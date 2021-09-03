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​Человек без интернета

Страной, пронизанной интернетом, управляет человек, не имеющий о нем практического представления

​Человек без интернета
Фото mail.ru

В очередной раз в повестке дня всплыла информация об отсутствии у Владимира Путина сотового телефона, его принципиальном отказе от интернета (потому что разработка ЦРУ и сплошная дезинформация и фейки), о непонимании, что такое Youtube, и прочее-прочее. Мне кажется, что на старте третьего десятилетия XXI века подобное – это уже никакой не благородный аскетизм, а какая-то особая форма неолуддизма.

Старец в Оптиной Пустыни вполне может жить хоть без телефона, хоть без телевизора (без этого, судя по всему, наш президент обойтись как раз не может), не иметь ни малейшего представления об интернете, википедии, социальных сетях и прочих составляющих современного мира. Потому что от этого старца и его представлений о жизни не зависят целые технологические отрасли на триллионы рублей (ежегодно) в 140-миллионной стране. А от президента – зависит.

Вы скажете – мало ли в чем президент не разбирается, он не всесилен и не обязан знать все, у него на то есть аппарат и вся экспертно-бюрократическая машина в стране. Отвечу: разбираться не обязан, но иметь хотя бы общее представление о том, чем руководишь и где наводишь огромный шорох своими решениями – вообще-то правильно. В красных папочках, которые ему приносят, конечно, лежит много подробностей. Но как человек, не имеющий вообще никакого практического представления о предмете, может отличить откровенную лажу, которую разоблачил бы даже школьник, от нормальных данных?

Собственно, оно и неудивительно, что в представлении президента «интернет возник как проект ЦРУ, и так и развивается» (почему это не так – почитайте, например, здесь).

Ну и немного статистики. В России в ежедневном формате интернетом пользуются 70 процентов населения, самая большая доля (97 процентов) в страте 12-24, самая малая (50 процентов) – среди 65+.

Это значит, что в пределах шести лет страта, практически живущая в интернете, окончательно и полностью войдет в электоральный возраст. Этим молодым людям будут все время показывать человека, который ими управляет 20+ лет (для многих – всю жизнь), и при этом не имеет телефона, соцсетей и минимального понимания, в каком вообще мире они обитают. Им будет предложено за этого человека голосовать как за единственного спасителя отечества.

Не наводит на мысли?


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Сегодня в 17:05, просмотров: 203, комментариев: 2
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:25
Мне импонирует, призидент не сидит в интернете.. И не аккаунтов в соц сетях..
6xz34e
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Сегодня в 17:56
Уважаемый Альберт!К тому же он не смотрит телевизор,где на федеральном канале демонстрируют "ужасы свободной жизни и слова",что не должно быть.Конечно,проще создать" Пушкинскую карту",которой воспользуются единицы.Может Президенту в красной папочке принесут предложение сделать эту карту молодежной и тратить финансы на спорт,живопись,музеи.Пользы больше будет...И все меньше будут дети мечтать о блогерстве...
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