиров с чемоданами? Или это будут суперлифты, вмещающие сотни пассажиров в один подъем-спуск? Так надо бы объяснить обывателю-пассажиру — мол мощные лифты будут. Ха, удивили, таки в любом ТРК имеются и лифты, и эскалаторы для подъема-спуска, а для метро это единственный способ передвижения вверх-вниз. Вот когда-то давно, в 1935 году, на первой ветке метро от Парка Горького до Сокольников стоял выбор — как доставлять пассажиров на платформу: лифты или эскалаторы? В результате остановились на американских эскалаторах — и не прогадали. Надежная вещь! Никаких сбоев, кроме одной на новой станции метро «Авиамоторная» в 1983 году (РЖД знает).

Что же сейчас РЖД мешает сделать выбор пользу эскалаторов на сургутском вокзале? Непонятно.

По факту получим из оригинального исторического сургутского ж/д вокзала (если получим) некий вокзал в стиле хай-тек? Вернее, это даже не хай-тек, а какой-то новодел без суперсовременной инженерной начинки, кроме всяких там информационных табло? Тех же эскалаторов для удобства всех, а не части пассажиров.

То, что закроют от ветра, дождя и 50-градусного мороза — это хорошо. Но согласитесь, мало. Мало, спустя десятки лет карабканья по обледенелым ступенькам, с опасностью сломать ноги или разбить голову при передвижении на третий путь с тяжелыми чемоданами, как вознаграждение пассажирам за их прошлые физические и моральные страдания. Они должны быть более весомыми, нежели те 2,5 миллиарда рублей на реновацию (или реконструкцию, можно запутаться в терминах), которые анонсируются как величайшее достижение. Тем более их, как ржавчина, съедает последнее подорожание на стройматериалы в два раза.

Что же делать? Упрощать проект, чтобы уложиться в смету? Но куда же еще упрощать дальше?

Сказать, что это будет лучший вокзал в РФ, грубо говоря, язык не поворачивается. Не проходит ни по одному параметру.

Хотя, похоже, таких целей «реноваторы» из РЖД и правительства ХМАО и не ставили. Прошли те времена, когда вокзалы были дворцами с фешенебельными ресторанами внутри. Да ладно, бог с ними, с ресторанами! Сделайте хотя бы сургутский вокзал, просто визитной карточкой города. Просто оригинальной визитной карточкой будущего 500-тысячного города! И на том спасибо!

Просто постарайтесь, просто включите голову, господа проектанты и инвесторы и сделайте из существующего вокзала шедевр. А не ремесленную поделку. Сургутяне этого, право, заслужили! Не надо спешить! Спешка нужна в других случаях.

Еще не поздно нажать на тормоза, господин главный «кондуктор» РЖД! Пока еще не поздно, поезд еще не ушел!

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